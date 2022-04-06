بعد تسع سنوات من القطيعة تركيا تعين سفيرا جديدا في القاهرة، وإنجلترا وويلز تتبنيان قانونا جديدا يسهل إجراءات الطلاق

مظاهرات السودان: الحكومة تعلن اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد تحسبا للمظاهرات
أعلنت السلطات السودانية بحسب وكالة أنباء سونا الحكومية اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد قبيل المظاهرات الحاشدة التي دعا إليها النشطاء المؤيدون للديمقراطية، الذين يطالبون بالحكم المدني ويحتجون منذ أسابيع ضد استفراد العسكر بالسلطة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول. وقتل أكثر من 90 شخصا في حملة قمع دامية شنتها قوات الأمن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة السودانية شهدت انتشارا أمنيا مكثفا، وأغلقت السلطات السودانية جميع جسور العاصمة في الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفاية.
ويأتي هذا الإجراء تحسباً لمظاهرات اليوم الأربعاء، التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وتنسيقيات الاحتجاج لإحياء ذكرى السادس من إبريل عام 1985، الذي شهد الإطاحة بحكم جعفر النميري.
ReutersCopyright: Reuters
قانون الطلاق الجديد في إنجلترا وويلز يعفي الجانبين من إبداء الأسباب
بعد سنوات من المحاولات وافقت إنجلترا وويلز على تعديل قانون الطلاق وتسهيل الإجراءات، ولم يعد اللوم عنصرا أساسيا في البدء بعملية الطلاق،
وسيتمكن المتزوجون في إنجلترا وويلز الراغبون في الطلاق اعتبارا من اليوم، من بدء إجراءات الطلاق دون توجيه اللوم لأي طرف، ويكفي أن يكون السبب أن الحياة معا باتت غير ممكنة. أوحتى بدون إبداء الأسباب.
ولم يعد اتفاق الطرفين على الطلاق شرطا لبدء الإجراءات.
ويقول النشطاء الذين تزعموا حملة تعديل القانون: إن الإجراءات الجديدة تتماشى مع قوانين الدول الأخرى وستساعد الأسر على متابعة الحياة بدون تعقيدات ولوم بعضهم البعض - التي غالبا ما تكون على حساب الأطفال، هذا بالإضافة إلى أنها مكلفة ومرهقة.
ويمكن الآن لأحد الطرفين بدء عملية الانفصال دون إبداء الأسباب للمحاكم.
كيف كان القانون المعمول به؟
كان القانون مرهقا بسبب طول المدة ومكلفا، إذ كان يجب على أي شخص يريد الانفصال بسرعة أن يتهم الطرف الآخر بالهجر أو الزنا أو السلوك غير المعقول. وإن فشل في ذلك، فيضطر الجانبان إلى الانفصال لمدة عامين بالتراضي أو خمسة أعوام، إذا اعترض أحد الزوجين على الانفصال.
القانون الجديد:
هناك الآن فترة 20 أسبوعا بين بدء الإجراءات وقبول المحكمة طلب الطلاق، وستة أسابيع أخرى قبل الطلاق.
وقال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إن التعديلات الجديدة ستحافظ على العلاقة الودية بين الجانبين بعد الانفصال، إذ تعفي الطرفين من اللوم والاتهام القاسي الذي يترك أثرا سيئا على كل أفراد الأسرة.
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تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة بعد تسع سنوات من القطيعة
قررت تركيا تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات، بحسب المصادر التركية،
ونقل موقع "ميدل إيست آي" الإخباري الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن مسؤوليْن تركيين قولهما، إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو شان، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين 2015-2020.
وقال المسؤولان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبلغ شان بالفعل بهذا الدور، إذ ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.
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صواريخ أسرع من الصوت: اتفاق بريطاني أسترالي أمريكي لتطويرها وتطوير سبل مواجهتها
اتفقت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة على العمل معا لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وسبل مواجهتها.
