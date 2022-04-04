اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، ومدرب المنتخب الهولندي يكشف عن إصابته بالسرطان قبل أشهر من كأس العالم

كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، لويس فان غال، عن إصابته\nبسرطان البروستات وتلقيه العلاج، لكنه شدد على نيته قيادة منتخب بلاده في كأس\nالعالم بعد سبعة أشهر في قطر. وقال المدرب البالغ 70 عاماً في تصريحات صحفية إن\nاللاعبين "لم يكونوا على علم بمرضه"، مضيفاً أنه خضع لـ25 جلسة من\nالعلاج الاشعاعي، بما في ذلك أثناء المعسكرات التدريبية للمنتخب الهولندي. وتخوض هولندا المباراة الافتتاحية للمونديال العالمي\nأمام السنغال في 21 نوفمبر/تشرين أول المقبل، على أن تواجه بعد ذلك كل من\nالأكوادور وقطر المضيفة في إطار منافسات المجموعة الأولى. وكان فان غال أثار جدلاً الشهر الماضي، عندما اعتبر أن قرار منح\nقطر تنظيم مونديال 2022 "سخيف" متهما الاتحاد الدولي (فيفا) بالقيام\nبتلك الخطوة "لأسباب مالية وتجارية".
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مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال يكشف عن إصابته بمرض السرطان
كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، لويس فان غال، عن إصابته بسرطان البروستات وتلقيه العلاج، لكنه شدد على نيته قيادة منتخب بلاده في كأس العالم بعد سبعة أشهر في قطر.
وقال المدرب البالغ 70 عاماً في تصريحات صحفية إن اللاعبين "لم يكونوا على علم بمرضه"، مضيفاً أنه خضع لـ25 جلسة من العلاج الاشعاعي، بما في ذلك أثناء المعسكرات التدريبية للمنتخب الهولندي.
وتخوض هولندا المباراة الافتتاحية للمونديال العالمي أمام السنغال في 21 نوفمبر/تشرين أول المقبل، على أن تواجه بعد ذلك كل من الأكوادور وقطر المضيفة في إطار منافسات المجموعة الأولى.
وكان فان غال أثار جدلاً الشهر الماضي، عندما اعتبر أن قرار منح قطر تنظيم مونديال 2022 "سخيف" متهما الاتحاد الدولي (فيفا) بالقيام بتلك الخطوة "لأسباب مالية وتجارية".
اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية قرب باب العمود في القدس الشرقية
وقعت اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية ليلة أمس.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها اعتقلت 10 أشخاص بتهمة القيام بـ"أعمال شغب ومهاجمة عناصر شرطة"، لافتة إلى أن شرطيا أصيب جراء زجاجة ألقيت على وجهه.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 11 شخصا أصيبوا في الاشتباكات التي جرت في منقطة باب العمود.]
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الموقع والتقى قوات الشرطة المكلفة حراسته.
وأدانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس الزيارة التي قام بها الوزير الإسرائيلي.