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الجيش التركي يستهدف مواقع لمسلحين أكراد في العراق، وشنغهاي تعلن عن وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 2020

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  1. الجيش التركي يعلن استهداف مواقع تابعة لمسلحين أكراد شمالي العراق

    قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية لبلاده اطلقت هجوما ضد المسلحين الأكراد في شمالي العراق.

    وقال الوزير إن وحدات كوماندوز وقوات خاصة مدعومة بمسيّرات ومروحيات هجومية تشارك في عملية "قفل المخلب" تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق.

    وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

    ولم يعلن عدد الجنود المشاركين في العملية التي قال إنها بدأت ليل الأحد.

    تنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق مستهدفة حزب العمال
    Copyright: Getty Images
    Image caption: تنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق مستهدفة حزب العمال

  2. فيروس كورونا في الصين: السلطات في شنغهاي تعلن عن أول وفيات بكوفيد-19 في البلاد منذ عام 2020

    أفادت السلطات في مدينة شنغهاي الصينية بوفاة 3 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس كورونا، فيما يعد أول إعلان رسمي عن وقوع وفيات بكوفيد -19 في عموم البلاد منذ مارس/أذار 2020.

    وقالت السلطات في المدينة- التي تخضع لحجر صحي منذ 3 أسابيع- إن ثلاثة من كبار السن غير الملقحين قد توفوا يوم أمس الأحد.

    كما كشفت السلطات عن أن نسبة من تلقوا اللقاح ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما لا تتجاوز 38 في المئة.

    ورغم معاناة السلطات في المدينة لمحاولة وقف موجة العدوى الجديدة بفيروس كورونا، إلا أنها كانت تصر على أن الموجة الجديدة لم تسفر عن أي وفيات.

    كما أعلنت السلطات في المدينة عن حملة جديدة للتلقيح ما يعني استمرار العزل المنزلي الذي يخضع له أغلب سكان المدينة، البالغ إجمالي 25 مليون نسمة، لأسبوع رابع.

    شنغهاي
    Copyright: Reuters
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