وأفادت الأنباء باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت عدة مرات، لأول مرة في القتال في أوكرانيا الشهر الماضي.
وجاء الاتفاق عقب دعوة بين قادة تحالف دفاع أوكوس، الذي أسس في سبتمبر/أيلول العام الماضي.
وأعرب كل من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيره البريطاني بوريس جونسون عن ترحيبهم بالتقدم الذي انجز حتى الآن في خطة تزويد كانبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
للمزيد عن اتفاق أوكوس يمكن متابعة المادة التالية:
مظاهرات السودان: الحكومة تعلن اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد تحسبا للمظاهرات
أعلنت السلطات السودانية بحسب وكالة أنباء سونا الحكومية اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد قبيل المظاهرات الحاشدة التي دعا إليها النشطاء المؤيدون للديمقراطية، الذين يطالبون بالحكم المدني ويحتجون منذ أسابيع ضد استفراد العسكر بالسلطة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول. وقتل أكثر من 90 شخصا في حملة قمع دامية شنتها قوات الأمن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة السودانية شهدت انتشارا أمنيا مكثفا، وأغلقت السلطات السودانية جميع جسور العاصمة في الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفاية.
ويأتي هذا الإجراء تحسباً لمظاهرات اليوم الأربعاء، التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وتنسيقيات الاحتجاج لإحياء ذكرى السادس من إبريل عام 1985، الذي شهد الإطاحة بحكم جعفر النميري.
قانون الطلاق الجديد في إنجلترا وويلز يعفي الجانبين من إبداء الأسباب
بعد سنوات من المحاولات وافقت إنجلترا وويلز على تعديل قانون الطلاق وتسهيل الإجراءات، ولم يعد اللوم عنصرا أساسيا في البدء بعملية الطلاق، وسيتمكن المتزوجون في إنجلترا وويلز الراغبون في الطلاق اعتبارا من اليوم، من بدء إجراءات الطلاق دون توجيه اللوم لأي طرف، ويكفي أن يكون السبب أن الحياة معا باتت غير ممكنة. أوحتى بدون إبداء الأسباب.
ولم يعد اتفاق الطرفين على الطلاق شرطا لبدء الإجراءات.
ويقول النشطاء الذين تزعموا حملة تعديل القانون: إن الإجراءات الجديدة تتماشى مع قوانين الدول الأخرى وستساعد الأسر على متابعة الحياة بدون تعقيدات ولوم بعضهم البعض - التي غالبا ما تكون على حساب الأطفال، هذا بالإضافة إلى أنها مكلفة ومرهقة.
ويمكن الآن لأحد الطرفين بدء عملية الانفصال دون إبداء الأسباب للمحاكم.
كيف كان القانون المعمول به؟
كان القانون مرهقا بسبب طول المدة ومكلفا، إذ كان يجب على أي شخص يريد الانفصال بسرعة أن يتهم الطرف الآخر بالهجر أو الزنا أو السلوك غير المعقول. وإن فشل في ذلك، فيضطر الجانبان إلى الانفصال لمدة عامين بالتراضي أو خمسة أعوام، إذا اعترض أحد الزوجين على الانفصال.
القانون الجديد:
هناك الآن فترة 20 أسبوعا بين بدء الإجراءات وقبول المحكمة طلب الطلاق، وستة أسابيع أخرى قبل الطلاق.
وقال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إن التعديلات الجديدة ستحافظ على العلاقة الودية بين الجانبين بعد الانفصال، إذ تعفي الطرفين من اللوم والاتهام القاسي الذي يترك أثرا سيئا على كل أفراد الأسرة.
تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة بعد تسع سنوات من القطيعة
قررت تركيا تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات، بحسب المصادر التركية،
ونقل موقع "ميدل إيست آي" الإخباري الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن مسؤوليْن تركيين قولهما، إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو شان، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين 2015-2020. وقال المسؤولان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبلغ شان بالفعل بهذا الدور، إذ ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.