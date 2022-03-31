ماريوبول تستعد مجددا لإجلاء المدنيين بعد هدنة روسية، والروبل الروسي يتعافى ويعود إلى مستواه قبل بدء الحرب

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يدعى نضال جمعة جعافرة 30 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب بيت لحم.
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد زعمت أن الشاب صعد إلى حافلة للمستوطنين في "جوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية وهو يحمل مفك، وطعن مستوطنا وأصابه بجراح متوسطة، وأطلق النار عليه.
وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أن فلسطينيين اثنين قتلا صباح الخميس متأثرين بجراحهما خلال عملية عسكرية في مدينة جنين فجر اليوم، للجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة في بيانها "إن الفتى الفلسطيني يبلغ من العمر 17عاما والشاب الآخر يبلغ 23 عاما. وقتلا بعدما أصيبا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية".
حركة النهضة بعد حل مجلس النواب تعقد اجتماعا وتؤكد أنها لن تندفع إلى قتال داخلي
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، والنائب في البرلمان التونسي، بلقاسم حسن، في رد فعل أولي على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب: إن حركة النهضة لن تقبل بقرار حل البرلمان وستبقى تدافع عن المجلس النيابي "سلميا ومدنيا".
وأضاف بلقاسم في تصريح لبي بي سي أن مؤسسات الحركة ومكتبها التنفيذي ستعقد اجتماعا للخروج بموقف واضح تجاه قرارات الرئيس الأخيرة، بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى للتحرك بشكل مشترك، و "لن تندفع إلى ما يشير إليه الرئيس سعيد من اقتتال".
الروبل الروسي يرتفع إلى المستوى الذي كان عليه عندما بدأت الحرب في أوكرانيا
انتعش الروبل الروسي وارتفع تقريبا إلى المستوى الذي كان عليه عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.
جاء هذا بعد أن فرضت موسكو تدابير مالية صارمة لدعم الروبل; إذ رفعت أسعار الفائدة إلى 20 في المئة، وأدخلت ضوابط على من يود من الروس شراء الدولار أو اليورو.
كما تبدأ روسيا غدا تطبيق قرار سداد قيمة صادرات الغاز "للدول المعادية" بالعملة الروسية. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن جميع صادرات الطاقة والسلع في البلاد ستسعر بالروبل.
كما أقرت موسكو قانونا جديدا يحظر ربط أسعار المنتجات المحلية بعملات أو مؤشرات أجنبية.
وبحث الرئيس بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس الخطة الروسية لتسلم ثمن صادراتها من الغاز بالروبل بدلا من اليورو أو الدولار.
وأثارت هذه القضية مخاوف من تعطل محتمل لإمدادات الغاز. وقال مكتب المستشار شولتس إن بوتين قال: إن قانون الدفع بالروبل سيطبق يوم الجمعة، لكنه أكد أن لا تغيير بالنسبة للشركاء الأوروبيين الذين سيستمرون بالدفع باليورو الذي سيحول عندها إلى الروبل.
ووافق شولتس بحسب الكرملين على تولي خبراء من البلدين مناقشة الآليات.
ReutersCopyright: Reuters
ماريوبول: بدء عمليات إجلاء المدنيين اليوم بعد هدنة لوقف إطلاق النار في المدينة
حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من تجدد الهجمات في شرق البلاد، إذ تسعى موسكو إلى السيطرة على نهر دونباس، على حد تعبيره.
ورغم ذلك فقد وافقت روسيا اليوم الخميس على وقف إطلاق النار في ميناء ماريوبول لأسباب إنسانية، وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي سيساعدان في إجلاء المدنيين، الذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، إذا وافقت أوكرانيا على شروط الهدنة.
ويحاول بعض السكان الفرار، إذ فشلت جميع المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في ماريوبول.
ولا يزال في المدينة أكثر من 150 ألف شخص محاصرين في أقبية الأبنية التي تعرضت للهجوم خلال معظم الأسابيع الخمسة الماضية.
وأرسلت كييف 45 حافلة لإجلاء المدنيين من ماريوبول، بعد إعلان الهدنة الروسية التي جاءت بعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتمنح ماريوبل القوات الروسية في حال السيطرة عليها تماما التحكم في الخط الساحلي بين روسيا وشبه جزيرة القرم.
