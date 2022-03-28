أوكرانيا مستعدة لمناقشة خيار الحياد لوضع نهاية للغزو الروسي، وإصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

فيروس كورونا: إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد-19
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الفحوصات أظهرت إصابته بفيروس
كورونا.
وأفاد مكتب بينيت في بيان أن "رئيس الوزراء بحال جيدة وسيواصل برنامج
عمله كما هو مقرر من منزله".
ويأتي
الإعلان عن إصابة بينيت غداة لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في
القدس على هامش الاجتماعات التي تستضيفها إسرائيل بمشاركة وزراء خارجية عرب.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: مصر تخفف الإجراءات الاحترازية تزامنا مع بداية شهر رمضان
قررت الحكومة المصرية تخفيف عدد من القيود الخاصة
بمكافحة وباء كورونا، تزامنا مع بداية شهر رمضان المقبل الذي ينطلق بعد أيام.
ووافقت
اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها أمس الأحد، على السماح بفتح دور
المناسبات الملحقة بالمساجد، واستئناف الدروس الدينية بعد صلاة العصر وأثناء صلاة
التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وأوضح
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه تمت الموافقة على السماح بإقامة
ما يعرف في مصر بـ "موائد الرحمن" خلال شهر رمضان، ومد مواعيد غلق
المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحاً، وذلك بداية من شهر
أبريل/نيسان.
وتضمنت
الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضاً الموافقة على
استئناف إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام
بالإجراءات الاحترازية.
وخلال
الاجتماع، أعلن خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، انخفاض معدل الوفيات
جراء الإصابة بكورونا بشكل كبير خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما تم تخفيض أعداد
مستشفيات العزل الصحي من 17 إلى 7 مستشفيات فقط، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات
التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: كييف مستعدة لمناقشة خيار الدولة المحايدة لوضع نهاية للحرب مع موسكو
كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أولويات بلاده في الجولة
الجديدة من المفاوضات مع روسيا والتي تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في تركيا.
وقال زيلينسكي إنه مستعد لمناقشة تبنى أوكرانيا خيار الدولة المحايدة شريطة
أن يعرض الأمر على الشعب في استفتاء عام، إلا أنه شدد على التمسك بالسيادة
واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا الشهر
الماضي.
كما أشار الرئيس
الأوكراني إلى أن أي اتفاق محتمل يتطلب عقد لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير
بوتين مطالبا بضمانات أمنية.
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فيروس كورونا: إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد-19
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الفحوصات أظهرت إصابته بفيروس كورونا.
وأفاد مكتب بينيت في بيان أن "رئيس الوزراء بحال جيدة وسيواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله".
ويأتي الإعلان عن إصابة بينيت غداة لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في القدس على هامش الاجتماعات التي تستضيفها إسرائيل بمشاركة وزراء خارجية عرب.
فيروس كورونا: مصر تخفف الإجراءات الاحترازية تزامنا مع بداية شهر رمضان
قررت الحكومة المصرية تخفيف عدد من القيود الخاصة بمكافحة وباء كورونا، تزامنا مع بداية شهر رمضان المقبل الذي ينطلق بعد أيام.
ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها أمس الأحد، على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، واستئناف الدروس الدينية بعد صلاة العصر وأثناء صلاة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وأوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه تمت الموافقة على السماح بإقامة ما يعرف في مصر بـ "موائد الرحمن" خلال شهر رمضان، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحاً، وذلك بداية من شهر أبريل/نيسان.
وتضمنت الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضاً الموافقة على استئناف إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وخلال الاجتماع، أعلن خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، انخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بكورونا بشكل كبير خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما تم تخفيض أعداد مستشفيات العزل الصحي من 17 إلى 7 مستشفيات فقط، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات.
روسيا وأوكرانيا: كييف مستعدة لمناقشة خيار الدولة المحايدة لوضع نهاية للحرب مع موسكو
كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أولويات بلاده في الجولة الجديدة من المفاوضات مع روسيا والتي تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في تركيا.
وقال زيلينسكي إنه مستعد لمناقشة تبنى أوكرانيا خيار الدولة المحايدة شريطة أن يعرض الأمر على الشعب في استفتاء عام، إلا أنه شدد على التمسك بالسيادة واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا الشهر الماضي.
كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن أي اتفاق محتمل يتطلب عقد لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين مطالبا بضمانات أمنية.