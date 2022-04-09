عملية إسرائيلية داخل جنين في الضفة الغربية ومقتل فلسطيني وجرح خمسة، والسعودية تحظر الحج على من تجاوز الـ65 عاما

أعلنت السعودية اليوم السبت أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام في زيادة ملحوظة مقارنة مع العامين السابقين إثر تفشي الوباء، إذ اضطرت السعودية حينها إلى تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.
وجاء في بيان وزارة الحج والعمرة أن عدد حجاج هذا العام سيرتفع إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
وقد بلغ عدد الحجاج في عام 2019 نحو 2.5 مليون حاج.
لكن بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.
وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".
واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا "بي سي آر" سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
ReutersCopyright: Reuters
الضفة الغربية: عملية دهم للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين تؤدي إلى مقتل فلسطيني وجرح خمسة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بحسب وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على الشاب الفلسطيني أحمد السعدي في جنين، وأصابته في الرأس والصدر، مما أدى إلى مقتله.
وقالت الوزراة إن 5 مصابين بالرصاص الحي نقلوا إلى المستشفى.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، صباح اليوم السبت.
وانتشرت قناصة الجيش بشكل كثيف في المناطق العالية في المخيم، ودارت اشتباكات متقطعة بينهم وبين عد من سكان المخيم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي من وحدة دوفدوفان وجولاني دخلت إلى منطقة جنين لاعتقال مطلوبين ومداهمة منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب. وأجري تحقيق مع أفراد من العائله. وقررت قيادة الجيش تعزيز القوات المنتشرة على خط التماس بين الضفة الغربية واسرائيل بثلاث سرايا إضافية.
وتقام يوم غد الاحد جنازات قتلى اعتداء تل ابيب الثلاثة، ولا يزال سبعة من جرحى الهجوم في المستشفى توصف حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الحج هذا العام محظور على من تجاوز سن الـ65 عاما
أعلنت السعودية اليوم السبت أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام في زيادة ملحوظة مقارنة مع العامين السابقين إثر تفشي الوباء، إذ اضطرت السعودية حينها إلى تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.
وجاء في بيان وزارة الحج والعمرة أن عدد حجاج هذا العام سيرتفع إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
وقد بلغ عدد الحجاج في عام 2019 نحو 2.5 مليون حاج. لكن بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.
وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".
واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا "بي سي آر" سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
الضفة الغربية: عملية دهم للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين تؤدي إلى مقتل فلسطيني وجرح خمسة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بحسب وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على الشاب الفلسطيني أحمد السعدي في جنين، وأصابته في الرأس والصدر، مما أدى إلى مقتله.
وقالت الوزراة إن 5 مصابين بالرصاص الحي نقلوا إلى المستشفى.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، صباح اليوم السبت. وانتشرت قناصة الجيش بشكل كثيف في المناطق العالية في المخيم، ودارت اشتباكات متقطعة بينهم وبين عد من سكان المخيم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي من وحدة دوفدوفان وجولاني دخلت إلى منطقة جنين لاعتقال مطلوبين ومداهمة منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب. وأجري تحقيق مع أفراد من العائله. وقررت قيادة الجيش تعزيز القوات المنتشرة على خط التماس بين الضفة الغربية واسرائيل بثلاث سرايا إضافية.
وتقام يوم غد الاحد جنازات قتلى اعتداء تل ابيب الثلاثة، ولا يزال سبعة من جرحى الهجوم في المستشفى توصف حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.