مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة، ولجنة أمريكية تندد بـ"التراجع الكبير" في الحريات الدينية في الهند

روسيا وأوكرانيا: غوتيريش يتلقي بوتين في موسكو في محاولة لنزع فتيل الحرب
يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش ، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو اليوم الثلاثاء، بحثا عن مخرج دبلوماسي لوقف الغزو الروسي المتواصل في أوكرانيا.
ويسعى غوتيريش لتحقيق اختراق رغم تجاهل دعواته الأخيرة
لوقف إطلاق النار وتضاءل الآمال في إحراز تقدم.
ومن المتوقع أن
تركز المحادثات الأممية الروسية على محاولة الاتفاق على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مدينة
ماريوبول المدمرة، حيث تطوق القواتُ الروسية موقعا صناعيا ضخما للصلب، منطقة مصنع أزوفستال، التي تهاجمها القوات الروسية بينما مايزال هناك مدنيون
إلى جانب مقاتلين أوكرانيين يتحصنون بداخلها.
وفي أعقاب زيارته موسكو، من المقرر أن يتوجه أمين عام الأمم المتحدة بعدها الخميس إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب عن غضبه من قيام غوتيريش بزيارة موسكو أولا واصفا القرار بأنه "غير منطقي".
تويتر وإيلون ماسك: رئيس الشركة يصف مستقبلها بـ"الضبابي" بعد صفقة الاستحواذ
اعترف رئيس موقع تويتر
بأن مستقبل الشركة يشوبه عدم اليقين، وذلك بعد الموافقة على استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون
ماسك، على تويتر مقابل 44 مليار دولار.
وفي اجتماع داخلي مع موظفي الشركة، قال الرئيس
التنفيذي لتويتر، باراغ أراغوال، للموظفين إنه لا يعرف الاتجاه الذي ستسلكه المنصة
عقب إتمام الصفقة مع ماسك، مضيفا أنه لن يكون هناك تسريح للعمال في هذا الوقت.
وفي بيان مشترك أمس
الاثنين، قال إيلون موسك وتويتر إنهما يريدان جعل منصة التواصل الاجتماعي أفضل من
أي وقت مضى، وشددا على أهمية حرية التعبير.
وكان ماسك قد قدم عرضا
غير ملزم للاستحواذ على كل الأسهم العامة المميزة لشركة تويتر، ورغم أن إدارة
تويتر كانت قد تبنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارا بقطع الطريق على محاولة
الاستحواذ، إلا أنها أصبحت أكثر انفتاحا على مناقشة العرض بعد نجاح ماسك في جمع
مبلغ ضخم لتمويل الصفقة.
ReutersCopyright: Reuters
لجنة أمريكية تندد بـ"التراجع الكبير" في الحريات الدينية في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس
أوصت لجنة استشارية أمريكية بفرض عقوبات على الحكومة
الهندية بسبب "التراجع الكبير" في الحريات الدينية في البلاد في ظل حكم
القوميين الهندوس.
وتعد هذه هي المرة الثالثة تواليا التي تطلب فيه
اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية بوضع الهند على قائمة "البلدان
المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي توصية أثارت غضب نيودلهي في السابق.
وأشارت اللجنة، التي أنشئت لتقديم توصيات دون
المشاركة في صياغة سياسات الولايات المتحدة، إلى "العديد" من الهجمات ضد
الأقليات الدينية في الهند عام 2021، وخاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي
تروج فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "لرؤيتها العقائدية لدولة
هندوسية" من خلال سياسات معادية للأقليات.
وأشارت
اللجنة الى "ثقافة الإفلات من العقاب لحملات التهديد والعنف من قبل
الغوغاء" على الصعيد الوطني في الهند، إضافة الى اعتقال الصحافيين والمدافعين
عن حقوق الإنسان.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية مقتل الشاب أحمد عويدات 20 عاما، بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الجيش
الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية
إن ثلاثة شبان آخرين أصيبوا خلال المواجهات، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية
شابين قبل انسحابها من المخيم.
