روسيا "تسيطر على منطقة خيرسون بكاملها"، والقوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في جنين وتواصل حملة اعتقالات في الضفة

سوريا تعلن مقتل 4 جنود وإصابة 3 في هجوم صاروخي على دمشق وتتهم إسرائيل
نفذت إسرائيل ليلة أمس هجوما صاروخيا على مناطق بالقرب من العاصمة السورية دمشق، بحسب مصادر وكالة الأنباء السورية سانا.
قتل في الهجوم أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرون، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وقال المصدر العسكري السوري: "إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها".
تنظيم الدولة في العراق: إصابة 3 جنود في معارك ضارية بين الجيش العراقي والتنظيم
أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى شرق العراق بأن معارك ضارية جرت بين قوات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم الدولة، في ليل أمس الثلاثاء.
المنطقة التي شهدت تلك المواجهات هي منطقة تلال حمرين، حيث يتحصن مسلحو التنظيم، وتبعد 70 كم إلى شمال شرق بعقوبة العاصمة المحلية للمحافظة - وأفاد المصدر أن المسلحين أقاموا حاجزا وهميا قرب قرية حصيني في جلولاء - 100 كلم شرق بعقوبة - وعند وصول دورية للجيش إلى المكان، فجر مسلحو التنظيم عبوة ناسفة.
أدى الانفجار إلى إصابة 3 جنود نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على منطقة خيرسون
يواصل الجيش الروسي حملته العسكرية في أوكرانيا، في الوقت الذي يرفع فيه الغرب معدل دعمه العسكري إلى القوات الأوكرانية وتزويدها بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.
وقالت الأمم المتحدة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للحديد والصلب في ماريوبول.
وأكدت روسيا سيطرتها على منطقة خيرسون بأكملها، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح اليوم إن القوات الروسية استولت على المزيد من الأراضي في شرق وشمال شرق البلاد.
ولاتزال الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وحشدت 40 دولة من الحلفاء لتأمين الدعم الطويل المدى.
وسمحت الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بنحو 50 دبابة مضادة للطائرات.
وقررت بريطانيا، بحسب الرئيس الأوكراني، إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من أوكرانيا، كما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية بتقديم طائرات حربية لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني إن الحكومة سترسل إلى أوكرانيا صواريخ مضادة للأهداف البحرية والبرية.
وفي تحول مثير أعلنت شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة تعليق مبيعاتها لروسيا وأوكرانيا في محاولة لوقف استخدام منتجاتها في الحرب. وهذه أول شركة صينية تتخذ مثل هذه الإجراءات أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب 3 آخرين خلال مواجهات في جنين
قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا بالرصاص الحي صباح اليوم الأربعاء خلال عملية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية.
وقالت المصادر الفلسطينية إن "الشاب الفلسطيني أحمد مساد البالغ من العمر 19 عاما، استشهد وجرح ثلاثة آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين فجرا، مما أدى إلى اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين، بحسب مصادر فلسطينية.
أما المصادر الإسرائيلية فقالت ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "إن الجيش ينفذ أنشطة لمكافحة الإرهاب في جنين".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من المطلوبين اثنان منهم في منطقة جنين وثلاثة في قباطية.
وتتزايد حدة التوتر في الضفة الغربية إذ اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس 12 فلسطينيا. وألصق صباح اليوم أمر هدم منزل الفلسطيني الذي يزعم الجيش أنه منفذ اعتداء تل أبيب قبل 3 أسابيع.
ومنذ 22 مارس/آذار قتل برصاص الجيش الإسرائيلي حتى الآن 26 فلسطينيا بحسب وكالة فرانس برس.
وفي البلدة القديمة في القدس جرح أكثر من 250 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.
كما أكد نادي "الأسير الفلسطيني"، أن إسرائيل أصدرت منذ مطلع العام الجاري أوامر اعتقال إداري تجاوزت الـ550 أمر اعتقال.
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سوريا تعلن مقتل 4 جنود وإصابة 3 في هجوم صاروخي على دمشق وتتهم إسرائيل
نفذت إسرائيل ليلة أمس هجوما صاروخيا على مناطق بالقرب من العاصمة السورية دمشق، بحسب مصادر وكالة الأنباء السورية سانا.
قتل في الهجوم أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرون، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وقال المصدر العسكري السوري: "إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق". وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها".
تنظيم الدولة في العراق: إصابة 3 جنود في معارك ضارية بين الجيش العراقي والتنظيم
أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى شرق العراق بأن معارك ضارية جرت بين قوات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم الدولة، في ليل أمس الثلاثاء.
المنطقة التي شهدت تلك المواجهات هي منطقة تلال حمرين، حيث يتحصن مسلحو التنظيم، وتبعد 70 كم إلى شمال شرق بعقوبة العاصمة المحلية للمحافظة - وأفاد المصدر أن المسلحين أقاموا حاجزا وهميا قرب قرية حصيني في جلولاء - 100 كلم شرق بعقوبة - وعند وصول دورية للجيش إلى المكان، فجر مسلحو التنظيم عبوة ناسفة.
أدى الانفجار إلى إصابة 3 جنود نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على منطقة خيرسون
يواصل الجيش الروسي حملته العسكرية في أوكرانيا، في الوقت الذي يرفع فيه الغرب معدل دعمه العسكري إلى القوات الأوكرانية وتزويدها بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.
وقالت الأمم المتحدة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للحديد والصلب في ماريوبول.
وأكدت روسيا سيطرتها على منطقة خيرسون بأكملها، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح اليوم إن القوات الروسية استولت على المزيد من الأراضي في شرق وشمال شرق البلاد.
ولاتزال الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وحشدت 40 دولة من الحلفاء لتأمين الدعم الطويل المدى.
وسمحت الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بنحو 50 دبابة مضادة للطائرات.
وقررت بريطانيا، بحسب الرئيس الأوكراني، إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من أوكرانيا، كما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية بتقديم طائرات حربية لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني إن الحكومة سترسل إلى أوكرانيا صواريخ مضادة للأهداف البحرية والبرية.
وفي تحول مثير أعلنت شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة تعليق مبيعاتها لروسيا وأوكرانيا في محاولة لوقف استخدام منتجاتها في الحرب. وهذه أول شركة صينية تتخذ مثل هذه الإجراءات أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب 3 آخرين خلال مواجهات في جنين
قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا بالرصاص الحي صباح اليوم الأربعاء خلال عملية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية.
وقالت المصادر الفلسطينية إن "الشاب الفلسطيني أحمد مساد البالغ من العمر 19 عاما، استشهد وجرح ثلاثة آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين فجرا، مما أدى إلى اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين، بحسب مصادر فلسطينية.
أما المصادر الإسرائيلية فقالت ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "إن الجيش ينفذ أنشطة لمكافحة الإرهاب في جنين".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من المطلوبين اثنان منهم في منطقة جنين وثلاثة في قباطية.
وتتزايد حدة التوتر في الضفة الغربية إذ اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس 12 فلسطينيا. وألصق صباح اليوم أمر هدم منزل الفلسطيني الذي يزعم الجيش أنه منفذ اعتداء تل أبيب قبل 3 أسابيع.
ومنذ 22 مارس/آذار قتل برصاص الجيش الإسرائيلي حتى الآن 26 فلسطينيا بحسب وكالة فرانس برس.
وفي البلدة القديمة في القدس جرح أكثر من 250 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى. كما أكد نادي "الأسير الفلسطيني"، أن إسرائيل أصدرت منذ مطلع العام الجاري أوامر اعتقال إداري تجاوزت الـ550 أمر اعتقال.