بدء أول محاكمة دولية بشأن جرائم الحرب في دارفور، والناشط المصري علاء عبد الفتاح يضرب عن الطعام

بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة عن جرائم الحرب المرتكبة في منطقة دارفور بالسودان قبل نحو 20 عاما.

و ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بعلي كوشيب) 31 تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد عبد الرحمن أول شخص يمثل أمام المحكمة لتتم محاكمته عن الصراع الذي أودى بحياة 300 ألف شخص.

ويتهم بأنه شارك في الهجمات التي استهدفت مدنيين في دارفور في الفترة ما بين أغسطس/آب 2003 ومارس/أذار 2004، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.