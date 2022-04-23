أنطونيو غوتيريش يزور موسكو وكييف لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، وفي إيران نجاة قائد كبير في الحرس الثوري من محاولة اغتيال

أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إغلاق حاجز إيريز، بدءا من يوم غد، الأحد، أمام العمال والتجار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر.

بررت إسرائيل تلك الخطوة بأنها رد على إطلاق صواريخ من القطاع، قائلة على لسان المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية إن القرار حول إعادة فتح الحاجز، سيتخذ بناء على تقييم لاحق للأوضاع في قطاع غزة.

وحاجز بيت حانون هو المعبر الوحيد المخصص للعمال في قطاع غزة.

وأطلقت الليلة الماضية 3 قذائف من قطاع غزة، بحسب الجيش الاسرائيلي، الذي قال إن قذيفتين سقطتا داخل القطاع مساء الجمعة، وقذيفة ثالثة أطلقت في وقت لاحق من فجر السبت تجاوزت السياج الفاصل لكنها سقطت على مقربة منه.