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زيادة أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، والبرلمان الباكستاني يستعد لاختيار خليفة عمران خان

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  1. البرلمان الباكستاني يستعد لانتخاب رئيس وزراء جديد خلفا لعمران خان

    يعقد البرلمان الباكستاني جلسة في وقت لاحق من اليوم لاختيار رئيس جديد للحكومة خلفا لعمران خان الذي سحب البرلمان الثقة من حكومته مساء السبت الماضي.

    ويعد زعيم المعارضة شهباز شريف المرشح الأبرز للفوز بدعم أغلبية أصوات أعضاء البرلمان ليتولى رئاسة الحكومة الجديدة.

    وجاءت الإطاحة بحكومة عمران خان بعد أزمة سياسية استمرت لأيام شهدت خسارته الأغلبية البرلمانية ومحاولته حمل رئيس البلاد على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

    للمزيد

    عمران خان: محطات في مسيرة نجم الكريكت من رئاسة وزراء باكستان إلى سحب الثقة من حكومته

    باكستان
    Copyright: Getty Images

  2. الحرب في اليمن: زيادة أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين

    أفادت شركة النفط اليمينية في صنعاء، التابعة لحركة أنصار الله الحوثية، برفع أسعار البنزين الرسمي في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد بنسبة تقترب من 27 بالمئة.

    ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عمار الأضرعي مدير الشركة القول إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه مساء يوم الأحد، يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولارا)، أي بواقع 625 ريالا للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولارا )، بزيادة 2700 ريال (خمسة دولارات) للجالون".

    وأرجع المسؤول اليمني أسباب ارتفاع كلفة الوقود الى زيادة الأسعار عالميا 33 بالمائة على خلفية الازمة في أوكرانيا، مشددا على أنه "سيتم اعادة النظر في التكلفة كل عشرة أيام نظرا للتغير الإيجابي في أسعار الصرف"

    صنعاء
    Copyright: Getty Images

  3. روسيا وأوكرانيا: موسكو تقول إن قواتها دمرت منظومات دفاع جوي من طراز أس-300

    نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن وزارة الدفاع في البلاد القول إن الجيش الروسي تمكن من تدمير منظومات الدفاع الجوي من طراز أس-300 قدمتها دول أوروبية لأوكرانيا.

    وبحسب البيان الروسي فإن منظومات الصواريخ المضادة للطائرات كانت مخبأة على مشارف مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، دون أي يحدد الدولة الأوروبية.

    يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الأوكرانية على تسريع وتيرة جهودها لإجلاء السكان من منطقة دونباس حيث تعزز روسيا من عملياتها العسكرية.

    أس-300
    Copyright: Getty Images
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