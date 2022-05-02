هجوم صاروخي على مصفاة للنفط في كردستان العراق، وعفو ملكي مغربي عن مدانين بـ"الإرهاب"

ملك المغرب يصدر عفوا عن مدانين بـ"الإرهاب" بمناسبة عيد الفطر
أعلنت وزارة العدل المغربية أن ملك
البلاد، محمد السادس، أصدر، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو عن مجموعة من المدانين
في قضايا " إرهاب" بعد أن "أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت
الأمّة ونبذهم للتطرّف"
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن العفو شمل 29 شخصا مدانين في قضايا "الإرهاب
أو التطرف" على أن يتم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 شخصا،
بينما سيجري التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة الستة الباقين.
وشهد المغرب منذ عام 2002 اعتقال أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من
ألفي خليّة من الإسلاميين المتشدّدين، حسب أرقام رسميّة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هجوم صاروخي يستهدف مصفاة للنفط في كردستان العراق
أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض مصفاة للنفط في إقليم كردستان شمالي البلاد
لهجوم صاروخي مساء أمس.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن مصفاة للنفط في قضاء خبات التابع
لمحافظة أربيل تعرضت لهجوم بعدد من الصواريخ ما ادى الى إصابة أحد الخزانات الرئيسية
للمصفى ونشوب حريق بداخله دون أن تكون هناك خسائر بشرية.
وأضاف البيان أن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين
ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من ناحية بعشيقة في سهل
نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها.
وفي السياق نفسه دعا مجلس الأمن في إقليم كردستان، رئيس الوزراء العراقي،
والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وتطهيرها ممن سماهم الإرهابيين
والعصابات التي باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان.
ويعد هذا
الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المصفاة، حيث استهدفت بعدة صواريخ في أبريل/ نيسان الماضي
من دون التسبب بأضرار.
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ملك المغرب يصدر عفوا عن مدانين بـ"الإرهاب" بمناسبة عيد الفطر
أعلنت وزارة العدل المغربية أن ملك البلاد، محمد السادس، أصدر، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو عن مجموعة من المدانين في قضايا " إرهاب" بعد أن "أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة ونبذهم للتطرّف"
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن العفو شمل 29 شخصا مدانين في قضايا "الإرهاب أو التطرف" على أن يتم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 شخصا، بينما سيجري التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة الستة الباقين.
وشهد المغرب منذ عام 2002 اعتقال أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من الإسلاميين المتشدّدين، حسب أرقام رسميّة.
هجوم صاروخي يستهدف مصفاة للنفط في كردستان العراق
أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض مصفاة للنفط في إقليم كردستان شمالي البلاد لهجوم صاروخي مساء أمس.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن مصفاة للنفط في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل تعرضت لهجوم بعدد من الصواريخ ما ادى الى إصابة أحد الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله دون أن تكون هناك خسائر بشرية.
وأضاف البيان أن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها.
وفي السياق نفسه دعا مجلس الأمن في إقليم كردستان، رئيس الوزراء العراقي، والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وتطهيرها ممن سماهم الإرهابيين والعصابات التي باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المصفاة، حيث استهدفت بعدة صواريخ في أبريل/ نيسان الماضي من دون التسبب بأضرار.