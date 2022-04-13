القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب 30 آخرين خلال اقتحام نابلس في الضفة الغربية، وبايدن يستعد لتوسيع نطاق الأسلحة لأوكرانيا

القاهرة تستضيف اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين
تنطلق اليوم في القاهرة مباحثات دستورية تجمع بين أعضاء في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا له، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس، للنظر في القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المرتقبة.
ومن المقرر أن تستمر المباحثات لمدة أسبوع.
وتأتي تلك المباحثات بعد مبادرة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي كانت قد دعت إلى وضع قاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات الليبية، وذلك لفض الخلاف حول المسار الدستوري للبلاد.
وبينما تسعى بعض الأطراف الليبية إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، للتعجيل بإجراء الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يصر آخرون على ضرورة وجود دستور جديد للبلاد، وهي عملية قد تستغرق عاما على الأقل.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قد قالت في حوار تلفزيوني مع بي بي سي إنها تلقت "استجابة إيجابية جدا" من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بشأن مبادرتها، مضيفة أن الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين لإطلاق المفاوضات.
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة، بسبب خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية على قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانت منه ليبيا لسنوات.
عاصفة استوائية في الفلبين تؤدي إلى مقتل 58 شخصا وفقد 27 آخرين
بلغ عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين، صباح اليوم، 58 قتيلا، ولا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.
وكان وسط البلاد الأكثر تضررا، إذ سقط غالبية الضحايا فيه، واجتاحت السيول العديد من القرى الزراعية.
وأوضحت السلطات أن الكارثة أوقعت أكثر من مئة جريح. وأدت أيضا إلى نزوح أكثر من 17 ألف شخص بعد أن غمرت المياه منازلهم وانقطعت عنها الكهرباء.
وغالباً ما تضرب الفيليبين كوارث طبيعية. لكن "ميجي" المعروفة في الفيليبين باسم "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام.
وعلقت السلطات أمس عمليات البحث عن المفقودين، لكنها استؤنفت فجر اليوم الأربعاء. وسمح تحسن الطقس لطواقم الإنقاذ، بحسب السلطات المحلية، بالوصول إلى أكثر المناطق تضررا، وبدأوا عملية بحث صعبة في الوحل الذي جرفته السيول.
ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض بدأ يشهد المزيد من العواصف والأعاصير، نتيجة التغير المناخي. والفيليبين من أكثر الدول عرضة لتلك المتغيرات، ويشهد الأرخبيل حوالى عشرين عاصفة سنوياً.
وفي 2013، أدى هايان، أقوى إعصار على الإطلاق يجتاح اليابسة، إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في أوكرانيا: واشنطن تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا
تستعد إدارة بايدن، بحسب مسؤولين أمريكيين إلى توسيع نطاق الأسلحة التي توفرها لأوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب حتى الآن ما قيمته سبعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية - بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي لعبت دورا حاسما في الدفاع عن كييف.
لكن الأوكرانيين يطالبون بالمزيد من المعدات الثقيلة، مثل الطائرات والمدفعية.
ومن المقرر أن يعقد البنتاغون اجتماعا مع كبار مصنعي الأسلحة يوم الأربعاء لمناقشة المزيد من المساعدة.
EPACopyright: EPA
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب 30 آخرين خلال اقتحام نابلس
قتلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم شابا فلسطينيا هو محمد عساف من قرية كفر لاقف في قلقيلية، خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس بأن الاقتحام أدى أيضا إلى إصابة ثلاثين فلسطينيا آخرين أصيبوا في اشتباكات في مدينة نابلس حيث نفذت القوات الإسرائيلية غارات اعتقال في شمال الضفة الغربية. وتراوحت إصاباتهم بين إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي وقنابل الغاز الحارقة.
كما أصيب شاب برضوض بعد أن دهسته دورية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط قبر يوسف، بحسب نفس المصدر.
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القاهرة تستضيف اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين
تنطلق اليوم في القاهرة مباحثات دستورية تجمع بين أعضاء في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا له، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس، للنظر في القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المرتقبة.
ومن المقرر أن تستمر المباحثات لمدة أسبوع. وتأتي تلك المباحثات بعد مبادرة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي كانت قد دعت إلى وضع قاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات الليبية، وذلك لفض الخلاف حول المسار الدستوري للبلاد.
وبينما تسعى بعض الأطراف الليبية إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، للتعجيل بإجراء الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يصر آخرون على ضرورة وجود دستور جديد للبلاد، وهي عملية قد تستغرق عاما على الأقل.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قد قالت في حوار تلفزيوني مع بي بي سي إنها تلقت "استجابة إيجابية جدا" من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بشأن مبادرتها، مضيفة أن الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين لإطلاق المفاوضات.
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة، بسبب خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية على قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانت منه ليبيا لسنوات.
عاصفة استوائية في الفلبين تؤدي إلى مقتل 58 شخصا وفقد 27 آخرين
بلغ عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين، صباح اليوم، 58 قتيلا، ولا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.
وكان وسط البلاد الأكثر تضررا، إذ سقط غالبية الضحايا فيه، واجتاحت السيول العديد من القرى الزراعية.
وأوضحت السلطات أن الكارثة أوقعت أكثر من مئة جريح. وأدت أيضا إلى نزوح أكثر من 17 ألف شخص بعد أن غمرت المياه منازلهم وانقطعت عنها الكهرباء.
وغالباً ما تضرب الفيليبين كوارث طبيعية. لكن "ميجي" المعروفة في الفيليبين باسم "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام.
وعلقت السلطات أمس عمليات البحث عن المفقودين، لكنها استؤنفت فجر اليوم الأربعاء. وسمح تحسن الطقس لطواقم الإنقاذ، بحسب السلطات المحلية، بالوصول إلى أكثر المناطق تضررا، وبدأوا عملية بحث صعبة في الوحل الذي جرفته السيول.
ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض بدأ يشهد المزيد من العواصف والأعاصير، نتيجة التغير المناخي. والفيليبين من أكثر الدول عرضة لتلك المتغيرات، ويشهد الأرخبيل حوالى عشرين عاصفة سنوياً.
وفي 2013، أدى هايان، أقوى إعصار على الإطلاق يجتاح اليابسة، إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص.
الحرب في أوكرانيا: واشنطن تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا
تستعد إدارة بايدن، بحسب مسؤولين أمريكيين إلى توسيع نطاق الأسلحة التي توفرها لأوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب حتى الآن ما قيمته سبعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية - بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي لعبت دورا حاسما في الدفاع عن كييف.
لكن الأوكرانيين يطالبون بالمزيد من المعدات الثقيلة، مثل الطائرات والمدفعية.
ومن المقرر أن يعقد البنتاغون اجتماعا مع كبار مصنعي الأسلحة يوم الأربعاء لمناقشة المزيد من المساعدة.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب 30 آخرين خلال اقتحام نابلس
قتلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم شابا فلسطينيا هو محمد عساف من قرية كفر لاقف في قلقيلية، خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس بأن الاقتحام أدى أيضا إلى إصابة ثلاثين فلسطينيا آخرين أصيبوا في اشتباكات في مدينة نابلس حيث نفذت القوات الإسرائيلية غارات اعتقال في شمال الضفة الغربية. وتراوحت إصاباتهم بين إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي وقنابل الغاز الحارقة.
كما أصيب شاب برضوض بعد أن دهسته دورية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط قبر يوسف، بحسب نفس المصدر.