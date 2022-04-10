اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين، ويوتيوب يحجب قناة البرلمان الروسي

روسيا وأوكرانيا: تقرير استخباراتي بريطاني يقول إن موسكو تسعى لتجنيد جنود مسرحين من الخدمة منذ 10 سنوات
ذكر تقرير للمخابرات العسكرية
البريطانية أن روسيا تسعى إلى تجنيد أفراد الجيش المسرحين من الخدمة العسكرية منذ
عام 2012، في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
ويقول التقرير إن هذا القرار يأتي
في محاولة من روسيا للتعامل مع الخسائر المتزايدة في صفوف قواتها منذ بدء غزو
أوكرانيا.
كما قالت وزارة الدفاع البريطانية
إن الجيش الروسي يحاول تجنيد قوات من إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا، والذي أعلن
نفسه دولة مستقلة، ولكن غير معترف بها، للمساعدة في تعزيز قواته المقاتلة في
أوكرانيا.
ولا يمكن التحقق من المعلومات الاستخباراتية الواردة في التقرير
بشكل مستقل، لكنها تتوافق مع ما جاء في تقرير للقوات المسلحة الأوكرانية صدر هذا
الأسبوع، وجاء فيه أن جنود الاحتياط الروس سيحصلون على تدريب لمدة ثلاثة أشهر.
روسيا وأوكرانيا: موسكو تندد بحجب قناة مجلس النواب الروسي على يوتيوب
ندد ساسة روس بقرار موقع عرض المقاطع المصورة يوتيوب
حجب قناة مجلس النواب الروسي (الدوما)، متعهدين بالرد.
وكانت مجموعة غوغل، المالكة لموقع يوتيوب، قد
قالت إن القناة حُجبت تطبيقا للعقوبات التي أعلنتها مؤخرا الحكومة الأميركية ردا
على الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا على تطبيق تلغرام إن يوتيوب "وقعت حكم الإدانة على
نفسها".
ودعت إلى نقل
محتويات يوتيوب "بسرعة" إلى منصات فيديو روسية.
ReutersCopyright: Reuters
اشتباكات جديدة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
تفيد التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة
بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين لليوم الثاني على
التوالي.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي
قد اعتقل بالأمس نحو 24 شخصا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأعلنت
اسرائيل مساء السبت سلسلة من الإجراءات ضد
قطاعات مختلفة في مدينة جنين. وتشمل تلك الإجراءات إغلاق الحواجز الإسرائيلية
المؤدية إلى المدينة ومنع دخول تجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من جنين إلى
إسرائيل.
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روسيا وأوكرانيا: تقرير استخباراتي بريطاني يقول إن موسكو تسعى لتجنيد جنود مسرحين من الخدمة منذ 10 سنوات
ذكر تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا تسعى إلى تجنيد أفراد الجيش المسرحين من الخدمة العسكرية منذ عام 2012، في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
ويقول التقرير إن هذا القرار يأتي في محاولة من روسيا للتعامل مع الخسائر المتزايدة في صفوف قواتها منذ بدء غزو أوكرانيا.
كما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يحاول تجنيد قوات من إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا، والذي أعلن نفسه دولة مستقلة، ولكن غير معترف بها، للمساعدة في تعزيز قواته المقاتلة في أوكرانيا.
ولا يمكن التحقق من المعلومات الاستخباراتية الواردة في التقرير بشكل مستقل، لكنها تتوافق مع ما جاء في تقرير للقوات المسلحة الأوكرانية صدر هذا الأسبوع، وجاء فيه أن جنود الاحتياط الروس سيحصلون على تدريب لمدة ثلاثة أشهر.
روسيا وأوكرانيا: موسكو تندد بحجب قناة مجلس النواب الروسي على يوتيوب
ندد ساسة روس بقرار موقع عرض المقاطع المصورة يوتيوب حجب قناة مجلس النواب الروسي (الدوما)، متعهدين بالرد.
وكانت مجموعة غوغل، المالكة لموقع يوتيوب، قد قالت إن القناة حُجبت تطبيقا للعقوبات التي أعلنتها مؤخرا الحكومة الأميركية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تلغرام إن يوتيوب "وقعت حكم الإدانة على نفسها".
ودعت إلى نقل محتويات يوتيوب "بسرعة" إلى منصات فيديو روسية.
اشتباكات جديدة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
تفيد التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين لليوم الثاني على التوالي.
وبينما أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بإصابة 7 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية عسكرية جديدة في جنين، التي كان يسكنها منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب والذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قد اعتقل بالأمس نحو 24 شخصا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأعلنت اسرائيل مساء السبت سلسلة من الإجراءات ضد قطاعات مختلفة في مدينة جنين. وتشمل تلك الإجراءات إغلاق الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى المدينة ومنع دخول تجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من جنين إلى إسرائيل.