القوات الإسرائيلية تواصل مطاردة منفذي هجوم مستوطنة أريئيل وتغلق الطرقات في الضفة، وفي الصين أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

مع بدء عطلة عيد العمال التي تزامنت مع ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة الصسنية تشدد السلطات في بكين من إجراءات تفشي الوباء بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس، بحسب ما أعلن اليوم.

ومن من المرجح أن يلزم الناس منازلهم خلال العطلة التي تستمر لخمسة أيام، بسبب أسوأ عودة للفيروس منذ بدايات انتشاره.

وتمسك المسؤولون الصينيون باستراتيجية صفر-كوفيد لمواجهة أوميكرون، من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير الإغلاق. رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبي.

وأعلنت بكين أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل الأماكن العامة، واعتبارا من الخامس من مايو/أيار، سيتعين على المواطنين إبراز نتيجة فحص كوفيد سلبية أجريت خلال الأسبوع الماضي لدخول الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل العام.

وسيتعين على المشاركين في أنشطة مثل الفعاليات الرياضية والرحلات السياحية، إبراز اختبار كوفيد سلبي أجري في غضون 48 ساعة، وشهادة "تطعيم كامل" بحسب القواعد الجديدة.

وسجلت الصين اليوم السبت أكثر من 10700 إصابة محلية بكوفيد السبت، من بينها حالات بدون أعراض، غالبيتها في شنغهاي المركز الاقتصادي.

ولاتزال المدينة الكبرى الواقعة في شرق البلاد تفرض تدابير إغلاق مشددة، وسجلت السبت أكثر من 10100 حالة إصابة أي نصف ما سجلته في وقت سابق هذا الشهر.

كما سجلت بكين 54 إصابة وفق اللجنة الوطنية للصحة. وستكون فحوص كوفيد في العاصمة مجانية بحسب وسائل إعلام رسمية.