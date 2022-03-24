كوريا الشمالية تطلق "صاروخا عابرا للقارات"، ومصر تطلب دعما من صندوق النقد الدولي

روسيا وأوكرانيا: موسكو تقول إن قواتها سيطرت على مدينة في إقليم خاركيف
نقلت وسائل
إعلام حكومية روسية عن مسؤولين عسكريين في البلاد القول بأن الجيش الروسي سيطر على
مدينة إزيوم الواقعة في إقليم خاركيف شرقي أوكرانيا.
إلا أن المجلس المحلي للمدينة يقول إن القتال لا
يزال مستمرا.
وتعد المدينة
نقطة استراتيحية في الطريق المؤدي إلى إقليم دونباس ما يعني أن السيطرة عليها
ستسمح بربط القوات الروسية الموجودة في
شمال شرقي أوكرانيا بتلك المنتشرة في الجنوب الشرقي.
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن تدمير سفينة إنزال روسية
قال الجيش
الأوكراني إن قواته دمرت سفينة إنزال روسية في ميناء برديانسك المطل على بحر أزوف
غربي مدينة ماريوبول.
وبحسب نائبة
وزير الدفاع الأوكراني فإن السفينة كانت تتسع لعشرين دبابة و400 جندي من مشاة
البحرية و45 من العربات المدرعة.
يأتي هذا في
الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا إلى هجوم صاروخي أطلقته سفن
روسية من البحر الأسود، بحسب ما قال عمدة المدينة.
وكانت وزارة
الدفاع الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن القوات الروسية المنتشرة قرب تخوم
العاصمة الأوكرانية تتخذ الآن مواقع دفاعية عوضا عن الهجوم حيث أجبرتها القوات
الأوكرانية إلى التراجع 50 كيلومترا عن شرقي المدينة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مصر تطلب دعما من صندوق النقد الدولي لتطبيق "برنامج اقتصادي شامل"
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر طلبت دعما من الصندوق من أجل "تطبيق برنامج اقتصادي شامل"، في ظل التداعيات
الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف البيان أن فريقا من صندوق النقد يعمل عن كثب مع السلطات في مصر
للإعداد للمناقشات بين الجانبين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت مؤخرا على مشروع موازنة يتضمن تدابير
تقشفية وذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي
والمعاشات لمواجهة زيادة الأسعار وتراجع قيمة صرف الجنيه المصري.
وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن البيئة
العالمية ذات التغيير السريع والتداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا تمثل تحديات
صعبة على جميع الدول حول العالم، ومن بينها مصر.
وفي أواخر عام 2016، لجأت مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض
بقيمة 12 مليار دولار، ونفذت برنامجا اقتصاديا تضمن خفض قيمة العملة، وخفض ميزانية
الدعم بشكل كبير، لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت
"صعبة".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا عابرا للقارات
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا
الشمالية في وقت سابق من اليوم الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام
من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.
وقال مون في بيان إن الخطوة التي قامت بها
جارة بلاده الشمالية تشكل "خرقا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة
للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي"،
وخرقا أيضا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.
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روسيا وأوكرانيا: موسكو تقول إن قواتها سيطرت على مدينة في إقليم خاركيف
نقلت وسائل إعلام حكومية روسية عن مسؤولين عسكريين في البلاد القول بأن الجيش الروسي سيطر على مدينة إزيوم الواقعة في إقليم خاركيف شرقي أوكرانيا.
إلا أن المجلس المحلي للمدينة يقول إن القتال لا يزال مستمرا.
وتعد المدينة نقطة استراتيحية في الطريق المؤدي إلى إقليم دونباس ما يعني أن السيطرة عليها ستسمح بربط القوات الروسية الموجودة في شمال شرقي أوكرانيا بتلك المنتشرة في الجنوب الشرقي.
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن تدمير سفينة إنزال روسية
قال الجيش الأوكراني إن قواته دمرت سفينة إنزال روسية في ميناء برديانسك المطل على بحر أزوف غربي مدينة ماريوبول.
وبحسب نائبة وزير الدفاع الأوكراني فإن السفينة كانت تتسع لعشرين دبابة و400 جندي من مشاة البحرية و45 من العربات المدرعة.
يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا إلى هجوم صاروخي أطلقته سفن روسية من البحر الأسود، بحسب ما قال عمدة المدينة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن القوات الروسية المنتشرة قرب تخوم العاصمة الأوكرانية تتخذ الآن مواقع دفاعية عوضا عن الهجوم حيث أجبرتها القوات الأوكرانية إلى التراجع 50 كيلومترا عن شرقي المدينة.
مصر تطلب دعما من صندوق النقد الدولي لتطبيق "برنامج اقتصادي شامل"
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر طلبت دعما من الصندوق من أجل "تطبيق برنامج اقتصادي شامل"، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف البيان أن فريقا من صندوق النقد يعمل عن كثب مع السلطات في مصر للإعداد للمناقشات بين الجانبين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت مؤخرا على مشروع موازنة يتضمن تدابير تقشفية وذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمعاشات لمواجهة زيادة الأسعار وتراجع قيمة صرف الجنيه المصري.
وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن البيئة العالمية ذات التغيير السريع والتداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا تمثل تحديات صعبة على جميع الدول حول العالم، ومن بينها مصر.
وفي أواخر عام 2016، لجأت مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ونفذت برنامجا اقتصاديا تضمن خفض قيمة العملة، وخفض ميزانية الدعم بشكل كبير، لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت "صعبة".
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا عابرا للقارات
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.
وقال مون في بيان إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل "خرقا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي"، وخرقا أيضا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.