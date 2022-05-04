روسيا تصعد من هجماتها على محطات النقل والطاقة في أوكرانيا، وفي مصر عبد الفتاح السيسي يعيد تفعيل "مبادرة الرئيس" للعفو عن السجناء

أطلقت لجنة العفو الرئاسي في مصر استمارة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.

وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر عليهم أي أحكام قضائية، ضمن ما سمته المنصة "مبادرة الرئيس" للإفراج عنهم.

وأطلقت السلطات المصرية مؤخرا سراح عشرات النشطاء المعارضين بعد حبسهم احتياطيا لمدة أشهر. كما أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عفوا عن الناشط المعارض حسام مؤنس، وهو رئيس سابق لحملة ترشيح السياسي المعارض حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية في انتخابات سابقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة السيسي إلى الحوار بين الأطراف السياسية كافة، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان.