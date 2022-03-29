جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا، وارتفاع عدد الإصابات بكورونا في شنغهاي رغم الإغلاق

أعلنت مدينة شنغهاي الثلاثاء ارتفاعًا\nجديدًا في عدد الإصابات بكوفيد-19، رغم الإغلاق الجزئي الذي\nفرضته العاصمة الاقتصادية للصين والذي تسببت بتدفّق السكان إلى المتاجر للتبضّع. وأصبحت هذه المدينة في الأيام الأخيرة بؤرة\nلموجة إصابات جديدة بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا التي بدأ تفشيها يتسارع\nمطلع آذار/مارس ما أدى إلى تقويض استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها\nالصين. وسجّلت وزارة الصحة الثلاثاء 4477 إصابة جديدة بكوفيد في\nشنغهاي، مقابل 3500 في اليوم السابق. وتُعد هذه الأرقام منخفضة على المستوى العالمي\nلكنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث نادرًا ما يتجاوز عدد الإصابات اليومية\nالجديدة المئة منذ ربيع 2020.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في شنغهاي الصينية رغم الإغلاق
أعلنت مدينة شنغهاي الثلاثاء ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بكوفيد-19، رغم الإغلاق الجزئي الذي فرضته العاصمة الاقتصادية للصين والذي تسببت بتدفّق السكان إلى المتاجر للتبضّع.
وأصبحت هذه المدينة في الأيام الأخيرة بؤرة لموجة إصابات جديدة بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا التي بدأ تفشيها يتسارع مطلع آذار/مارس ما أدى إلى تقويض استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين.
وسجّلت وزارة الصحة الثلاثاء 4477 إصابة جديدة بكوفيد في شنغهاي، مقابل 3500 في اليوم السابق.
وتُعد هذه الأرقام منخفضة على المستوى العالمي لكنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث نادرًا ما يتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المئة منذ ربيع 2020.
روسيا وأوكرانيا: جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول بين موسكو وكييف
انطلقت في مدينة إسطنبول التركية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين ممثلين عن حكومتي موسكو وكييف بعد أكثر من شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوفدين على تحقيق نتائج ملموسة لوقف القتال.
ولم يعرب أي من الطرفين عن أمال كبيرة بتحقيق انفراجة في مباحثات اليوم التي تعد الأولى منذ أسبوعين.
وتقول أوكرانيا إنها تريد وقف إطلاق النار معربة عن استعدادها لمناقشة مقترح الدولة المحايدة الذي اقترحته موسكو.
ويقول مراسل بي بي سي في إسطنبول إن حتى الأمال الخاصة بالتوصل إلى اتفاق حول إنشاء ممرات إنسانية جديدة لإجلاء السكان من المدن الأوكرانية المحاصرة ليست بالكبيرة.