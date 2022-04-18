الجيش التركي يستهدف مواقع لمسلحين أكراد في العراق، وشنغهاي تعلن عن وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 2020

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية لبلاده اطلقت هجوما ضد المسلحين الأكراد في شمالي العراق.

وقال الوزير إن وحدات كوماندوز وقوات خاصة مدعومة بمسيّرات ومروحيات هجومية تشارك في عملية "قفل المخلب" تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ولم يعلن عدد الجنود المشاركين في العملية التي قال إنها بدأت ليل الأحد.