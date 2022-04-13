القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب 30 آخرين خلال اقتحام نابلس في الضفة الغربية، وبايدن يستعد لتوسيع نطاق الأسلحة لأوكرانيا

تنطلق اليوم في القاهرة مباحثات دستورية تجمع بين أعضاء في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا له، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس، للنظر في القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المرتقبة.

ومن المقرر أن تستمر المباحثات لمدة أسبوع. وتأتي تلك المباحثات بعد مبادرة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي كانت قد دعت إلى وضع قاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات الليبية، وذلك لفض الخلاف حول المسار الدستوري للبلاد.

وبينما تسعى بعض الأطراف الليبية إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، للتعجيل بإجراء الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يصر آخرون على ضرورة وجود دستور جديد للبلاد، وهي عملية قد تستغرق عاما على الأقل.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قد قالت في حوار تلفزيوني مع بي بي سي إنها تلقت "استجابة إيجابية جدا" من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بشأن مبادرتها، مضيفة أن الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين لإطلاق المفاوضات.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة، بسبب خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية على قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانت منه ليبيا لسنوات.