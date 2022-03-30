وقف إطلاق النار في اليمن الذي أعلنه التحالف يبدأ اليوم، والبرلمان العراقي يسعى مجددا لانتخاب رئيس للجمهورية

قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه سيوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان.

وأعلن التحالف بحسب وكالة الأنباء السعودية نقلا عن العميد تركي المالكي أن وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني سيبدأ اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الأربعاء وذلك تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف ونجاح المشاورات.

وجاء هذا الإعلان عقب محادثات في الرياض يوم الثلاثاء. لكن الجانب الحوثي قال بحسب ما نقل عن المسؤول الحوثي محمد البقيطي: إن وقف إطلاق النار لن يكون له معنى بدون رفع الحصار عن اليمن.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تسمح الهدنة بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وانطلقت اليوم في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي في جدة، بحسب وسائل الإعلام المحلية المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون، ويشارك فيها عدد من الأحزاب والشخصيات اليمنية، بحضور دولي. وتخلف الحوثيون عن حضور الاجتماعات الجارية في السعودية، لأنها بحسب وصفهم تحدث على أراض غير محايدة.

وذكر موقع المسيرة نت التابع للحوثيين نقلا عن المسؤولين الحوثيين أنه "لا علاقة بين إعلان استعداد الحوثيين للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم الترتيب له في السعودية، وأوضح الموقع أن جماعة الحوثيين قدمت ورقة إنسانية للمبعوث الأممي، لكن ليست هناك استجابة بعد.

وكان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة انصار الله قد قدم مبادرة للحوار في دولة محايدة وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد، لكن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك التابع للحكومة المعترف بها، دعا بحسب وسائل الإعلام السعودية إلى التوقف عن "عبث المبادرات والفهلوة السياسية". ودعا بن مبارك الحوثيين إلى استغلال مبادرة مجلس التعاون الخليجي، والانخراط مع القوى اليمنية في مشاورات الرياض لتحقيق السلام.