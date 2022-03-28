أوكرانيا مستعدة لمناقشة خيار الحياد لوضع نهاية للغزو الروسي، وإصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

قررت الحكومة المصرية تخفيف عدد من القيود الخاصة بمكافحة وباء كورونا، تزامنا مع بداية شهر رمضان المقبل الذي ينطلق بعد أيام.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها أمس الأحد، على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، واستئناف الدروس الدينية بعد صلاة العصر وأثناء صلاة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وأوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه تمت الموافقة على السماح بإقامة ما يعرف في مصر بـ "موائد الرحمن" خلال شهر رمضان، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحاً، وذلك بداية من شهر أبريل/نيسان.

وتضمنت الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضاً الموافقة على استئناف إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وخلال الاجتماع، أعلن خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، انخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بكورونا بشكل كبير خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما تم تخفيض أعداد مستشفيات العزل الصحي من 17 إلى 7 مستشفيات فقط، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات.