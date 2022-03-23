الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية، وزيادة جديدة في رسوم مرور السفن عبر قناة السويس

رفعت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من فئات السفن، تشمل ناقلات النفط الخام، بنسب متفاوتة وبشكل مؤقت، وهي الزيادة الثانية في أقل من ستة أشهر.

وقالت الهيئة في سلسلة من التعاميم المنشورة على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".

وشمل التعديل زيادة 15 في المائة على الرسوم المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين ارتفاعاً من 5 في المائة، كما رفعت رسوم عبور الناقلات الفارغة بواقع 5 في المائة.

وعُدِلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى المحملة والفارغة العابرة في الاتجاهين لتصبح 20 في المائة من رسوم العبور العادية، ارتفاعا من 10 في المائة.

كما عدلت الهيئة الرسوم الإضافية المفروضة على سفن البضائع العامة، والسفن متعددة الأغراض، وحاملات المثقلات، المحملة والفارغة، لتصبح 14 في المائة بدلا من 7 في المائة من رسوم العبور العادية. ويبدأ فرض الرسوم الإضافية اعتباراً من الأول من مايو/أيار المقبل.

وأوضحت هيئة قناة السويس أن هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغائها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري.

يُذكر أنه في أواخر فبراير/شباط الماضي أقرّت قناة السويس رسوما إضافية على عدد من أنواع السفن بنسب تتراوح من 5 إلى 10 في المائة، وبدأ تطبيقها في الأول من الشهر الحالي.