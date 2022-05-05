معارك صعبة ودامية في معقل ماريوبول الأخير، ومواجهات عقب صلاة الفجر في الأقصى بين المصلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

قال قائد القوات الأوكرانية داخل مجمع الحديد والصلب في مدينة ماريوبول أزوفستال، إن الوضع سيء للغاية وإن قواته تخوض "معارك دامية" مع القوات الروسية.

وأكد عضو في البرلمان الأوكراني أن عددا من الجنود الروس الآن أصبحوا داخل المصنع، لكن روسيا تؤكد أنها لن تقتحم المنطقة، وقالت إنها ستوقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الخميس للسماح بإجلاء المدنيين من المصنع.

وأكدت مصادر الجيش الروسي بخروج مجموعتين من المدنيين عدد أفرادهما 46 مدنيا من المباني السكنية المجاورة لمصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.

كما أعلن مسؤول في قوات دونيتسك الشعبية أن 28 شخصا أجلوا في الأسبوع الماضي، معظمهم نساء ورجال مسنون وأطفال.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد المحاصرين الباقين داخل أزوفستال، لكن يعتقد أن 200 مدني أوكراني لايزالون في الداخل بالإضافة إلى المقاتلين.

وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشدة الأمم المتحدة للمساعدة في إنقاذ حياة أولئك الذين بقوا هناك