انفجارات تهز مدرسة ثانوية في العاصمة الأفغانية كابل، والنيابة المصرية تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة الباحث أيمن هدهود

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، مضيفة أن تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة المتوفى أفاد بأن سبب الوفاة كان حالة مرضية مزمنة بالقلب.

وأثارت وفاة هدهود أثناء احتجازه في مستشفى العباسية للأمراض النفسية جدلاً واسعاً، بعد اتهامات للأجهزة الأمنية بإخفائه قسرياً والتسبب بوفاته.

وفي بيان اليوم الاثنين، هو البيان الثاني الذي تصدره النيابة بشأن وفاة هدهود، شددت النيابة على أن تقرير الطب الشرعي أكد خلو جسده من أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.

وقالت النيابة إنها استمعت لأقوال أخيه عمر، الذي كان قد اشتبه في وفاة أيمن جنائيا، وقال إن وقت استلامه لدفنه لم يتيقن ما إذا كانت بعض الإصابات في جثمانه من آثار التشريح أم إصابات سابقة، ولكن النيابة شددت على أن الشقيق أقر بمرور أيمن بأزمة نفسية وضغوط عصبية نتيجة ضائقة مادية ومرض شقيقتهما، وهو ما أعلنته النيابة في بيانها السابق.

كما أكد عمر هدهود سابقةَ العثور على المتوفى مرتيْن في حالة مثل التي أُلقي القبض عليه فيها، بحسب بيان النيابة.

كما أدانت النيابة ما وصفتها بـ"منشورات" تشكك في سلامة إجراءات التحقيق بالواقعة وادعاء قصورها، قالت إنها انتشرت بعد بيانها السابق في 12 أبريل/نيسان.

وكانت تسع منظمات حقوقية قد سردت في بيان ما سمتها بـ"قرائن على وفاة غير طبيعية" للباحث، اعتمدت فيها على بيان النيابة العامة وشددت على أن معاناة هدهود من اضطرابات نفسية ليست تفسير لما وصفته بـ"الانتهاكات التي تعرض لها وانتهت بوفاته" ولا تبرر أيضا إخفاءه في مقر الأمن الوطني قبل نقله إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية دون إخطار ذويه.

وكان عمر شقيق الباحث قال في اتصال هاتفي مع بي بي سي، إنه رأى أيمن آخر مرة في 5 فبراير/ شباط الماضي قبل إلقاء القبض عليه من مكان لا تعلمه الأسرة، ثم اختفى منذ ذلك الوقت، وبعدها بأسبوع علمت الأسرة بشكل غير رسمي بنقله لمستشفى للأمراض النفسية، من دون سبب واضح.