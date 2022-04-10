اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين، ويوتيوب يحجب قناة البرلمان الروسي

ذكر تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا تسعى إلى تجنيد أفراد الجيش المسرحين من الخدمة العسكرية منذ عام 2012، في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

ويقول التقرير إن هذا القرار يأتي في محاولة من روسيا للتعامل مع الخسائر المتزايدة في صفوف قواتها منذ بدء غزو أوكرانيا.

كما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يحاول تجنيد قوات من إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا، والذي أعلن نفسه دولة مستقلة، ولكن غير معترف بها، للمساعدة في تعزيز قواته المقاتلة في أوكرانيا.

ولا يمكن التحقق من المعلومات الاستخباراتية الواردة في التقرير بشكل مستقل، لكنها تتوافق مع ما جاء في تقرير للقوات المسلحة الأوكرانية صدر هذا الأسبوع، وجاء فيه أن جنود الاحتياط الروس سيحصلون على تدريب لمدة ثلاثة أشهر.