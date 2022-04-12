قتيل وعدة جرحى في انفجار بجنوب لبنان، وقلق غربي من تقارير عن "استخدام أسلحة كيميائية" في الهجوم على مدينة أوكرانية

أعلنت سريلانكا التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية، الثلاثاء أنها ستتخلّف مؤقتا عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.

وتراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليصل إلى ملياري دولار في نهاية الشهر الماضي.

وتواجه السلطات في البلاد أزمة كبيرة في توفير الطعام والوقود والدواء.

وكان من المفترض أن تدفع الحكومة 4 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها بنهاية العام الجاري.