إضراب عمالي نادر في دبي يؤدي إلى تعليق خطط شركة ديليفرو لخفض أجور السائقين، والبابا فرنسيس سعى للقاء بوتين في موسكو

تشير وثيقة مسربة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية بصدد إلغاء حكم سابق صدر عنها قبل نحو 50 عاما يمنح المرأة الحق القانوني في الإجهاض على مستوى البلاد.

ونشر موقع موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي مسودة رأي أولية لأغلبية قضاة المحكمة وٌصف فيها الحكم التاريخي في القضية المعرفة باسم "رو ضد وايد" لعام 1973، والذي منح المرأة الحامل حرية اختيار إجراء عملية إجهاض دون قيود حكومية مفرطة، بأنه "خطأ فاضح".

وفي حال إلغاء المحكمة هذا القرار التاريخي، سيصبح الإجهاض غير قانوني في 22 ولاية.

ويُتوقع أن يتخذ القضاة قرارا نهائيا في هذا الصدد في غضون شهرين.

وندد قادة الحزب الديمقراطي بالوثيقة المسربة، مجادلين بأن القضاة على وشك فرض أكبر تقييد للحقوق منذ خمسين عاما.

وفي أعقاب نشر الوثيقة المسربة، تجمع متظاهرون مؤيدون ومناهضون للإجهاض خارج المحكمة العليا.