رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور كييف، والسلطات المصرية تفرج عن 3 صحفيين كانوا محتجزين منذ عام 2020

أفرجت السلطات المصرية مساء السبت عن ثلاثة صحفيين كانوا محتجزين احتياطيا منذ عام 2020 لاتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأعلن نقيب الصحفيين المصريين، ضياء رشوان عبر صفحته على فيسبوك، مساء السبت الإفراج عن عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين.

ويأتي الإفراج عن الصحفيين الثلاثة بعد أيام من إطلاق سراح نحو 40 شخصا من المحبوسين احتياطيا في مصر على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، من خلفيات سياسية متنوعة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إعادة العمل بلجنة العفو الرئاسي التي تشكلت في إطار اجتماعات المؤتمر الوطني للشباب، كما كلف المؤتمر بإدارة حوار وطني موسع.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مساء السبت، وأعلنت إعدادها قائمة عفو عاجلة بمناسبة عيد الفطر.

وتتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية وحكومات أجنبية بسبب ملف حقوق الإنسان في البلاد.