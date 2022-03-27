أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة مواطن مصري جراء إصابته في قصف روسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وذكر موقع الجالية المصرية على فيسبوك أن المواطن المصري توفي السبت وأن أعضاء الجالية بدأوا في إجراءات تشييع جثمانه.

وذكر مصدر دبلوماسي مصري أن المواطن المصري أصيب بقذيفة بعد خروجه من ملجأ للمدنيين، لشراء مواد غذائية له ولأسرته، وتوفي فور إصابته.

وقال المصدر إن المواطن المصري من مواليد 1988 بمدينة ميت غمر بالدقهلية، مضيفا أنه جرى دفنه في مدينة ماريوبول، وجاري إجلاء أسرته لغرب أوكرانيا.

وأكد المصدر أنه كانت هناك صعوبة بالغة في نقل جثمان المواطن المصري خارج مدينة ماريوبول بسبب القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة.