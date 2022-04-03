حصيلة قياسية للإصابات بكورونا في الصين، وعمران خان يدعو إلى حل البرلمان الباكستاني

أعلنت السلطات الصينية تسجيل أكثر من\n13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أعلى حصيلة إصابات تشهدها البلاد منذ\nنحو عامين. وتشهد الصين موجة جديدة من تفشي\nكورونا ما دفع السلطات إلى فرض قيود الإغلاق في عدة مناطق من بينها مدينة شنغهاي\nالبالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة. وفي حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها\nمرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة\nإلى منع ظهور إصابات جديدة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات جديدة منذ أكثر من عامين
أعلنت السلطات الصينية تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أعلى حصيلة إصابات تشهدها البلاد منذ نحو عامين.
وتشهد الصين موجة جديدة من تفشي كورونا ما دفع السلطات إلى فرض قيود الإغلاق في عدة مناطق من بينها مدينة شنغهاي البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.
وفي حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يدعو إلى حل البرلمان
طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، رغم أن رئاسة الهيئة التشريعية رفضت مناقشة مقترح بسحب الثقة عن حكومته
ويُتهم خان من قبل معارضيه بسوء الإدارة في ملفات الاقتصاد والسياسة الخارجية.
وكان التحالف الذي يقوده خان قد خسر غالبيته البرلمانية في الأسبوع الماضي بعد أن أعلن نواب حزب حليف له أنهم سيصوتون بجانب المعارضة، بالإضافة إلى انشقاق عدد من نواب حزبه "حركة إنصاف".
إلا أن رئيس البرلمان الباكستاني رفض مناقشة مقترح سحب الثقة من خان بسبب "عدم دستورية مقترح سحب الثقة لأنه جاء بدعم من قوى خارجية"
وكان خان قد وصف محاولة سحب الثقة من حكومته بالـ"مؤامرة الأمريكية".