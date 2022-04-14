كارثة بيئية تقتل المئات في الفلبين وجنوب إفريقيا، واكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

اودت حوادث انزلاق تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي بحياة 115 شخصا على الاقل في الفيليبين، بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وما زال العشرات في عداد المفقودين، وأجبرت العاصفة وهي الأقوى التي تضرب الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح من منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء.

ودمرت العواصف الأراضي الزراعية، وأضرت بصيادي الأسماك وجرفت المنازل، وغيرت معالم المنطقة. وتتعرض البلاد لأعاصير شديدة لكن التغير المناخي فاقم من حدة العواصف. وتمكن أفراد فرق الإنقاذ من انتشال عشرات الجثث وفقد حتى الآن حوالى 150 آخرين ويتضاءل الأمل في العثور على ناجين.

وفي جنوب أفريقيا أعلنت الحكومة أن عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية وما حولها ارتفعت إلى 306، إذ وصل معدل هطول الأمطار إلى مستويات قياسية لم يسجلها منذ 60 عاماً، وأحدثت الأمطار الغزيرة في بعض الأماكن، دمارا كبيرا تسبب في انهيار الجسور وغمر طرق المدينة بمياه الفيضانات.

وتضررت 248 مدرسة على الأقل. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل إمدادات المياه. واضطرت السلطات إلى تعليق العمل في خطوط السكك الحديد وطلب من السكان عدم التنقل.

وحذرت ماري غالفن الأستاذة في جامعة جوهانسبرغ من أن "تغير المناخ هو الذي يفاقم المشكلة، فقد انتقلت البلاد من عواصف شديدة إلى فيضانات مدمرة.