إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على مناطق السلطة الفلسطينية لمدة يومين، وبوتين يطلب من الجيش إحكام الطوق على مصنع آزوفستال وعدم اقتحامه

بوتين يطلب من الجيش إحكام الطوق على مصنع آزوفستال وعدم اقتحامه
طلبت الرئيس الروسي من قواته عدم اقتحام مصنع آزوفستال والاكتفاء بإحكام الطوق عليه وعدم السماح حتى لذبابة بالمرور.
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الخميس: "أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد".
وعلل بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" بحسب وسائل إعلام روسية، بالحفاظ على حياة الجنود الروس وأكد أنه ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".
وجدد بوتين تعهده بضمان سلامة من يغادر المصنع طواعية من عناصر الجيش الأوكراني.
فتحي باشاغا يعقد في ليبيا اليوم جلسة للحكومة رغم رفض الدبيبة تسليم المهام للرئيس الجديد
أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - الذي اختاره البرلمان المنعقد في طبرق لتولي المنصب في ليبيا - عقد جلسة للحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، في سبها، في جنوب البلاد لمناقشة بنود الميزانية العامة للدولة.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة لباشاغا الذي حظي بثقة البرلمان، في الشهر الماضي، معتبرا أن جلسات البرلمان شابها الكثير من العيوب القانونية مشددا على أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
وتشهد ليبيا، منذ الأسبوع الماضي، إغلاق معظم منشآتها النفطية، طالب خلاله عدد من المحتجين الدبيبة بالتنحي عن السلطة. وطالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة باعتبارها منتهية الصلاحية، على حد تعبيره.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، قد أكدت أمس الأربعاء، على أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وجاء ذلك خلال لقائها في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا.
وأطلعت المبعوثة الأممية الدبيبة على نتائج المشاورات التي عقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
الضفة الغربية: إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على مناطق السلطة الفلسطينية لمدة يومين
تجدد التوتر فجر اليوم داخل وفي محيط المسجد الأقصى في القدس، إذ عمدت القوات الإسرائيلية على إخلاء فناء المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، لإفساح المجال أمام الزوار اليهود.
وعشية حلول آخر أيام عيد الفصح لدى اليهود، فرضت إسرائيل على مناطق السلطة الفلسطينية طوقا أمنيا اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا ولمدة يومين، وستغلق المعابر مع قطاع غزة. ويستثنى من الطوق المصلون القادمون من مناطق السلطة إلى الحرم القدسي. كما يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، بعد موافقة مكتب منسق الأعمال في المناطق.
واستهدف الجيش الإسرائيلي ليلة أمس غزة في قصف جديد وقال في بيان له إنه استهدف منشآت عسكرية تابعة لحماس ردا على صاروخ أطلق من القطاع. ولم يؤكد أي طرف فلسطيني حتى اللحظة إطلاق الصاروخ.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى الحادثتين. لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن منزلا في مدينة سديروت أصيب بأضرار طفيفة.
وأدى تفاقم المواجهات في الضفة الغربية المحتلة إلى زيادة المخاوف من انفجار الأوضاع.
يواصل وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين زيارته للمنطقة لعقد اجتماعات في إسرائيل والضفة الغربية والأردن ومصر. ويضم الفريق الأمريكي القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ونائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو.
وأجرى وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في وقت متأخر من الليلة الماضية. مكالمة هاتفية لبحث الأوضاع والعلاقات الثنائية، وكانت الإمارات قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام الأقصى.
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بوتين يطلب من الجيش إحكام الطوق على مصنع آزوفستال وعدم اقتحامه
طلبت الرئيس الروسي من قواته عدم اقتحام مصنع آزوفستال والاكتفاء بإحكام الطوق عليه وعدم السماح حتى لذبابة بالمرور.
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الخميس: "أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد".
وعلل بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" بحسب وسائل إعلام روسية، بالحفاظ على حياة الجنود الروس وأكد أنه ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".
وجدد بوتين تعهده بضمان سلامة من يغادر المصنع طواعية من عناصر الجيش الأوكراني.
فتحي باشاغا يعقد في ليبيا اليوم جلسة للحكومة رغم رفض الدبيبة تسليم المهام للرئيس الجديد
أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - الذي اختاره البرلمان المنعقد في طبرق لتولي المنصب في ليبيا - عقد جلسة للحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، في سبها، في جنوب البلاد لمناقشة بنود الميزانية العامة للدولة.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة لباشاغا الذي حظي بثقة البرلمان، في الشهر الماضي، معتبرا أن جلسات البرلمان شابها الكثير من العيوب القانونية مشددا على أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
وتشهد ليبيا، منذ الأسبوع الماضي، إغلاق معظم منشآتها النفطية، طالب خلاله عدد من المحتجين الدبيبة بالتنحي عن السلطة. وطالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة باعتبارها منتهية الصلاحية، على حد تعبيره.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، قد أكدت أمس الأربعاء، على أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وجاء ذلك خلال لقائها في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا.
وأطلعت المبعوثة الأممية الدبيبة على نتائج المشاورات التي عقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
الضفة الغربية: إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على مناطق السلطة الفلسطينية لمدة يومين
تجدد التوتر فجر اليوم داخل وفي محيط المسجد الأقصى في القدس، إذ عمدت القوات الإسرائيلية على إخلاء فناء المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، لإفساح المجال أمام الزوار اليهود.
وعشية حلول آخر أيام عيد الفصح لدى اليهود، فرضت إسرائيل على مناطق السلطة الفلسطينية طوقا أمنيا اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا ولمدة يومين، وستغلق المعابر مع قطاع غزة. ويستثنى من الطوق المصلون القادمون من مناطق السلطة إلى الحرم القدسي. كما يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، بعد موافقة مكتب منسق الأعمال في المناطق.
واستهدف الجيش الإسرائيلي ليلة أمس غزة في قصف جديد وقال في بيان له إنه استهدف منشآت عسكرية تابعة لحماس ردا على صاروخ أطلق من القطاع. ولم يؤكد أي طرف فلسطيني حتى اللحظة إطلاق الصاروخ.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى الحادثتين. لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن منزلا في مدينة سديروت أصيب بأضرار طفيفة.
وأدى تفاقم المواجهات في الضفة الغربية المحتلة إلى زيادة المخاوف من انفجار الأوضاع.
يواصل وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين زيارته للمنطقة لعقد اجتماعات في إسرائيل والضفة الغربية والأردن ومصر. ويضم الفريق الأمريكي القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ونائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو.
وأجرى وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في وقت متأخر من الليلة الماضية. مكالمة هاتفية لبحث الأوضاع والعلاقات الثنائية، وكانت الإمارات قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام الأقصى.