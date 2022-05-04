روسيا تصعد من هجماتها على محطات النقل والطاقة في أوكرانيا، وفي مصر عبد الفتاح السيسي يعيد تفعيل "مبادرة الرئيس" للعفو عن السجناء

عبد الفتاح السيسي يعيد تفعيل "مبادرة الرئيس" للعفو عن السجناء
أطلقت لجنة العفو الرئاسي في مصر استمارة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر عليهم أي أحكام قضائية، ضمن ما سمته المنصة "مبادرة الرئيس" للإفراج عنهم.
وأطلقت السلطات المصرية مؤخرا سراح عشرات النشطاء المعارضين بعد حبسهم احتياطيا لمدة أشهر. كما أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عفوا عن الناشط المعارض حسام مؤنس، وهو رئيس سابق لحملة ترشيح السياسي المعارض حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية في انتخابات سابقة.
وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة السيسي إلى الحوار بين الأطراف السياسية كافة، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان.
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روسيا وأوكرانيا: العقوبات قد تصيب رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
تقترح المفوضية الأوروبية معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتشمل اللائحة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، أسماء 58 شخصية تشمل عسكريين وأفرادا من أسر المسؤولين الروس.
وانتقد وزير بولندي أمس تصريحات بابا الفاتيكان فرنسيس بشأن الحرب. إذ قال البابا في مقابلة مع صحيفة إيطالية إن من أسباب النزاع في أوكرانيا استفزاز حلف شمال الأطلسي لروسيا.
وقال وزير التعليم البولندي، بريميسلاف تشارنيك "تصريحات البابا بالتأكيد صعقت كثيرين".
وقال البابا في المقابلة نفسها إنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.
وأكد أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم الأول من الحرب.
واستبعد الحبر الأعظم زيارة كييف حاليا على الرغم من دعوات الأوكرانيين له للقيام بذلك. وقال "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن وأوضح "عليّ أن أذهب أولا إلى موسكو، على أن ألتقي أولا ببوتين".
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الحرب في أوكرانيا: روسيا تصعد هجماتها على محطات النقل والطاقة
صعدت روسيا هجماتها الصاروخية في أوكرانيا، فضربت السكك الحديدية ومحطات الطاقة، في مؤشر إلى أن موسكو تحاول الحد من تدفق الأسلحة والإمدادات الغربية إلى ساحات القتال في الشرق.
وقال مسؤولون إن هجمات الأمس أصابت ست محطات قطارات على الأقل في وسط غرب أوكرانيا، وثلاث محطات للكهرباء في لفيف.
وتزامن هذا الهجوم مع وصول أول مجموعة من النازحين من ماريوبول إلى زابوريجيا في شمال غرب البلاد.
وتتزايد المخاوف على من بقي في مجمع أزوفستال الصناعي بعد استئناف القتال. ويقدر عدد هؤلاء، بحسب المصادر الأوكرانية، بـ200 مدني بالإضافة إلى المقاتلين.
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عبد الفتاح السيسي يعيد تفعيل "مبادرة الرئيس" للعفو عن السجناء
أطلقت لجنة العفو الرئاسي في مصر استمارة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر عليهم أي أحكام قضائية، ضمن ما سمته المنصة "مبادرة الرئيس" للإفراج عنهم.
وأطلقت السلطات المصرية مؤخرا سراح عشرات النشطاء المعارضين بعد حبسهم احتياطيا لمدة أشهر. كما أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عفوا عن الناشط المعارض حسام مؤنس، وهو رئيس سابق لحملة ترشيح السياسي المعارض حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية في انتخابات سابقة.
وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة السيسي إلى الحوار بين الأطراف السياسية كافة، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان.
روسيا وأوكرانيا: العقوبات قد تصيب رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
تقترح المفوضية الأوروبية معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتشمل اللائحة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، أسماء 58 شخصية تشمل عسكريين وأفرادا من أسر المسؤولين الروس.
وانتقد وزير بولندي أمس تصريحات بابا الفاتيكان فرنسيس بشأن الحرب. إذ قال البابا في مقابلة مع صحيفة إيطالية إن من أسباب النزاع في أوكرانيا استفزاز حلف شمال الأطلسي لروسيا.
وقال وزير التعليم البولندي، بريميسلاف تشارنيك "تصريحات البابا بالتأكيد صعقت كثيرين".
وقال البابا في المقابلة نفسها إنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.
وأكد أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم الأول من الحرب.
واستبعد الحبر الأعظم زيارة كييف حاليا على الرغم من دعوات الأوكرانيين له للقيام بذلك. وقال "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن وأوضح "عليّ أن أذهب أولا إلى موسكو، على أن ألتقي أولا ببوتين".
الحرب في أوكرانيا: روسيا تصعد هجماتها على محطات النقل والطاقة
صعدت روسيا هجماتها الصاروخية في أوكرانيا، فضربت السكك الحديدية ومحطات الطاقة، في مؤشر إلى أن موسكو تحاول الحد من تدفق الأسلحة والإمدادات الغربية إلى ساحات القتال في الشرق.
وقال مسؤولون إن هجمات الأمس أصابت ست محطات قطارات على الأقل في وسط غرب أوكرانيا، وثلاث محطات للكهرباء في لفيف.
وتزامن هذا الهجوم مع وصول أول مجموعة من النازحين من ماريوبول إلى زابوريجيا في شمال غرب البلاد.
وتتزايد المخاوف على من بقي في مجمع أزوفستال الصناعي بعد استئناف القتال. ويقدر عدد هؤلاء، بحسب المصادر الأوكرانية، بـ200 مدني بالإضافة إلى المقاتلين.