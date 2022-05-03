إضراب عمالي نادر في دبي يؤدي إلى تعليق خطط شركة ديليفرو لخفض أجور السائقين، والبابا فرنسيس سعى للقاء بوتين في موسكو

مالي تعلن وقف العمل بجميع الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا
قالت الحكومة في مالي إنها أوقفت العمل بجميع الاتفاقيات الدفاعية مع المستعمر السابق فرنسا.
وقال متحدث عسكري إن فرنسا انتهكت المجال الجوي للبلاد أكثر من مرة، وهو ما تنفيه فرنسا.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد استيلاء الجيش على السلطة في مالي عام 2020.
وسحبت فرنسا آلاف الجنود الذين كانوا جزءاً من عملية عسكرية طويلة ضد الجهاديين.
وأعربت السلطات في باريس عن غضبها من قرار مالي الاستعانة بمقاتلين من مجموعة المرتزقة الروسية، فاجنر، للمساعدة في قتال الجهاديين.
ونفى الحكام العسكريون وجود المرتزقة بالقول إن المدربين الروس فقط موجودون في البلاد.
الإجهاض: وثيقة مسربة تكشف عن نية قضاة المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم سابق منح النساء الحق في إنهاء الحمل
تشير وثيقة مسربة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية بصدد
إلغاء حكم سابق صدر عنها قبل نحو 50 عاما يمنح المرأة الحق القانوني في الإجهاض
على مستوى البلاد.
ونشر موقع موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي مسودة رأي
أولية لأغلبية قضاة المحكمة وٌصف فيها الحكم التاريخي في القضية المعرفة باسم
"رو ضد وايد" لعام 1973، والذي منح المرأة الحامل حرية اختيار إجراء
عملية إجهاض دون قيود حكومية مفرطة، بأنه "خطأ فاضح".
وفي حال إلغاء المحكمة هذا القرار التاريخي، سيصبح
الإجهاض غير قانوني في 22 ولاية.
ويُتوقع أن يتخذ القضاة قرارا نهائيا في هذا الصدد في
غضون شهرين.
وندد قادة الحزب الديمقراطي بالوثيقة المسربة، مجادلين
بأن القضاة على وشك فرض أكبر تقييد للحقوق منذ خمسين عاما.
وفي أعقاب نشر الوثيقة المسربة، تجمع متظاهرون مؤيدون
ومناهضون للإجهاض خارج المحكمة العليا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: البابا فرنسيس يقول إنه سعى للقاء بوتين في موسكو دون أن يتلقى أي رد
قال البابا
فرنسيس إنه سعى للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في مسعى لوضع نهاية
للحرب في أوكرانيا دون أن يتلقى أي رد حتى الآن.
وجاء هذا الحديث
في مقابلة أجراها البابا مع صحيفة إيطالية، فيما يعد أول مرة يذكر فيها الحبر
الكاثوليكي الأكبر روسيا وبوتين صراحة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تطرق البابا
للدور الذي يلعبه البطريرك كيريل، بطريرك موسكو
وعموم روسيا للروم الأرثوذكس، في دعم روسيا أثناء الحرب قائلا إن البطريرك الروسي لا يمكن أن يكون "خادم
المذبح لبوتين"
وكان البابا قد وصف خلال الأسابيع الماضية الغزو الروسي لأوكرانيا
بـ"غير المبرر"
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إضراب عمال التوصيل في دبي: شركة ديليفرو تعلن تعليق خطط تقليص الأجور
قررت
شركة ديليفرو المختصة بخدمات التوصيل تعليق خططها التي كانت تهدف إلى خفض رواتب
السائقين التابعين لها في الإمارات وزيادة ساعات عملهم بعد إضراب عمالي نادر شهده
البلد الخليجي.
وقالت وكالة رويترز للأنباء قد قالت إنها اطلعت على نص
رسالة إلكترونية تقول فيها الشركة إنها علقت خطط التغير الخاصة بالرواتب وإنها
ستنخرط في مفاوضات مع السائقين
وكانت الشركة قد أبلغت المطاعم التي تتعامل معها
في دبي في وقت سابق أن " السائقين مضربون عن العمل ويرفضون نقل الطعام"
وقالت الشركة في بيان إنها كانت
تهدف إلى تحقيق "هيكلة دقيقة لعملية احتساب أرباح السائقين".
وانتشرت على مواقع
التواصل الاجتماعي صورا لأعداد كبيرة من عمال التوصيل التابعين لشركة ديليفرو
المضربين عن العمل في دبي يوم الأحد.
وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت الإمارات وغيرها من
دول الخليج بسبب أوضاع المهاجرين الذين يتلقون رواتب متدنية ويشكلون نسبة كبيرة من
القوى العاملة.
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مالي تعلن وقف العمل بجميع الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا
قالت الحكومة في مالي إنها أوقفت العمل بجميع الاتفاقيات الدفاعية مع المستعمر السابق فرنسا.
وقال متحدث عسكري إن فرنسا انتهكت المجال الجوي للبلاد أكثر من مرة، وهو ما تنفيه فرنسا.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد استيلاء الجيش على السلطة في مالي عام 2020.
وسحبت فرنسا آلاف الجنود الذين كانوا جزءاً من عملية عسكرية طويلة ضد الجهاديين.
وأعربت السلطات في باريس عن غضبها من قرار مالي الاستعانة بمقاتلين من مجموعة المرتزقة الروسية، فاجنر، للمساعدة في قتال الجهاديين.
ونفى الحكام العسكريون وجود المرتزقة بالقول إن المدربين الروس فقط موجودون في البلاد.
الإجهاض: وثيقة مسربة تكشف عن نية قضاة المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم سابق منح النساء الحق في إنهاء الحمل
تشير وثيقة مسربة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية بصدد إلغاء حكم سابق صدر عنها قبل نحو 50 عاما يمنح المرأة الحق القانوني في الإجهاض على مستوى البلاد.
ونشر موقع موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي مسودة رأي أولية لأغلبية قضاة المحكمة وٌصف فيها الحكم التاريخي في القضية المعرفة باسم "رو ضد وايد" لعام 1973، والذي منح المرأة الحامل حرية اختيار إجراء عملية إجهاض دون قيود حكومية مفرطة، بأنه "خطأ فاضح".
وفي حال إلغاء المحكمة هذا القرار التاريخي، سيصبح الإجهاض غير قانوني في 22 ولاية.
ويُتوقع أن يتخذ القضاة قرارا نهائيا في هذا الصدد في غضون شهرين.
وندد قادة الحزب الديمقراطي بالوثيقة المسربة، مجادلين بأن القضاة على وشك فرض أكبر تقييد للحقوق منذ خمسين عاما.
وفي أعقاب نشر الوثيقة المسربة، تجمع متظاهرون مؤيدون ومناهضون للإجهاض خارج المحكمة العليا.
روسيا وأوكرانيا: البابا فرنسيس يقول إنه سعى للقاء بوتين في موسكو دون أن يتلقى أي رد
قال البابا فرنسيس إنه سعى للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في مسعى لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا دون أن يتلقى أي رد حتى الآن.
وجاء هذا الحديث في مقابلة أجراها البابا مع صحيفة إيطالية، فيما يعد أول مرة يذكر فيها الحبر الكاثوليكي الأكبر روسيا وبوتين صراحة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تطرق البابا للدور الذي يلعبه البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا للروم الأرثوذكس، في دعم روسيا أثناء الحرب قائلا إن البطريرك الروسي لا يمكن أن يكون "خادم المذبح لبوتين"
وكان البابا قد وصف خلال الأسابيع الماضية الغزو الروسي لأوكرانيا بـ"غير المبرر"
إضراب عمال التوصيل في دبي: شركة ديليفرو تعلن تعليق خطط تقليص الأجور
قررت شركة ديليفرو المختصة بخدمات التوصيل تعليق خططها التي كانت تهدف إلى خفض رواتب السائقين التابعين لها في الإمارات وزيادة ساعات عملهم بعد إضراب عمالي نادر شهده البلد الخليجي.
وقالت وكالة رويترز للأنباء قد قالت إنها اطلعت على نص رسالة إلكترونية تقول فيها الشركة إنها علقت خطط التغير الخاصة بالرواتب وإنها ستنخرط في مفاوضات مع السائقين
وكانت الشركة قد أبلغت المطاعم التي تتعامل معها في دبي في وقت سابق أن " السائقين مضربون عن العمل ويرفضون نقل الطعام"
وقالت الشركة في بيان إنها كانت تهدف إلى تحقيق "هيكلة دقيقة لعملية احتساب أرباح السائقين".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأعداد كبيرة من عمال التوصيل التابعين لشركة ديليفرو المضربين عن العمل في دبي يوم الأحد.
وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت الإمارات وغيرها من دول الخليج بسبب أوضاع المهاجرين الذين يتلقون رواتب متدنية ويشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة.