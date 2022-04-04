اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، ومدرب المنتخب الهولندي يكشف عن إصابته بالسرطان قبل أشهر من كأس العالم

كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، لويس فان غال، عن إصابته بسرطان البروستات وتلقيه العلاج، لكنه شدد على نيته قيادة منتخب بلاده في كأس العالم بعد سبعة أشهر في قطر.

وقال المدرب البالغ 70 عاماً في تصريحات صحفية إن اللاعبين "لم يكونوا على علم بمرضه"، مضيفاً أنه خضع لـ25 جلسة من العلاج الاشعاعي، بما في ذلك أثناء المعسكرات التدريبية للمنتخب الهولندي.

وتخوض هولندا المباراة الافتتاحية للمونديال العالمي أمام السنغال في 21 نوفمبر/تشرين أول المقبل، على أن تواجه بعد ذلك كل من الأكوادور وقطر المضيفة في إطار منافسات المجموعة الأولى.

وكان فان غال أثار جدلاً الشهر الماضي، عندما اعتبر أن قرار منح قطر تنظيم مونديال 2022 "سخيف" متهما الاتحاد الدولي (فيفا) بالقيام بتلك الخطوة "لأسباب مالية وتجارية".