واعتقلت القوات الإسرائيلية
تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بحسب ما أفاد نادي الأسير
الفلسطيني.
وشهدت الفترة الأخيرة توترا وأعمال عنف بين
الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والقدس وداخل إسرائيل.
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روسيا وأوكرانيا: غوتيريش يتلقي بوتين في موسكو في محاولة لنزع فتيل الحرب
يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش ، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو اليوم الثلاثاء، بحثا عن مخرج دبلوماسي لوقف الغزو الروسي المتواصل في أوكرانيا.
ويسعى غوتيريش لتحقيق اختراق رغم تجاهل دعواته الأخيرة لوقف إطلاق النار وتضاءل الآمال في إحراز تقدم.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات الأممية الروسية على محاولة الاتفاق على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مدينة ماريوبول المدمرة، حيث تطوق القواتُ الروسية موقعا صناعيا ضخما للصلب، منطقة مصنع أزوفستال، التي تهاجمها القوات الروسية بينما مايزال هناك مدنيون إلى جانب مقاتلين أوكرانيين يتحصنون بداخلها.
وفي أعقاب زيارته موسكو، من المقرر أن يتوجه أمين عام الأمم المتحدة بعدها الخميس إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب عن غضبه من قيام غوتيريش بزيارة موسكو أولا واصفا القرار بأنه "غير منطقي".
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تويتر وإيلون ماسك: رئيس الشركة يصف مستقبلها بـ"الضبابي" بعد صفقة الاستحواذ
اعترف رئيس موقع تويتر بأن مستقبل الشركة يشوبه عدم اليقين، وذلك بعد الموافقة على استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على تويتر مقابل 44 مليار دولار.
وفي اجتماع داخلي مع موظفي الشركة، قال الرئيس التنفيذي لتويتر، باراغ أراغوال، للموظفين إنه لا يعرف الاتجاه الذي ستسلكه المنصة عقب إتمام الصفقة مع ماسك، مضيفا أنه لن يكون هناك تسريح للعمال في هذا الوقت.
وفي بيان مشترك أمس الاثنين، قال إيلون موسك وتويتر إنهما يريدان جعل منصة التواصل الاجتماعي أفضل من أي وقت مضى، وشددا على أهمية حرية التعبير.
وكان ماسك قد قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كل الأسهم العامة المميزة لشركة تويتر، ورغم أن إدارة تويتر كانت قد تبنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارا بقطع الطريق على محاولة الاستحواذ، إلا أنها أصبحت أكثر انفتاحا على مناقشة العرض بعد نجاح ماسك في جمع مبلغ ضخم لتمويل الصفقة.
لجنة أمريكية تندد بـ"التراجع الكبير" في الحريات الدينية في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس
أوصت لجنة استشارية أمريكية بفرض عقوبات على الحكومة الهندية بسبب "التراجع الكبير" في الحريات الدينية في البلاد في ظل حكم القوميين الهندوس.
وتعد هذه هي المرة الثالثة تواليا التي تطلب فيه اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية بوضع الهند على قائمة "البلدان المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي توصية أثارت غضب نيودلهي في السابق.
وأشارت اللجنة، التي أنشئت لتقديم توصيات دون المشاركة في صياغة سياسات الولايات المتحدة، إلى "العديد" من الهجمات ضد الأقليات الدينية في الهند عام 2021، وخاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي تروج فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "لرؤيتها العقائدية لدولة هندوسية" من خلال سياسات معادية للأقليات.
وأشارت اللجنة الى "ثقافة الإفلات من العقاب لحملات التهديد والعنف من قبل الغوغاء" على الصعيد الوطني في الهند، إضافة الى اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب أحمد عويدات 20 عاما، بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة شبان آخرين أصيبوا خلال المواجهات، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين قبل انسحابها من المخيم.
واعتقلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
وشهدت الفترة الأخيرة توترا وأعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والقدس وداخل إسرائيل.