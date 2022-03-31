ماريوبول تستعد مجددا لإجلاء المدنيين بعد هدنة روسية، والروبل الروسي يتعافى ويعود إلى مستواه قبل بدء الحرب

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يدعى نضال جمعة جعافرة 30 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب بيت لحم.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد زعمت أن الشاب صعد إلى حافلة للمستوطنين في "جوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية وهو يحمل مفك، وطعن مستوطنا وأصابه بجراح متوسطة، وأطلق النار عليه.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أن فلسطينيين اثنين قتلا صباح الخميس متأثرين بجراحهما خلال عملية عسكرية في مدينة جنين فجر اليوم، للجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها "إن الفتى الفلسطيني يبلغ من العمر 17عاما والشاب الآخر يبلغ 23 عاما. وقتلا بعدما أصيبا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية".