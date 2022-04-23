أنطونيو غوتيريش يزور موسكو وكييف لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، وفي إيران نجاة قائد كبير في الحرس الثوري من محاولة اغتيال

إسرائيل تغلق المعبر الوحيد المخصص للعمال في قطاع غزة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إغلاق حاجز إيريز، بدءا من يوم غد، الأحد، أمام العمال والتجار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر.
بررت إسرائيل تلك الخطوة بأنها رد على إطلاق صواريخ من القطاع، قائلة على لسان المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية إن القرار حول إعادة فتح الحاجز، سيتخذ بناء على تقييم لاحق للأوضاع في قطاع غزة.
وحاجز بيت حانون هو المعبر الوحيد المخصص للعمال في قطاع غزة.
وأطلقت الليلة الماضية 3 قذائف من قطاع غزة، بحسب الجيش الاسرائيلي، الذي قال إن قذيفتين سقطتا داخل القطاع مساء الجمعة، وقذيفة ثالثة أطلقت في وقت لاحق من فجر السبت تجاوزت السياج الفاصل لكنها سقطت على مقربة منه.
تعرض قائد عسكري كبير في إيران لهجوم قتل فيه مرافقه الشخصي
أطلق مسلحون النار فجر اليوم السبت نحو سيارة قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان، وقتل في الهجوم مرافقه الشخصي محمود آبسالان.
وآبسلان هو نجل نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان.
واعتقلت القوات الأمنية في إيران الضالعين في عملية الاغتيال، وهم 4 عناصر كانوا يستقلون سيارة وأطلقوا النار على نقطة التفتيش.
ونفت السلطات في مقر "قدس" التابع لحرس الثورة الإسلامية إصابة العميد حسين الماسي قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" في جنوب شرق إيران، كما أشيع أولا.
الحرب في أوكرانيا: أنطونيو غوتيريش يزور موسكو وكييف الأسبوع المقبل
يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأسبوع المقبل موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي والقيادة الروسية بشأن سبل وقف الحرب في أوكرانيا.
يتجه بعدها إلى كييف للتشاور مع رئيس أوكرانيا فلادومير زيلينسكي.
وأكدت روسيا أن غوتيريش سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب ذلك في أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة موسكو.
وتأتي تلك المبادرة بطلب من غوتيريش، الذي يسعى إلى البحث عن الطريقة المثلى التي يمكن بها وقف الحرب والوصول إلى تسوية دائمة بين الجانبين.
وسعى غوتيريش من خلال رسالتين منفصلتين إلى موسكو وكييف إلى تحفيز الحوار لإنهاء القتال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع "يود غوتيريش في وقت تتزايد فيه المخاطر الكبيرة مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".
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إسرائيل تغلق المعبر الوحيد المخصص للعمال في قطاع غزة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إغلاق حاجز إيريز، بدءا من يوم غد، الأحد، أمام العمال والتجار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر.
بررت إسرائيل تلك الخطوة بأنها رد على إطلاق صواريخ من القطاع، قائلة على لسان المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية إن القرار حول إعادة فتح الحاجز، سيتخذ بناء على تقييم لاحق للأوضاع في قطاع غزة.
وحاجز بيت حانون هو المعبر الوحيد المخصص للعمال في قطاع غزة.
وأطلقت الليلة الماضية 3 قذائف من قطاع غزة، بحسب الجيش الاسرائيلي، الذي قال إن قذيفتين سقطتا داخل القطاع مساء الجمعة، وقذيفة ثالثة أطلقت في وقت لاحق من فجر السبت تجاوزت السياج الفاصل لكنها سقطت على مقربة منه.
تعرض قائد عسكري كبير في إيران لهجوم قتل فيه مرافقه الشخصي
أطلق مسلحون النار فجر اليوم السبت نحو سيارة قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان، وقتل في الهجوم مرافقه الشخصي محمود آبسالان.
وآبسلان هو نجل نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان.
واعتقلت القوات الأمنية في إيران الضالعين في عملية الاغتيال، وهم 4 عناصر كانوا يستقلون سيارة وأطلقوا النار على نقطة التفتيش.
ونفت السلطات في مقر "قدس" التابع لحرس الثورة الإسلامية إصابة العميد حسين الماسي قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" في جنوب شرق إيران، كما أشيع أولا.
الحرب في أوكرانيا: أنطونيو غوتيريش يزور موسكو وكييف الأسبوع المقبل
يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأسبوع المقبل موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي والقيادة الروسية بشأن سبل وقف الحرب في أوكرانيا.
يتجه بعدها إلى كييف للتشاور مع رئيس أوكرانيا فلادومير زيلينسكي.
وأكدت روسيا أن غوتيريش سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب ذلك في أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة موسكو.
وتأتي تلك المبادرة بطلب من غوتيريش، الذي يسعى إلى البحث عن الطريقة المثلى التي يمكن بها وقف الحرب والوصول إلى تسوية دائمة بين الجانبين.
وسعى غوتيريش من خلال رسالتين منفصلتين إلى موسكو وكييف إلى تحفيز الحوار لإنهاء القتال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع "يود غوتيريش في وقت تتزايد فيه المخاطر الكبيرة مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".