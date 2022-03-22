قمة شرم الشيخ ناقشت "الملف النووي الإيراني"، والناخبون الأردنيون يختارون أعضاء المجالس المحلية

انتخابات بلدية في الأردن لاختيار أعضاء مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان
يجري الأردن الثلاثاء انتخابات يختار
فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.
وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور
تشريعي أو رقابي سياسي لها.
وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850
مركزا، أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في السابعة مساء.
ويحق لنحو 4,6 مليون ناخب مسجلين في
جداول الناخبين التصويت بينهم 2,4 مليون من الاناث، وفقا
لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4646
مرشحا، بينهم 845 من الاناث.
ReutersCopyright: Reuters
تقارير عن أن قادة مصر وإسرائيل والإمارات ناقشوا برنامج إيران النووي خلال اجتماع بشرم الشيخ
أفادت وسائل إعلام
إسرائيلية أن لقاءً ثلاثيا عقد في منتجع شرم
الشيخ حضره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، نوقش خلاله ملف إيران النووي
وأنباء اقتراب توقيع اتفاق بشأنه مع واشنطن ودول الغرب.
وقالت قناة "كان"
الإسرائيلية الرسمية إن بينيت سافر إلى مصر في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وهي
الثانية من نوعها في الستة أشهر الماضية، بعد انقطاع زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي
لمصر لنحو عشرة أعوام.
وأعلن المتحدث باسم
الرئاسة المصرية عن لقاء السيسي مع بن زايد في مدينة شرم الشيخ أمس،
مضيفا أن اللقاء تناول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، بجانب بحث
عدد من الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. لكنه لم يتطرق لزيارة بينيت، بينما أكدتها
السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وكانت إسرائيل ومصر قد
اتفقتا الأسبوع الماضي على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل
أبيب وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، من المتوقع أن يبدأ في أبريل/ نيسان
المقبل.
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انتخابات بلدية في الأردن لاختيار أعضاء مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان
يجري الأردن الثلاثاء انتخابات يختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.
وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها.
وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا، أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في السابعة مساء.
ويحق لنحو 4,6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2,4 مليون من الاناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحا، بينهم 845 من الاناث.
تقارير عن أن قادة مصر وإسرائيل والإمارات ناقشوا برنامج إيران النووي خلال اجتماع بشرم الشيخ
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن لقاءً ثلاثيا عقد في منتجع شرم الشيخ حضره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، نوقش خلاله ملف إيران النووي وأنباء اقتراب توقيع اتفاق بشأنه مع واشنطن ودول الغرب.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن بينيت سافر إلى مصر في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وهي الثانية من نوعها في الستة أشهر الماضية، بعد انقطاع زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر لنحو عشرة أعوام.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن لقاء السيسي مع بن زايد في مدينة شرم الشيخ أمس، مضيفا أن اللقاء تناول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، بجانب بحث عدد من الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. لكنه لم يتطرق لزيارة بينيت، بينما أكدتها السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا الأسبوع الماضي على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، من المتوقع أن يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.