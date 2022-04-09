عملية إسرائيلية داخل جنين في الضفة الغربية ومقتل فلسطيني وجرح خمسة، والسعودية تحظر الحج على من تجاوز الـ65 عاما

أعلنت السعودية اليوم السبت أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام في زيادة ملحوظة مقارنة مع العامين السابقين إثر تفشي الوباء، إذ اضطرت السعودية حينها إلى تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وجاء في بيان وزارة الحج والعمرة أن عدد حجاج هذا العام سيرتفع إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وقد بلغ عدد الحجاج في عام 2019 نحو 2.5 مليون حاج. لكن بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا "بي سي آر" سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.