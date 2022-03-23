الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية، وزيادة جديدة في رسوم مرور السفن عبر قناة السويس

صحف بريطانية ناقشت التعويضات المتعلقة بإغلاق قناة السويس لمدة أسبوع بعد جنوح السفينة إيفر غيفن، وتوقعات بمعركة قضائية طويلة الأجل، وكذلك رحلة مثيرة للجدل قام بها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون إلى السعودية ولقاء ولي العهد بعد فترة من اتهامه بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
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الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية
واصلت قيمة الجنيه السوداني الانخفاض الكبير أمام العملات الاجنبية، لتفقد العملة المحلية الكثير من قيمتها خلال الفترة القليلة الماضية.
وأفاد متعاملون في سوق تجارة العملات الموازي لبي بي سي أن سعر صرف الجنيه تجاوز سبعمائة جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مشيرين إن قيمة الجنيه ستواصلالانخفاض في ظل وجود طلب علي الدولار.
وكانت إدارة البنك المركزي السوداني قد قررت تعويم قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية وذلك في مسعي منها لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية.
كما ألقت السلطات الأمنية القبض علي العشرات ممن وصفتهم بتجار العملات في السوق السوداء. وأعلنت أنها ستقدمهم لمحاكم خاصة.
ولم تنجح الخطوات في كبح جماح انهيار قيمة الجنيه والتي ظلت تسجل انخفاضات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وشهد قيمة الجنيه تحسنا نسبيا خلال عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكنها بدأت بالانهيار عقب استيلاء الجيش على السلطة عبر انقلاب عسكري في اواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
معدل التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما
وصلت معدلات التضخم في بريطانيا إلى مستوى قياسي غير مسبوق منذ 30 عاما.
فقد شهدت الشهور الاثني عشر الماضية زيادة في الأسعار بنسبة 6.2 في المائة.
وتشهد بريطانيا زيادة كبيرة في أسعار الوقود والطاقة والغذاء.
ويأتي الإعلان عن هذه البيانات قبيل كلمة مرتقبة لوزير المالية سيتطرق خلالها لخطط الحكومة للتعامل مع غلاء المعيشة.
قناة السويس: رفع رسوم مرور ناقلات النفط وسفن البضائع للمرة الثانية في 6 أشهر
رفعت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من فئات السفن، تشمل ناقلات النفط الخام، بنسب متفاوتة وبشكل مؤقت، وهي الزيادة الثانية في أقل من ستة أشهر.
وقالت الهيئة في سلسلة من التعاميم المنشورة على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
وشمل التعديل زيادة 15 في المائة على الرسوم المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين ارتفاعاً من 5 في المائة، كما رفعت رسوم عبور الناقلات الفارغة بواقع 5 في المائة.
وعُدِلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى المحملة والفارغة العابرة في الاتجاهين لتصبح 20 في المائة من رسوم العبور العادية، ارتفاعا من 10 في المائة.
كما عدلت الهيئة الرسوم الإضافية المفروضة على سفن البضائع العامة، والسفن متعددة الأغراض، وحاملات المثقلات، المحملة والفارغة، لتصبح 14 في المائة بدلا من 7 في المائة من رسوم العبور العادية. ويبدأ فرض الرسوم الإضافية اعتباراً من الأول من مايو/أيار المقبل.
وأوضحت هيئة قناة السويس أن هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغائها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري.
يُذكر أنه في أواخر فبراير/شباط الماضي أقرّت قناة السويس رسوما إضافية على عدد من أنواع السفن بنسب تتراوح من 5 إلى 10 في المائة، وبدأ تطبيقها في الأول من الشهر الحالي.