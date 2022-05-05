معارك صعبة ودامية في معقل ماريوبول الأخير، ومواجهات عقب صلاة الفجر في الأقصى بين المصلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

الحرب في أوكرانيا: معارك صعبة ودامية في معقل أزوفستال في ماريوبول
قال قائد القوات الأوكرانية داخل مجمع الحديد والصلب في مدينة ماريوبول أزوفستال، إن الوضع سيء للغاية وإن قواته تخوض "معارك دامية" مع القوات الروسية.
وأكد عضو في البرلمان الأوكراني أن عددا من الجنود الروس الآن أصبحوا داخل المصنع، لكن روسيا تؤكد أنها لن تقتحم المنطقة، وقالت إنها ستوقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الخميس للسماح بإجلاء المدنيين من المصنع.
وأكدت مصادر الجيش الروسي بخروج مجموعتين من المدنيين عدد أفرادهما 46 مدنيا من المباني السكنية المجاورة لمصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.
كما أعلن مسؤول في قوات دونيتسك الشعبية أن 28 شخصا أجلوا في الأسبوع الماضي، معظمهم نساء ورجال مسنون وأطفال.
ولا يعرف على وجه الدقة عدد المحاصرين الباقين داخل أزوفستال، لكن يعتقد أن 200 مدني أوكراني لايزالون في الداخل بالإضافة إلى المقاتلين.
وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشدة الأمم المتحدة للمساعدة في إنقاذ حياة أولئك الذين بقوا هناك
ReutersCopyright: Reuters
الأقصى: مواجهات بين المصلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ساحات الأقصى وداخل المسجد القبلي
اندلعت مواجهات صباح اليوم بين المصلين والقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى وداخل المسجد القبلي. وأغلقت الشرطة أبواب المسجد القبلي وبداخله عشرات الفلسطينيين الذين يتظاهرون ضد السماح للإسرائيليين ومجموعات من اليمين المتطرف بدخول المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية من الشرطة الاسرائيلية، بالتزامن مع ما يعرف إسرائيلياً بيوم الاستقلال الـ74.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد جمدت دخول الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.
واحتشدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى، منذ ساعات الفجر الأولى، لأداء صلاة الفجر في ظل وجود أمني مكثف للشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد.
ويأتي هذا التوتر في ظل دعوات أطلقتها جماعة "ناشطون لأجل الهيكل" اليمينية في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى "الاحتفال بالاستقلال في جبل الهيكل"، في إشارة إلى المسجد الأقصى. وتضمن المنشور دعوة إلى التلويح بالعلم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاحتفالات التي أشير إلى أنها ستكون على مرحلتين صباحية ومسائية.
وحذرت حركة حماس في بيان لها من "سماح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى واعتبرته لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى التصعيد".
وحملت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد المحتمل، داعية الفلسطينيين إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى.
كما دعت حركة فتح إلى "النفير العام في نقاط التماس كافة وشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى لمواجهة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى".
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اتخذت اليوم إجراءات أمنية مشددة في محيط الحرم القدسي الشريف تفاديا لتجدد المواجهات في ظل نشر جهات متطرفة معلومات خاطئة وكاذبة بشأن الزيارات إلى المنطقة.
وقال وزير شؤون القدس التابع للسلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن "تحويل الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى الى ثكنة عسكرية والاعتداء على المصلين هو نسف للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى."
وأشار الهدمي في بيان الخميس إلى أن "المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، المدججين بالسلاح، اقتحموا باحات المسجد الأقصى وحولوها الى ثكنة عسكرية قبل الاعتداء على المصلين بالضرب وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بهدف توفير الحماية للمستوطنين المتطرفين."
وطالب المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحرك الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفه بـالانتهاكات الخطيرة" للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.
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الحرب في أوكرانيا: معارك صعبة ودامية في معقل أزوفستال في ماريوبول
قال قائد القوات الأوكرانية داخل مجمع الحديد والصلب في مدينة ماريوبول أزوفستال، إن الوضع سيء للغاية وإن قواته تخوض "معارك دامية" مع القوات الروسية.
وأكد عضو في البرلمان الأوكراني أن عددا من الجنود الروس الآن أصبحوا داخل المصنع، لكن روسيا تؤكد أنها لن تقتحم المنطقة، وقالت إنها ستوقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الخميس للسماح بإجلاء المدنيين من المصنع.
وأكدت مصادر الجيش الروسي بخروج مجموعتين من المدنيين عدد أفرادهما 46 مدنيا من المباني السكنية المجاورة لمصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.
كما أعلن مسؤول في قوات دونيتسك الشعبية أن 28 شخصا أجلوا في الأسبوع الماضي، معظمهم نساء ورجال مسنون وأطفال.
ولا يعرف على وجه الدقة عدد المحاصرين الباقين داخل أزوفستال، لكن يعتقد أن 200 مدني أوكراني لايزالون في الداخل بالإضافة إلى المقاتلين.
وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشدة الأمم المتحدة للمساعدة في إنقاذ حياة أولئك الذين بقوا هناك
الأقصى: مواجهات بين المصلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ساحات الأقصى وداخل المسجد القبلي
اندلعت مواجهات صباح اليوم بين المصلين والقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى وداخل المسجد القبلي. وأغلقت الشرطة أبواب المسجد القبلي وبداخله عشرات الفلسطينيين الذين يتظاهرون ضد السماح للإسرائيليين ومجموعات من اليمين المتطرف بدخول المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية من الشرطة الاسرائيلية، بالتزامن مع ما يعرف إسرائيلياً بيوم الاستقلال الـ74.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد جمدت دخول الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.
واحتشدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى، منذ ساعات الفجر الأولى، لأداء صلاة الفجر في ظل وجود أمني مكثف للشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد.
ويأتي هذا التوتر في ظل دعوات أطلقتها جماعة "ناشطون لأجل الهيكل" اليمينية في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى "الاحتفال بالاستقلال في جبل الهيكل"، في إشارة إلى المسجد الأقصى. وتضمن المنشور دعوة إلى التلويح بالعلم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاحتفالات التي أشير إلى أنها ستكون على مرحلتين صباحية ومسائية.
وحذرت حركة حماس في بيان لها من "سماح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى واعتبرته لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى التصعيد".
وحملت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد المحتمل، داعية الفلسطينيين إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى.
كما دعت حركة فتح إلى "النفير العام في نقاط التماس كافة وشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى لمواجهة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى".
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اتخذت اليوم إجراءات أمنية مشددة في محيط الحرم القدسي الشريف تفاديا لتجدد المواجهات في ظل نشر جهات متطرفة معلومات خاطئة وكاذبة بشأن الزيارات إلى المنطقة.
وقال وزير شؤون القدس التابع للسلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن "تحويل الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى الى ثكنة عسكرية والاعتداء على المصلين هو نسف للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى."
وأشار الهدمي في بيان الخميس إلى أن "المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، المدججين بالسلاح، اقتحموا باحات المسجد الأقصى وحولوها الى ثكنة عسكرية قبل الاعتداء على المصلين بالضرب وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بهدف توفير الحماية للمستوطنين المتطرفين."
وطالب المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحرك الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفه بـالانتهاكات الخطيرة" للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.