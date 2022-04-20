القوات الإسرائيلية تقتحم لليوم الرابع ساحات المسجدالأقصى، وأوكرانيا تعلن عن خطط لإجلاء 6000 شخص من ماريوبول

أعلنت أوكرانيا أنها اتفقت مبدئيا مع روسيا على فتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول.

وقال عمدة المدينة نأمل في إرسال 90 حافلة إلى المدينة المحاصرة اليوم الأربعاء لإجلاء حوالي 6000 امرأة وطفل ومسن، وأضاف أن حوالي 100 ألف مدني لا يزالون في ماريوبول.

وتتركز المعارك الآن على شرق أوكرانيا، وتمتد على طول 480 كيلو مترا، وأعطت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية، المتحصنة في مجمع أزوف ستال للحديد والصلب، إنذارا جديدا لتسليم أسلحتهم والانسحاب بأمان. وتنتهي المهلة اليوم الأربعاء الساعة 11 بتوقيت غرينتش.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العرض رفض حتى الآن، لكن الجانبين اتفقا فقط على الممر الآمن لإجلاء المدنيين.

وزعمت أوكرانيا أنها شنت هجمات مضادة لاستعادة السيطرة على بلدة مارينكا، بالقرب من دونيتسك، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أزمة أوكرانيا في حسم الحرب هي قلة السلاح النوعي.

وعلى صعيد الدعم الخارجي تعهد حلفاء أوكرانيا في الغرب بزيادة المساعدات العسكرية، وتزويد كييف بطائرات إضافية، وتخطط إدارة بايدن للإعلان عن 800 مليون دولار أخرى مساعدة عسكرية، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيزود أوكرانيا بصواريخ بريمستون المضادة للسفن، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن برلين ستوفر التمويل لمساعدة أوكرانيا في شراء أسلحة ألمانية الصنع.