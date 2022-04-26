مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة، ولجنة أمريكية تندد بـ"التراجع الكبير" في الحريات الدينية في الهند

يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش ، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو اليوم الثلاثاء، بحثا عن مخرج دبلوماسي لوقف الغزو الروسي المتواصل في أوكرانيا.

ويسعى غوتيريش لتحقيق اختراق رغم تجاهل دعواته الأخيرة لوقف إطلاق النار وتضاءل الآمال في إحراز تقدم.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات الأممية الروسية على محاولة الاتفاق على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مدينة ماريوبول المدمرة، حيث تطوق القواتُ الروسية موقعا صناعيا ضخما للصلب، منطقة مصنع أزوفستال، التي تهاجمها القوات الروسية بينما مايزال هناك مدنيون إلى جانب مقاتلين أوكرانيين يتحصنون بداخلها.

وفي أعقاب زيارته موسكو، من المقرر أن يتوجه أمين عام الأمم المتحدة بعدها الخميس إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب عن غضبه من قيام غوتيريش بزيارة موسكو أولا واصفا القرار بأنه "غير منطقي".

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