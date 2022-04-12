قتيل وعدة جرحى في انفجار بجنوب لبنان، وقلق غربي من تقارير عن "استخدام أسلحة كيميائية" في الهجوم على مدينة أوكرانية

سريلانكا تتخلف عن سداد ديون خارجية بمليارات الدولارات
أعلنت سريلانكا التي تعاني نقصًا في العملات
الأجنبية، الثلاثاء أنها ستتخلّف مؤقتا عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة
قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب
صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.
وتراجع احتياطي البلاد من
العملة الأجنبية ليصل إلى ملياري دولار في نهاية الشهر الماضي.
وتواجه السلطات في البلاد أزمة كبيرة في توفير الطعام والوقود والدواء.
وكان من المفترض أن تدفع الحكومة 4 مليارات دولار من الديون المستحقة
عليها بنهاية العام الجاري.
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: واشنطن ولندن تبحثان التقارير عن "استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية" في الهجوم على ماريوبول
قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما تدرسان التقارير التي تحدثت عن استخدام
القوات الروسية "أسلحة كيميائية" في الهجوم الذي تشنه على مدينة
ماريوبول الأوكرانية.
وكان فصيل مسلح يميني متطرف يحارب بجانب القوات الأوكرانية
قد قال إن الجنود الأوكرانيين المحاصرين داخل المدينة يعانون من إعياء وضيق في التنفس بعد أن حلقت طائرة روسية
مسيرة فوقهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده
تراقب التطورات عن كثب.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن لندن
ستحمل الكرملين المسؤولية في حال ما صحت تلك التقارير.
ReutersCopyright: Reuters
قتيل و7 جرحى على الأقل في انفجار في بلدة بنعفول بجنوب لبنان
تفيد التقارير الواردة من لبنان بمقتل شخص وإصابة سبعة أخرين في
انفجار وقع في بلدة بنعفول بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية وتسبب في دمار مبنى البلدية
واخر تابع لكشافة حركة أمل .
وتواصل عناصر من الجيش
اللبناني البحث وسط الأنقاض لانتشال أي ضحايا أخرين للانفجار.
وبينما لم تأت وكالة الأنباء اللبنانية على ذكر سبب الانفجار، نقلت وكالة
رويترز عن مسؤول أمني القول إن الانفجار لم يكن عملا تخريبيا.
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سريلانكا تتخلف عن سداد ديون خارجية بمليارات الدولارات
أعلنت سريلانكا التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية، الثلاثاء أنها ستتخلّف مؤقتا عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.
وتراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليصل إلى ملياري دولار في نهاية الشهر الماضي.
وتواجه السلطات في البلاد أزمة كبيرة في توفير الطعام والوقود والدواء.
وكان من المفترض أن تدفع الحكومة 4 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها بنهاية العام الجاري.
روسيا وأوكرانيا: واشنطن ولندن تبحثان التقارير عن "استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية" في الهجوم على ماريوبول
قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما تدرسان التقارير التي تحدثت عن استخدام القوات الروسية "أسلحة كيميائية" في الهجوم الذي تشنه على مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وكان فصيل مسلح يميني متطرف يحارب بجانب القوات الأوكرانية قد قال إن الجنود الأوكرانيين المحاصرين داخل المدينة يعانون من إعياء وضيق في التنفس بعد أن حلقت طائرة روسية مسيرة فوقهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده تراقب التطورات عن كثب.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن لندن ستحمل الكرملين المسؤولية في حال ما صحت تلك التقارير.
قتيل و7 جرحى على الأقل في انفجار في بلدة بنعفول بجنوب لبنان
تفيد التقارير الواردة من لبنان بمقتل شخص وإصابة سبعة أخرين في انفجار وقع في بلدة بنعفول بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية وتسبب في دمار مبنى البلدية واخر تابع لكشافة حركة أمل .
وتواصل عناصر من الجيش اللبناني البحث وسط الأنقاض لانتشال أي ضحايا أخرين للانفجار.
وبينما لم تأت وكالة الأنباء اللبنانية على ذكر سبب الانفجار، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني القول إن الانفجار لم يكن عملا تخريبيا.