اشتباكات جديدة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، والشرطة الهندية تعتقل العشرات عقب أعمال عنف طائفي

القدس: اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى
تفيد التقارير الواردة من القدس بأن حالة من الهدوء الحذر تسود البلدة القديمة
بعد أعمال عنف وإصابات خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد
الأقصى، في تجدد للتوتر الذي تشهده المنطقة التي تحظى بتقديس عند كل من المسلمين
واليهود.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "ما لا يقل عن
17 فلسطينيا أصيبوا نتيجة الضرب المبرح والتعرض للرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة الإسرائيلية أثناء دخولها لباحات المسجد لحماية مئات المستوطنين الذين اقتحموا
الباحات"
وحمل مفتي الديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري
الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما وصفها بسياسة الإرهاب ضد المصلين ومقدساتهم.
في المقابل قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس
الوزراء الإسرائيلي إن دخول عدد من اليهود الحرم الشريف/جبل الهيكل يأتي "في
إطار زيارة أسبوعية معتادة منذ سنوات".
وكان يوم الجمعة الماضي قد شهد اشتباكات بين فلسطينيين
والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال عدد منهم.
ReutersCopyright: Reuters
شرطة العاصمة الهندية تعتقل العشرات عقب أعمال عنف طائفية بين مسلمين وهندوس
ألقت شرطة العاصمة الهندية دلهي القبض على عشرات الأشخاص
على خلفية أعمال العنف الطائفي التي وقعت بالأمس وأسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص،
أغلبهم من عناصر الشرطة.
ووقعت أحداث العنف أثناء مرور موكب ديني هندوسي بمنطقة تسكنها أغلبية مسلمة.
وتعد هذه أول اشتباكات كبيرة بين الهندوس والمسلمين منذ
فبراير/شباط 2020 عندما قتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الاشتباكات.
وأزداد التوتر بين الهندوس والمسلمين منذ وصول حزب
رئيس الوزراء ناريندا مودي الهندوسي إلى الحكم قبل 8 أعوام.
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القدس: اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى
تفيد التقارير الواردة من القدس بأن حالة من الهدوء الحذر تسود البلدة القديمة بعد أعمال عنف وإصابات خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، في تجدد للتوتر الذي تشهده المنطقة التي تحظى بتقديس عند كل من المسلمين واليهود.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "ما لا يقل عن 17 فلسطينيا أصيبوا نتيجة الضرب المبرح والتعرض للرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة الإسرائيلية أثناء دخولها لباحات المسجد لحماية مئات المستوطنين الذين اقتحموا الباحات"
وحمل مفتي الديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما وصفها بسياسة الإرهاب ضد المصلين ومقدساتهم.
في المقابل قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن دخول عدد من اليهود الحرم الشريف/جبل الهيكل يأتي "في إطار زيارة أسبوعية معتادة منذ سنوات".
وكان يوم الجمعة الماضي قد شهد اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال عدد منهم.
شرطة العاصمة الهندية تعتقل العشرات عقب أعمال عنف طائفية بين مسلمين وهندوس
ألقت شرطة العاصمة الهندية دلهي القبض على عشرات الأشخاص على خلفية أعمال العنف الطائفي التي وقعت بالأمس وأسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص، أغلبهم من عناصر الشرطة.
ووقعت أحداث العنف أثناء مرور موكب ديني هندوسي بمنطقة تسكنها أغلبية مسلمة.
وتعد هذه أول اشتباكات كبيرة بين الهندوس والمسلمين منذ فبراير/شباط 2020 عندما قتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الاشتباكات.
وأزداد التوتر بين الهندوس والمسلمين منذ وصول حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي الهندوسي إلى الحكم قبل 8 أعوام.