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الضفة الغربية: مقتل 3 فلسطينيين في جنين وبيت لحم
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يدعى نضال جمعة جعافرة 30 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب بيت لحم.
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد زعمت أن الشاب صعد إلى حافلة للمستوطنين في "جوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية وهو يحمل مفك، وطعن مستوطنا وأصابه بجراح متوسطة، وأطلق النار عليه.
وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أن فلسطينيين اثنين قتلا صباح الخميس متأثرين بجراحهما خلال عملية عسكرية في مدينة جنين فجر اليوم، للجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة في بيانها "إن الفتى الفلسطيني يبلغ من العمر 17عاما والشاب الآخر يبلغ 23 عاما. وقتلا بعدما أصيبا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية".
حركة النهضة بعد حل مجلس النواب تعقد اجتماعا وتؤكد أنها لن تندفع إلى قتال داخلي
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، والنائب في البرلمان التونسي، بلقاسم حسن، في رد فعل أولي على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب: إن حركة النهضة لن تقبل بقرار حل البرلمان وستبقى تدافع عن المجلس النيابي "سلميا ومدنيا".
وأضاف بلقاسم في تصريح لبي بي سي أن مؤسسات الحركة ومكتبها التنفيذي ستعقد اجتماعا للخروج بموقف واضح تجاه قرارات الرئيس الأخيرة، بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى للتحرك بشكل مشترك، و "لن تندفع إلى ما يشير إليه الرئيس سعيد من اقتتال".
الروبل الروسي يرتفع إلى المستوى الذي كان عليه عندما بدأت الحرب في أوكرانيا
انتعش الروبل الروسي وارتفع تقريبا إلى المستوى الذي كان عليه عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.
جاء هذا بعد أن فرضت موسكو تدابير مالية صارمة لدعم الروبل; إذ رفعت أسعار الفائدة إلى 20 في المئة، وأدخلت ضوابط على من يود من الروس شراء الدولار أو اليورو.
كما تبدأ روسيا غدا تطبيق قرار سداد قيمة صادرات الغاز "للدول المعادية" بالعملة الروسية. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن جميع صادرات الطاقة والسلع في البلاد ستسعر بالروبل.
كما أقرت موسكو قانونا جديدا يحظر ربط أسعار المنتجات المحلية بعملات أو مؤشرات أجنبية.
وبحث الرئيس بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس الخطة الروسية لتسلم ثمن صادراتها من الغاز بالروبل بدلا من اليورو أو الدولار.
وأثارت هذه القضية مخاوف من تعطل محتمل لإمدادات الغاز. وقال مكتب المستشار شولتس إن بوتين قال: إن قانون الدفع بالروبل سيطبق يوم الجمعة، لكنه أكد أن لا تغيير بالنسبة للشركاء الأوروبيين الذين سيستمرون بالدفع باليورو الذي سيحول عندها إلى الروبل.
ووافق شولتس بحسب الكرملين على تولي خبراء من البلدين مناقشة الآليات.
ماريوبول: بدء عمليات إجلاء المدنيين اليوم بعد هدنة لوقف إطلاق النار في المدينة
حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من تجدد الهجمات في شرق البلاد، إذ تسعى موسكو إلى السيطرة على نهر دونباس، على حد تعبيره.
ورغم ذلك فقد وافقت روسيا اليوم الخميس على وقف إطلاق النار في ميناء ماريوبول لأسباب إنسانية، وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي سيساعدان في إجلاء المدنيين، الذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، إذا وافقت أوكرانيا على شروط الهدنة.
ويحاول بعض السكان الفرار، إذ فشلت جميع المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في ماريوبول.
ولا يزال في المدينة أكثر من 150 ألف شخص محاصرين في أقبية الأبنية التي تعرضت للهجوم خلال معظم الأسابيع الخمسة الماضية.
وأرسلت كييف 45 حافلة لإجلاء المدنيين من ماريوبول، بعد إعلان الهدنة الروسية التي جاءت بعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتمنح ماريوبل القوات الروسية في حال السيطرة عليها تماما التحكم في الخط الساحلي بين روسيا وشبه جزيرة القرم.