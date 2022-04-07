السعودية تتعهد بـ3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني، وتركيا تغلق رسميا قضية مقتل جمال خاشقجي وتحولها إلى القضاء السعودي

تسلا تسحب مئات السيارات من السوق بسبب عيب يهدد السلامة
قررت شركة تسلا التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، سحب أكثر من 127 ألف سيارة كهربائية من طراز 3 تم تسليمها للصين.
وقال المنظمون في الصين إن الأعطال في رقائق الكمبيوتر قد تؤدي إلى اصدام السيارة مما يهدد السلامة.
وستسترجع الشركة السيارات المصنعة بين
يناير 2019 ويناير 2022 ، 34 ألف وحدة مستوردة و أكثر من 93 ألف وحدة مصنعة في الصين.
الحرب في أوكرانيا: 100 مليون يورو لدعم مصر بسبب مضاعفات الأزمة على الغذاء
قرر الإتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون يورو لمصر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي جاءت نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وكان للحرب تأثير ملحوظ على الغذاء في مصر، وأدى إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، فمصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بالأساس على روسيا وأوكرانيا لمدها بالقمح
وسيركز الدعم على المدى القصير على حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية.
أما على المدى المتوسط إلى البعيد، فالدعم يهدف إلى المساعدة في استدامة النظم الغذائية والزراعية المحلية، وتقليل الاعتماد المفرط على استيراد المحاصيل والحبوب ودعم تطوير ممارسات زراعية أكثر صلة بالمناخ، بما في ذلك التحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه.
وإلى جانب مصر، قدم الاتحاد مساعدات أيضا إلى لبنان والجزائر والأردن والمغرب والأراضي الفلسطينية وسوريا وتونس، بإجمالي مساعدات يصل إلى 225 مليون يورو.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي إن "الاتحاد يقف إلى جانب شركائه في وقت الأزمة"، مضيفا أن الحرب تهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
EPACopyright: EPA
الحرب في اليمن: السعودية تتعهد بـ3 مليارات دولار دعما للاقتصاد اليمني
رحبت السعودية بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي. واعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني يصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، اثنان مناصفة بين الإمارات والسعودية، بهدف دعم البنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة لدعم قطاع النفط والتنمية.
كما اعلنت السعودية عن دعم برنامج المساعدة الإنسانية بثلاثة ملايين دولار أمريكي.
وكان الرئيس اليمني المعترف به دوليا واستناداً على المبادرة الخليجية، قد أعلن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل كافة صلاحياته الرئاسية إلى المجلس.
من صلاحيات المجلس استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية للمبادرة، والقيام بصلاحيات الرئيس وفق الدستور والمبادرة الخليجية. وصلاحيات نائب الرئيس، إذ أعفي نائب الرئيس من منصبه.
يتكون المجلس من سبعة أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي.
ReutersCopyright: Reuters
تركيا تقرر رسميا إغلاق ملف قضية مقتل جمال خاشقجي وتحوله إلى القضاء السعودي
قرر القضاء التركي اليوم الخميس إحالة قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في عام 2018 إلى القضاء السعودي.
وأعلن قاضي المحكمة في اسطنبول حيث تجري محاكمة المتهمين السعوديين غيابيا منذ يوليو/تموز 2020 "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".
ويعني تثبيت المحكمة لقرار الإحالة، إسقاط القضية في المحاكم التركية.
وكان 26 متهما، بينهم مستشار مقرب سابق من ولي العهد السعودي، يحاكمون في اسطنبول.
وأشارت وزارة العدل التركية بالفعل الأسبوع الماضي إلى أنها ستعطي الضوء الأخضر لعملية الإحالة. وطلبت من الرياض متابعة القضية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.
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تسلا تسحب مئات السيارات من السوق بسبب عيب يهدد السلامة
قررت شركة تسلا التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، سحب أكثر من 127 ألف سيارة كهربائية من طراز 3 تم تسليمها للصين.
وقال المنظمون في الصين إن الأعطال في رقائق الكمبيوتر قد تؤدي إلى اصدام السيارة مما يهدد السلامة.
وستسترجع الشركة السيارات المصنعة بين يناير 2019 ويناير 2022 ، 34 ألف وحدة مستوردة و أكثر من 93 ألف وحدة مصنعة في الصين.
الحرب في أوكرانيا: 100 مليون يورو لدعم مصر بسبب مضاعفات الأزمة على الغذاء
قرر الإتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون يورو لمصر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي جاءت نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وكان للحرب تأثير ملحوظ على الغذاء في مصر، وأدى إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، فمصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بالأساس على روسيا وأوكرانيا لمدها بالقمح
وسيركز الدعم على المدى القصير على حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية.
أما على المدى المتوسط إلى البعيد، فالدعم يهدف إلى المساعدة في استدامة النظم الغذائية والزراعية المحلية، وتقليل الاعتماد المفرط على استيراد المحاصيل والحبوب ودعم تطوير ممارسات زراعية أكثر صلة بالمناخ، بما في ذلك التحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه.
وإلى جانب مصر، قدم الاتحاد مساعدات أيضا إلى لبنان والجزائر والأردن والمغرب والأراضي الفلسطينية وسوريا وتونس، بإجمالي مساعدات يصل إلى 225 مليون يورو.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي إن "الاتحاد يقف إلى جانب شركائه في وقت الأزمة"، مضيفا أن الحرب تهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
الحرب في اليمن: السعودية تتعهد بـ3 مليارات دولار دعما للاقتصاد اليمني
رحبت السعودية بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي. واعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني يصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، اثنان مناصفة بين الإمارات والسعودية، بهدف دعم البنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة لدعم قطاع النفط والتنمية.
كما اعلنت السعودية عن دعم برنامج المساعدة الإنسانية بثلاثة ملايين دولار أمريكي.
وكان الرئيس اليمني المعترف به دوليا واستناداً على المبادرة الخليجية، قد أعلن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل كافة صلاحياته الرئاسية إلى المجلس.
من صلاحيات المجلس استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية للمبادرة، والقيام بصلاحيات الرئيس وفق الدستور والمبادرة الخليجية. وصلاحيات نائب الرئيس، إذ أعفي نائب الرئيس من منصبه.
يتكون المجلس من سبعة أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي.
تركيا تقرر رسميا إغلاق ملف قضية مقتل جمال خاشقجي وتحوله إلى القضاء السعودي
قرر القضاء التركي اليوم الخميس إحالة قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في عام 2018 إلى القضاء السعودي.
وأعلن قاضي المحكمة في اسطنبول حيث تجري محاكمة المتهمين السعوديين غيابيا منذ يوليو/تموز 2020 "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".
ويعني تثبيت المحكمة لقرار الإحالة، إسقاط القضية في المحاكم التركية. وكان 26 متهما، بينهم مستشار مقرب سابق من ولي العهد السعودي، يحاكمون في اسطنبول.
وأشارت وزارة العدل التركية بالفعل الأسبوع الماضي إلى أنها ستعطي الضوء الأخضر لعملية الإحالة. وطلبت من الرياض متابعة القضية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.