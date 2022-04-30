القوات الإسرائيلية تواصل مطاردة منفذي هجوم مستوطنة أريئيل وتغلق الطرقات في الضفة، وفي الصين أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

فيروس كورونا: أكثر من 10 آلاف إصابة في يوم واحد في الصين
مع بدء عطلة عيد العمال التي تزامنت مع ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة الصسنية تشدد السلطات في بكين من إجراءات تفشي الوباء بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس، بحسب ما أعلن اليوم.
ومن من المرجح أن يلزم الناس منازلهم خلال العطلة التي تستمر لخمسة أيام، بسبب أسوأ عودة للفيروس منذ بدايات انتشاره.
وتمسك المسؤولون الصينيون باستراتيجية صفر-كوفيد لمواجهة أوميكرون، من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير الإغلاق. رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبي.
وأعلنت بكين أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل الأماكن العامة، واعتبارا من الخامس من مايو/أيار، سيتعين على المواطنين إبراز نتيجة فحص كوفيد سلبية أجريت خلال الأسبوع الماضي لدخول الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل العام.
وسيتعين على المشاركين في أنشطة مثل الفعاليات الرياضية والرحلات السياحية، إبراز اختبار كوفيد سلبي أجري في غضون 48 ساعة، وشهادة "تطعيم كامل" بحسب القواعد الجديدة.
وسجلت الصين اليوم السبت أكثر من 10700 إصابة محلية بكوفيد السبت، من بينها حالات بدون أعراض، غالبيتها في شنغهاي المركز الاقتصادي.
ولاتزال المدينة الكبرى الواقعة في شرق البلاد تفرض تدابير إغلاق مشددة، وسجلت السبت أكثر من 10100 حالة إصابة أي نصف ما سجلته في وقت سابق هذا الشهر.
كما سجلت بكين 54 إصابة وفق اللجنة الوطنية للصحة.
وستكون فحوص كوفيد في العاصمة مجانية بحسب وسائل إعلام رسمية.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في بلدة عزون
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة عزون شمال الضفة الغربية.
أوضحت الوزارة أن الشاب أصيب برصاصة في القلب خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة، وقد نقل الشاب إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تستطع إنقاذ حياته.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم منتصف ليل الجمعة – السبت مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، بعد أن قتل فلسطينيان حارس مستوطنة آريئيل على مدخل المستوطنة ولاذا بالفرار.
ووثق شريط مصور العملية عند الحاجز في المدخل الغربي لمستوطنة آريئيل، إذ قام الشخصان بالترجل من سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وتوجها إلى غرفة الحارس وأطلقوا النار عدة مرات على الحارس باستخدام سلاح "كارلو" من مسافة قريبة.
وكانت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي والشرطة بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية الشاباك تقوم في الضفة الغربية خلال الليل بأعمال تمشيط واسعة النطاق بحثا عن مرتكبي الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية. إذ فر المهاجمان من المكان وما زالت المطاردة جارية.
وأفاد موقع معا الاخباري بان القوات الاسرائيلية عثرت على سيارة محترقة بين قريتي بديا وسنيريا في منطقة سلفيت. ويعتقد أنها استخدمت في العملية.
وتبنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح الهجوم المسلح على مدخل آريئيل، ورحبت حركة حماس بالهجوم الذي وصفته بأنه عملية بطولية.
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فيروس كورونا: أكثر من 10 آلاف إصابة في يوم واحد في الصين
مع بدء عطلة عيد العمال التي تزامنت مع ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة الصسنية تشدد السلطات في بكين من إجراءات تفشي الوباء بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس، بحسب ما أعلن اليوم.
ومن من المرجح أن يلزم الناس منازلهم خلال العطلة التي تستمر لخمسة أيام، بسبب أسوأ عودة للفيروس منذ بدايات انتشاره.
وتمسك المسؤولون الصينيون باستراتيجية صفر-كوفيد لمواجهة أوميكرون، من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير الإغلاق. رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبي.
وأعلنت بكين أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل الأماكن العامة، واعتبارا من الخامس من مايو/أيار، سيتعين على المواطنين إبراز نتيجة فحص كوفيد سلبية أجريت خلال الأسبوع الماضي لدخول الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل العام.
وسيتعين على المشاركين في أنشطة مثل الفعاليات الرياضية والرحلات السياحية، إبراز اختبار كوفيد سلبي أجري في غضون 48 ساعة، وشهادة "تطعيم كامل" بحسب القواعد الجديدة.
وسجلت الصين اليوم السبت أكثر من 10700 إصابة محلية بكوفيد السبت، من بينها حالات بدون أعراض، غالبيتها في شنغهاي المركز الاقتصادي.
ولاتزال المدينة الكبرى الواقعة في شرق البلاد تفرض تدابير إغلاق مشددة، وسجلت السبت أكثر من 10100 حالة إصابة أي نصف ما سجلته في وقت سابق هذا الشهر.
كما سجلت بكين 54 إصابة وفق اللجنة الوطنية للصحة. وستكون فحوص كوفيد في العاصمة مجانية بحسب وسائل إعلام رسمية.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في بلدة عزون
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة عزون شمال الضفة الغربية.
أوضحت الوزارة أن الشاب أصيب برصاصة في القلب خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة، وقد نقل الشاب إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تستطع إنقاذ حياته.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم منتصف ليل الجمعة – السبت مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، بعد أن قتل فلسطينيان حارس مستوطنة آريئيل على مدخل المستوطنة ولاذا بالفرار.
ووثق شريط مصور العملية عند الحاجز في المدخل الغربي لمستوطنة آريئيل، إذ قام الشخصان بالترجل من سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وتوجها إلى غرفة الحارس وأطلقوا النار عدة مرات على الحارس باستخدام سلاح "كارلو" من مسافة قريبة.
وكانت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي والشرطة بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية الشاباك تقوم في الضفة الغربية خلال الليل بأعمال تمشيط واسعة النطاق بحثا عن مرتكبي الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية. إذ فر المهاجمان من المكان وما زالت المطاردة جارية.
وأفاد موقع معا الاخباري بان القوات الاسرائيلية عثرت على سيارة محترقة بين قريتي بديا وسنيريا في منطقة سلفيت. ويعتقد أنها استخدمت في العملية.
وتبنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح الهجوم المسلح على مدخل آريئيل، ورحبت حركة حماس بالهجوم الذي وصفته بأنه عملية بطولية.