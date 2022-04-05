دارفرو
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بدء أول محاكمة دولية بشأن جرائم الحرب في دارفور، والناشط المصري علاء عبد الفتاح يضرب عن الطعام

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  1. المحكمة الجنائية الدولية تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور

    بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة عن جرائم الحرب المرتكبة في منطقة دارفور بالسودان قبل نحو 20 عاما.

    و ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بعلي كوشيب) 31 تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

    ويعد عبد الرحمن أول شخص يمثل أمام المحكمة لتتم محاكمته عن الصراع الذي أودى بحياة 300 ألف شخص.

    ويتهم بأنه شارك في الهجمات التي استهدفت مدنيين في دارفور في الفترة ما بين أغسطس/آب 2003 ومارس/أذار 2004، وهي الاتهامات التي ينفيها.

    وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.

    يُتهم علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور
    Copyright: Getty Images
    Image caption: يُتهم علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور

  2. علاء عبد الفتاح: عائلة الناشط المصري تقول إنه بدأ إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ظروف حبسه

    علاء عبد الفتاح
    Copyright: Getty Images

    أفادت عائلة الناشط المصري علاء عبد الفتاح بأنه قد بدأ إضرابا عن الطعام منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على ظروف حبسه.

    ويعد علاء عبد الفتاح من أبرز الوجوه الشبابية التي شاركت في الإطاحة بحكم الرئيس الراحل حسين مبارك عام 2011

    ويمضي علاء عبد الفتاح (40 عاما)، المسجون منذ أيلول/سبتمبر 2013، حكما بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد ادانته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون.

    وكتبت منى سيف شقيقة عبد الفتاح على تويتر فور انتهاء زيارتها له في سجنه "علاء (..) في اضراب مفتوح عن الطعام من أول يوم رمضان (السبت) وبالتالي رفض استلام الأكل" الذي حملته إليه.

    ولم توضح منى سيف أسباب اضرابه عن الطعام لكن والدته ليلى سويف قالت لوكالة فرانس برس "أضرب عن الطعام لأنه لا يمكن أن يستمر وضعه في السجن بهذه الطريقة، محبوس في سجن شديد الحراسة في زنزانة انفرادية وممنوع من القراءة وممنوع من التريض وفي هذا السجن تحديدا لا يوجد أي احترام للقوانين".

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