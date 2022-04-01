ارتفاع الأسهم في غازبروم بنسبة 2 في المئة في بورصة موسكو اليوم، وروسيا تتهم أوكرانيا بقصف مستودع للنفط داخل أراضيها

إثيوبيا تفشل في عرقلة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب في إقليم تيغراي
فشلت إثيوبيا الخميس في الأمم المتحدة في منع منح التمويل المخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم بشأن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومقاتلي تيغراي في إثيوبيا.
وشكلت لجنة تابعة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد، للتحقيق في تلك المزاعم، التي ارتكبت خلال الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين إثيوبيا ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.
وحاولت اديس ابابا بلا جدوى الخميس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، عرقلة تمويل التحقيق الأممي من خلال التصويت.
وصوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا بعدم التمويل، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية بالقرار واعتبرته "رسالة لمن يحاول الإفلات من المسؤولية عن جرائم حرب".
ReutersCopyright: Reuters
غازبروم الروسية تسجل ارتفاعا في تعاملات اليوم مع بدء تنفيذ مرسوم السداد بالروبل
سجلت أسهم شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم ارتفاعا بنسبة 2 في المئة في تجارة موسكو المبكرة.
ويتزامن هذا الارتفاع مع بدء روسيا اليوم تنفيذ مرسوم سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول "غير الصديقة" بالروبل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلين، المستورد الأكبر في أوروبا للغاز الروسي، إن المدفوعات باليورو سيتم تحويلها إلى روبل عند الوصول إلى روسيا.
باريس وبرلين رفضتا العرض وأعلنتا الالتزام بالدفع باليورو فقط، في إشارة إلى استعداد الدولتين لقطع الإمداد.
وأكد وزيرا مالية البلدين على أن عقود الغاز باليورو "يجب مراعاتها".
وقال وزير المالية الألماني إن عقود الغاز الحالية بين الدول الأوروبية وروسيا، التي تم التفاوض عليها باليورو، "يجب مراعاتها". واستعرض بيانا صادرا عن مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى، جاء فيه: "لن نقبل بأي حال من الأحوال دفع تكاليف شحنات الغاز بعملة غير العملة المتفق عليها.
وحدد بوتين في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون، نظاما سيستمر بموجبه البلدان في الدفع باليورو، الذي سيحول عند الاستلام إلى روبل من قبل شركة غازبروم الروسية - التي لم تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي.
لكن المعلومات ليست واضحة بعد، إذ أفادت تقارير أن ألمانيا لم توافق على هذا الإجراء خلال المكالمة، وطلبت معلومات مكتوبة لفهم الإجراء بشكل أفضل.
ومن غير الواضح أيضا إن كان إصرار فرنسا وألمانيا على احترام العقود الأصلية باليورو يمتد إلى الرفض الصريح لصفقة تحويل اليورو إلى الروبل التي اقترحها بوتين يوم الأربعاء. إذ تشمل صفقة بوتين التعامل مع البنك المركزي الروسي ، وقادة أوروبا مترددون في ذلك.
EPACopyright: EPA
روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مستودع للنفط في مدينة حدودية
اندلع حريق اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني، بحسب رئيس المدينة الذي قال "الحريق حدث نتيجة ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان، دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض.
ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا، وتسبب الحادث في إصابة عاملين اثنين، بحسب المصادر الروسية، كما أجلي سكان الأبنية المجاورة لموقع الحريق. وأعلنت حالة التأهب في المنطقة.
ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الحادث. ولم تتمكن بي بي سي من التحقق بشكل مستقل ممن يقف وراء الهجوم.
وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية الحكومية أن ثمانية خزانات وقود مشتعلة في مستودع النفط في بيلغورود في روسيا وهناك خطر من انتقال النيران إلى ثمانية خزانات أخرى.
وتقع بيلغورود على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الأوكرانية و 60 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إثيوبيا تفشل في عرقلة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب في إقليم تيغراي
فشلت إثيوبيا الخميس في الأمم المتحدة في منع منح التمويل المخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم بشأن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومقاتلي تيغراي في إثيوبيا.
وشكلت لجنة تابعة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد، للتحقيق في تلك المزاعم، التي ارتكبت خلال الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين إثيوبيا ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.
وحاولت اديس ابابا بلا جدوى الخميس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، عرقلة تمويل التحقيق الأممي من خلال التصويت.
وصوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا بعدم التمويل، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية بالقرار واعتبرته "رسالة لمن يحاول الإفلات من المسؤولية عن جرائم حرب".
غازبروم الروسية تسجل ارتفاعا في تعاملات اليوم مع بدء تنفيذ مرسوم السداد بالروبل
سجلت أسهم شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم ارتفاعا بنسبة 2 في المئة في تجارة موسكو المبكرة.
ويتزامن هذا الارتفاع مع بدء روسيا اليوم تنفيذ مرسوم سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول "غير الصديقة" بالروبل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلين، المستورد الأكبر في أوروبا للغاز الروسي، إن المدفوعات باليورو سيتم تحويلها إلى روبل عند الوصول إلى روسيا.
باريس وبرلين رفضتا العرض وأعلنتا الالتزام بالدفع باليورو فقط، في إشارة إلى استعداد الدولتين لقطع الإمداد.
وأكد وزيرا مالية البلدين على أن عقود الغاز باليورو "يجب مراعاتها".
وقال وزير المالية الألماني إن عقود الغاز الحالية بين الدول الأوروبية وروسيا، التي تم التفاوض عليها باليورو، "يجب مراعاتها". واستعرض بيانا صادرا عن مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى، جاء فيه: "لن نقبل بأي حال من الأحوال دفع تكاليف شحنات الغاز بعملة غير العملة المتفق عليها.
وحدد بوتين في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون، نظاما سيستمر بموجبه البلدان في الدفع باليورو، الذي سيحول عند الاستلام إلى روبل من قبل شركة غازبروم الروسية - التي لم تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي.
لكن المعلومات ليست واضحة بعد، إذ أفادت تقارير أن ألمانيا لم توافق على هذا الإجراء خلال المكالمة، وطلبت معلومات مكتوبة لفهم الإجراء بشكل أفضل.
ومن غير الواضح أيضا إن كان إصرار فرنسا وألمانيا على احترام العقود الأصلية باليورو يمتد إلى الرفض الصريح لصفقة تحويل اليورو إلى الروبل التي اقترحها بوتين يوم الأربعاء. إذ تشمل صفقة بوتين التعامل مع البنك المركزي الروسي ، وقادة أوروبا مترددون في ذلك.
روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مستودع للنفط في مدينة حدودية
اندلع حريق اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني، بحسب رئيس المدينة الذي قال "الحريق حدث نتيجة ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان، دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض.
ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا، وتسبب الحادث في إصابة عاملين اثنين، بحسب المصادر الروسية، كما أجلي سكان الأبنية المجاورة لموقع الحريق. وأعلنت حالة التأهب في المنطقة.
ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الحادث. ولم تتمكن بي بي سي من التحقق بشكل مستقل ممن يقف وراء الهجوم.
وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية الحكومية أن ثمانية خزانات وقود مشتعلة في مستودع النفط في بيلغورود في روسيا وهناك خطر من انتقال النيران إلى ثمانية خزانات أخرى.
وتقع بيلغورود على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الأوكرانية و 60 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.