زيلينسكي يقر بأن أوكرانيا خسرت حتى الآن 3000 جندي، واحتجاجات عنيفة في السويد بعد حرق نسخة من المصحف في مظاهرة يمينية

وقعت في السويد هذا الأسبوع في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على إحراق سياسي يميني متطرف نسخة من المصحف خلال تجمع لحركته.

وأصيب خلالها ثلاثة من عناصر الشرطة.

وتجددت المظاهرات، بحسب سلطات مدينة أوريبرو في وسط البلاد، عقب تجمع حركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان. وأصيب خلالها تسعة من أفراد الشرطة.

واعتقل شخصان خلال التظاهرة. وأكدت الشرطة أن من مهامها الحفاظ على حق الناس في التعبير عن آرائهم، ولا يحق لها اختيار من يحظى بهذا الحق.

ولا يزال بالودان يثير الجدل منذ فترة طويلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحلته.