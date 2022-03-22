قمة شرم الشيخ ناقشت "الملف النووي الإيراني"، والناخبون الأردنيون يختارون أعضاء المجالس المحلية

يجري الأردن الثلاثاء انتخابات يختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها.

وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا، أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في السابعة مساء.

ويحق لنحو 4,6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2,4 مليون من الاناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحا، بينهم 845 من الاناث.