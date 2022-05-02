هجوم صاروخي على مصفاة للنفط في كردستان العراق، وعفو ملكي مغربي عن مدانين بـ"الإرهاب"

أعلنت وزارة العدل المغربية أن ملك البلاد، محمد السادس، أصدر، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو عن مجموعة من المدانين في قضايا " إرهاب" بعد أن "أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة ونبذهم للتطرّف"

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن العفو شمل 29 شخصا مدانين في قضايا "الإرهاب أو التطرف" على أن يتم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 شخصا، بينما سيجري التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة الستة الباقين.

وشهد المغرب منذ عام 2002 اعتقال أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من الإسلاميين المتشدّدين، حسب أرقام رسميّة.