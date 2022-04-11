زيادة أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، والبرلمان الباكستاني يستعد لاختيار خليفة عمران خان

أفادت شركة النفط اليمينية في صنعاء، التابعة لحركة أنصار الله الحوثية، برفع أسعار البنزين الرسمي في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد بنسبة تقترب من 27 بالمئة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عمار الأضرعي مدير الشركة القول إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه مساء يوم الأحد، يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولارا)، أي بواقع 625 ريالا للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولارا )، بزيادة 2700 ريال (خمسة دولارات) للجالون".

وأرجع المسؤول اليمني أسباب ارتفاع كلفة الوقود الى زيادة الأسعار عالميا 33 بالمائة على خلفية الازمة في أوكرانيا، مشددا على أنه "سيتم اعادة النظر في التكلفة كل عشرة أيام نظرا للتغير الإيجابي في أسعار الصرف"