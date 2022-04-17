اشتباكات جديدة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، والشرطة الهندية تعتقل العشرات عقب أعمال عنف طائفي

تفيد التقارير الواردة من القدس بأن حالة من الهدوء الحذر تسود البلدة القديمة بعد أعمال عنف وإصابات خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، في تجدد للتوتر الذي تشهده المنطقة التي تحظى بتقديس عند كل من المسلمين واليهود.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "ما لا يقل عن 17 فلسطينيا أصيبوا نتيجة الضرب المبرح والتعرض للرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة الإسرائيلية أثناء دخولها لباحات المسجد لحماية مئات المستوطنين الذين اقتحموا الباحات"

وحمل مفتي الديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما وصفها بسياسة الإرهاب ضد المصلين ومقدساتهم.

في المقابل قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن دخول عدد من اليهود الحرم الشريف/جبل الهيكل يأتي "في إطار زيارة أسبوعية معتادة منذ سنوات".

وكان يوم الجمعة الماضي قد شهد اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال عدد منهم.