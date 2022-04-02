الجيش الإسرائيلي يمطر سيارة في شمال الضفة الغربية بالرصاص ويقتل كل ركابها، وهلال رمضان يثبت في 11 دولة عربية

الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على سيارة فلسطينية ويقتل كل ركابها
أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فجر اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان، ثلاثة شبان كانوا يستقلون سيارة بالقرب من بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش إسرائيل اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية عليها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان.
وأضافت، أن الجيش رفض تسليم جثامين الشبان الثلاثة الذين لم تعرف هويتهم، واحتجزتها واستولت على السيارة المستهدفة قبل انسحابها من المكان.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور شبان وهم صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة، يعتقد أنهم من كانوا في السيارة.
وتأتي هذه العملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في إطار حالة التأهب القصوى التي أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج" للتصدي لأي هجمات ومواجهات محتملة مع الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان.
وزعمت المصادر الإسرائيلية بأن الشبان الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ عملية عسكرية، وأنهم أطلقوا النار على وحدة اليمام الإسرائيلية، وكانوا مسؤولين عن عملية إطلاق نار قرب مدينة طولكرم، وعثر على أسلحة وقنابل.
هلال رمضان: ثبوت الرؤية في عدد كبير من الدول العربية
أعلنت رسميا كل من السعودية وقطر والإمارات واليمن والكويت والعراق ومصر والسودان البحرين وليبيا والجزائر، وتونس ولبنان وسوريا والصومال والسلطة الفلسطينية، اليوم السبت هو بداية شهر رمضان. كما أعلنت تركيا أيضا رؤية الهلال.
وتعذرت رؤية الهلال في عدد آخر من الدول الإسلامية والعربية إذ أعلنت كل من سلطنة عمان وإيران والأردن والمغرب وأندونيسيا وسلطنة برونأى وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن غدا الأحد هو أول أيام شهر رمضان.
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على سيارة فلسطينية ويقتل كل ركابها
أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فجر اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان، ثلاثة شبان كانوا يستقلون سيارة بالقرب من بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش إسرائيل اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية عليها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان. وأضافت، أن الجيش رفض تسليم جثامين الشبان الثلاثة الذين لم تعرف هويتهم، واحتجزتها واستولت على السيارة المستهدفة قبل انسحابها من المكان.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور شبان وهم صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة، يعتقد أنهم من كانوا في السيارة.
وتأتي هذه العملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في إطار حالة التأهب القصوى التي أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج" للتصدي لأي هجمات ومواجهات محتملة مع الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان.
وزعمت المصادر الإسرائيلية بأن الشبان الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ عملية عسكرية، وأنهم أطلقوا النار على وحدة اليمام الإسرائيلية، وكانوا مسؤولين عن عملية إطلاق نار قرب مدينة طولكرم، وعثر على أسلحة وقنابل.
هلال رمضان: ثبوت الرؤية في عدد كبير من الدول العربية
أعلنت رسميا كل من السعودية وقطر والإمارات واليمن والكويت والعراق ومصر والسودان البحرين وليبيا والجزائر، وتونس ولبنان وسوريا والصومال والسلطة الفلسطينية، اليوم السبت هو بداية شهر رمضان. كما أعلنت تركيا أيضا رؤية الهلال.
وتعذرت رؤية الهلال في عدد آخر من الدول الإسلامية والعربية إذ أعلنت كل من سلطنة عمان وإيران والأردن والمغرب وأندونيسيا وسلطنة برونأى وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن غدا الأحد هو أول أيام شهر رمضان.