السعودية تتعهد بـ3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني، وتركيا تغلق رسميا قضية مقتل جمال خاشقجي وتحولها إلى القضاء السعودي

قررت شركة تسلا التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، سحب أكثر من 127 ألف سيارة كهربائية من طراز 3 تم تسليمها للصين.

وقال المنظمون في الصين إن الأعطال في رقائق الكمبيوتر قد تؤدي إلى اصدام السيارة مما يهدد السلامة.

وستسترجع الشركة السيارات المصنعة بين يناير 2019 ويناير 2022 ، 34 ألف وحدة مستوردة و أكثر من 93 ألف وحدة مصنعة في الصين.