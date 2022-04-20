القوات الإسرائيلية تقتحم لليوم الرابع ساحات المسجدالأقصى، وأوكرانيا تعلن عن خطط لإجلاء 6000 شخص من ماريوبول

يقتضي الاحتفال بهذا العيد الصوم مدّة 26 ساعة، تنتهي مساء غد، يمتنع خلالها المؤمنون عن الطعام والشراب والتنقّل والاستحمام والاغتسال والجنس، كما يحرّم عليهم ارتداء أحذية جلديّة. يخصص العيد لمجموعة محددة من الصلوات هدفها طلب المغفرة والتطهّر من الخطايا، لكي يمنحهم الله بداية جديدة.
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أوكرانيا تعلن عن خطط لإجلاء 6000 شخص من ماريوبول
أعلنت أوكرانيا أنها اتفقت مبدئيا مع روسيا على فتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول.
وقال عمدة المدينة نأمل في إرسال 90 حافلة إلى المدينة المحاصرة اليوم الأربعاء لإجلاء حوالي 6000 امرأة وطفل ومسن، وأضاف أن حوالي 100 ألف مدني لا يزالون في ماريوبول.
وتتركز المعارك الآن على شرق أوكرانيا، وتمتد على طول 480 كيلو مترا، وأعطت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية، المتحصنة في مجمع أزوف ستال للحديد والصلب، إنذارا جديدا لتسليم أسلحتهم والانسحاب بأمان. وتنتهي المهلة اليوم الأربعاء الساعة 11 بتوقيت غرينتش.
وقالت الوزارة في بيان لها إن العرض رفض حتى الآن، لكن الجانبين اتفقا فقط على الممر الآمن لإجلاء المدنيين.
وزعمت أوكرانيا أنها شنت هجمات مضادة لاستعادة السيطرة على بلدة مارينكا، بالقرب من دونيتسك، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أزمة أوكرانيا في حسم الحرب هي قلة السلاح النوعي.
وعلى صعيد الدعم الخارجي تعهد حلفاء أوكرانيا في الغرب بزيادة المساعدات العسكرية، وتزويد كييف بطائرات إضافية، وتخطط إدارة بايدن للإعلان عن 800 مليون دولار أخرى مساعدة عسكرية، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيزود أوكرانيا بصواريخ بريمستون المضادة للسفن، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن برلين ستوفر التمويل لمساعدة أوكرانيا في شراء أسلحة ألمانية الصنع.
الأقصى: القوات الإسرائيلية لليوم الرابع تقتحم الأقصى وتبعد المصلين من الفلسطينيين
مجددا تعمل القوات الإسرائيلية على إخلاء الحرم القدسي من الفلسطينيين تمهيدا لزيارة اليهود، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
واقتحمت صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلين ومنعتهم من البقاء في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.
وأفادت وكالة الأبناء الفلسطينينة بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في ساحات الأقصى، وشرعت بإبعاد المصلين واستهدفت المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما حاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن.
وكانت "منظمات الهيكل" قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى في مناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.
وكانت جماعات اليمين المتطرف قد أعلنت عن تنظيم "مسيرة الأعلام" اليوم الأربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا. لكن الشرطة الإسرائيلية أكدت أنها لم توافق على المسيرة التي تنوي الجهات اليمينية تنظيمها وقالت إنها ترفض مرور المسيرة في محيط باب العمود تفاديا للمواجهات بين الجانبين.
وطلبت محكمة العدل العليا الإسرائيلية من الشرطة إعادة النظر في تعليمات إطلاق النار، إذ ترى كما يبدو أن أفراد الشرطة يتمتعون بحرية تصرف زائدة لدى إطلاق النار في حالات لا تبرر. بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وأكدت الولايات المتحدة وجوب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي. وقالت الخارجية الامريكية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ بسبب أعمال العنف الأخيرة في القدس والضفة الغربية، كما صدر أمس بيان مشترك عن فرنسا وإيرلندا والنرويج وألبانيا وإستونيا، عبرت فيه تلك الدول عن قلقها ودعت إلى وقف العنف والحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة والعمل على التهدئة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات انسحبت من عرض جوي سيقام احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال الإسرائيلي"، وهو ذكرى النكبة الفلسطينية. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استدعت فيه الإمارات السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على الأحداث في القدس والأقصى.
ورفعت الفصائل الفلسطينية في غزة مستوى التأهب خلال اليومين المقبلين، وحذرت من تنظيم مسيرة الأعلام في القدس مشيرة إلى أنها كانت أحد أسباب المواجهة العسكرية مع إسرائيل قبل نحو عام. جاء ذلك بعد اجتماع عقد في مكتب رئيس حماس يحي السنوار.
وقالت حماس على لسان عبد الرحمن شديد إن الحركة ليست معنية بالحرب ولن تبدأ بها. وأضاف أن حماس أبلغت مصر وقطر بأن على إسرائيل وقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.