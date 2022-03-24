كوريا الشمالية تطلق "صاروخا عابرا للقارات"، ومصر تطلب دعما من صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر طلبت دعما من الصندوق من أجل "تطبيق برنامج اقتصادي شامل"، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن فريقا من صندوق النقد يعمل عن كثب مع السلطات في مصر للإعداد للمناقشات بين الجانبين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت مؤخرا على مشروع موازنة يتضمن تدابير تقشفية وذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمعاشات لمواجهة زيادة الأسعار وتراجع قيمة صرف الجنيه المصري.

وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن البيئة العالمية ذات التغيير السريع والتداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا تمثل تحديات صعبة على جميع الدول حول العالم، ومن بينها مصر.

وفي أواخر عام 2016، لجأت مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ونفذت برنامجا اقتصاديا تضمن خفض قيمة العملة، وخفض ميزانية الدعم بشكل كبير، لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت "صعبة".