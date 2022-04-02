الجيش الإسرائيلي يمطر سيارة في شمال الضفة الغربية بالرصاص ويقتل كل ركابها، وهلال رمضان يثبت في 11 دولة عربية

أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فجر اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان، ثلاثة شبان كانوا يستقلون سيارة بالقرب من بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش إسرائيل اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية عليها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان. وأضافت، أن الجيش رفض تسليم جثامين الشبان الثلاثة الذين لم تعرف هويتهم، واحتجزتها واستولت على السيارة المستهدفة قبل انسحابها من المكان.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور شبان وهم صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة، يعتقد أنهم من كانوا في السيارة.

وتأتي هذه العملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في إطار حالة التأهب القصوى التي أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج" للتصدي لأي هجمات ومواجهات محتملة مع الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان.

وزعمت المصادر الإسرائيلية بأن الشبان الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ عملية عسكرية، وأنهم أطلقوا النار على وحدة اليمام الإسرائيلية، وكانوا مسؤولين عن عملية إطلاق نار قرب مدينة طولكرم، وعثر على أسلحة وقنابل.