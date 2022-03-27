مقتل شاب مصري في قصف روسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية
أعلنت
الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة مواطن مصري جراء إصابته في قصف روسي على مدينة
ماريوبول الأوكرانية.
وذكر موقع
الجالية المصرية على فيسبوك أن المواطن المصري توفي السبت وأن أعضاء الجالية بدأوا
في إجراءات تشييع جثمانه.
وذكر مصدر
دبلوماسي مصري أن المواطن المصري أصيب بقذيفة بعد خروجه من ملجأ للمدنيين، لشراء
مواد غذائية له ولأسرته، وتوفي فور إصابته.
وقال المصدر
إن المواطن المصري من مواليد 1988 بمدينة ميت غمر بالدقهلية، مضيفا أنه جرى
دفنه في مدينة ماريوبول، وجاري إجلاء أسرته لغرب أوكرانيا.
وأكد المصدر
أنه كانت هناك صعوبة بالغة في نقل جثمان المواطن المصري خارج مدينة ماريوبول بسبب
القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن ستظل تعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بغض النظر عن الاتفاق حول برنامج طهران النووي
قال مسؤول أمريكي إن بلاده ستظل تعتبر الحرس الثوري
الإيراني "منظمة إرهابية" بغض النظر عن أي اتفاق بين طهران وقوى دولية
بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانوزير خارجية إيران، أمير عبداللهيان، قد قال إن شطب الحرس الثوري من قائمة
المنظمات الإرهابية هو من الأمور "القليلة التي تعرقل إبرام اتفاق بين بلاده
والقوى الدولية".
إلا
أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، قال في مؤتمر في الدوحة
الأحد، إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون
الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر" عن الاتفاق
الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت
سابق من الشهر الجاري أن واشنطن تبحث رفع اسم الحرس الثوري من لائحة المنظمات
الإرهابية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هيومن رايتش ووتش تقول إن الشرطة المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين "بشكل تعسفي"
قالت
"هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن الشرطة المصرية اعتقلت "تعسفا" 30
لاجئا وطالب لجوء سوداني على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول 2021
ويناير/كانون الثاني 2022 وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري، قبل أن
تطلق سراحهم لاحقا بلا توجيه أي تهم.
وبحسب المنظمة
الحقوقية فإن قائمة من اعتقلتهم الشرطة المصرية ضمت بعض النشطاء كانوا قد حشدوا
الدعم لمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين بالقاهرة "احتجاجا
على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل مصريين، وغياب الحماية، وتأخر إعادة
التوطين".
ولم يصدر بعد
أي تعليق من قبل الحكومة المصرية على تلك التقارير
ووفقا لمفوضية اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل
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مقتل شاب مصري في قصف روسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية
أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة مواطن مصري جراء إصابته في قصف روسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وذكر موقع الجالية المصرية على فيسبوك أن المواطن المصري توفي السبت وأن أعضاء الجالية بدأوا في إجراءات تشييع جثمانه.
وذكر مصدر دبلوماسي مصري أن المواطن المصري أصيب بقذيفة بعد خروجه من ملجأ للمدنيين، لشراء مواد غذائية له ولأسرته، وتوفي فور إصابته.
وقال المصدر إن المواطن المصري من مواليد 1988 بمدينة ميت غمر بالدقهلية، مضيفا أنه جرى دفنه في مدينة ماريوبول، وجاري إجلاء أسرته لغرب أوكرانيا.
وأكد المصدر أنه كانت هناك صعوبة بالغة في نقل جثمان المواطن المصري خارج مدينة ماريوبول بسبب القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة.
مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن ستظل تعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بغض النظر عن الاتفاق حول برنامج طهران النووي
قال مسؤول أمريكي إن بلاده ستظل تعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بغض النظر عن أي اتفاق بين طهران وقوى دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانوزير خارجية إيران، أمير عبداللهيان، قد قال إن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية هو من الأمور "القليلة التي تعرقل إبرام اتفاق بين بلاده والقوى الدولية".
إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، قال في مؤتمر في الدوحة الأحد، إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر" عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن واشنطن تبحث رفع اسم الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية.
هيومن رايتش ووتش تقول إن الشرطة المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين "بشكل تعسفي"
قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن الشرطة المصرية اعتقلت "تعسفا" 30 لاجئا وطالب لجوء سوداني على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022 وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا بلا توجيه أي تهم.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن قائمة من اعتقلتهم الشرطة المصرية ضمت بعض النشطاء كانوا قد حشدوا الدعم لمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين بالقاهرة "احتجاجا على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل مصريين، وغياب الحماية، وتأخر إعادة التوطين".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة المصرية على تلك التقارير
ووفقا لمفوضية اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل