زيلينسكي يقر بأن أوكرانيا خسرت حتى الآن 3000 جندي، واحتجاجات عنيفة في السويد بعد حرق نسخة من المصحف في مظاهرة يمينية

حرق نسخة من المصحف تثير موجة من الاحتجاجات الغاضبة في السويد
وقعت في السويد هذا الأسبوع في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على إحراق سياسي يميني متطرف نسخة من المصحف خلال تجمع لحركته.
وأصيب خلالها ثلاثة من عناصر الشرطة.
وتجددت المظاهرات، بحسب سلطات مدينة أوريبرو في وسط البلاد، عقب تجمع حركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان. وأصيب خلالها تسعة من أفراد الشرطة.
واعتقل شخصان خلال التظاهرة.
وأكدت الشرطة أن من مهامها الحفاظ على حق الناس في التعبير عن آرائهم، ولا يحق لها اختيار من يحظى بهذا الحق.
ولا يزال بالودان يثير الجدل منذ فترة طويلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحلته.
الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يقر بمقتل 3 آلاف عسكري حتى الآن
لأول مرة وبشكل رسمي منذ منتصف الشهر الماضي يقر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بمقتل ثلاثة آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب في بلاده، في أواخر فبراير/شباط، ووصل عدد الجرحى إلى 10 آلاف، لكنه لم يحدد عدد الأسرى من الجنود.
ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة في مناطق عديدة من شرق وجنوب أوكرانيا، بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت في آخر تحديث لها إن المعارك الأشد ضراوة كانت في المناطق الشرقية من دونيتسك ولوهانسك. وتركز روسيا جهودها لبسط السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول في الجنوب، كما تهاجم في الوقت نفسه مدينة خاركيف في الشمال الشرقي.
واستمرت الغارات الجوية على عدد من المناطق شملت العاصمة كييف.
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حرق نسخة من المصحف تثير موجة من الاحتجاجات الغاضبة في السويد
وقعت في السويد هذا الأسبوع في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على إحراق سياسي يميني متطرف نسخة من المصحف خلال تجمع لحركته.
وأصيب خلالها ثلاثة من عناصر الشرطة.
وتجددت المظاهرات، بحسب سلطات مدينة أوريبرو في وسط البلاد، عقب تجمع حركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان. وأصيب خلالها تسعة من أفراد الشرطة.
واعتقل شخصان خلال التظاهرة. وأكدت الشرطة أن من مهامها الحفاظ على حق الناس في التعبير عن آرائهم، ولا يحق لها اختيار من يحظى بهذا الحق.
ولا يزال بالودان يثير الجدل منذ فترة طويلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحلته.
الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يقر بمقتل 3 آلاف عسكري حتى الآن
لأول مرة وبشكل رسمي منذ منتصف الشهر الماضي يقر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بمقتل ثلاثة آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب في بلاده، في أواخر فبراير/شباط، ووصل عدد الجرحى إلى 10 آلاف، لكنه لم يحدد عدد الأسرى من الجنود.
ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة في مناطق عديدة من شرق وجنوب أوكرانيا، بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت في آخر تحديث لها إن المعارك الأشد ضراوة كانت في المناطق الشرقية من دونيتسك ولوهانسك. وتركز روسيا جهودها لبسط السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول في الجنوب، كما تهاجم في الوقت نفسه مدينة خاركيف في الشمال الشرقي.
واستمرت الغارات الجوية على عدد من المناطق شملت العاصمة كييف.