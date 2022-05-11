شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة تنقل إلى القدس قبل أن توارى الثرى، وإسرائيل "تقصف" بالصواريخ القنيطرة السورية

الضفة الغربية: مقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين
شككت إسرائيل في ضلوع قواتها في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وجاء في بيان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول تعليق على اتهامات رئيس السلطة الفلسطينية بأنها "اتهامات لإسرائيل دون أساس صلب".
ودعت إسرائيل الفلسطينيين إلى القيام بعملية تشريح مشتركة وبتحقيق مشترك من أجل التوصل إلى الحقيقة.
شيرين أبو عاقلة: الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "جريمة القتل البشعة"
أدانت الرئاسة الفلسطينية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين صباح اليوم، واتهمت القوات الإسرائيلية بقتلها.
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ"الجريمة البشعة"، مؤكدة أنها "جزء من سياسة يومية تنتهجها الحكومة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وشددت على أن مقتل مراسلة قناة الجزيرة أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي "جزء من السياسة الإسرائيلية باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت."
إسرائيل "تقصف" بالصواريخ القنيطرة في جنوب سوريا
أقدمت إسرائيل بحسب وكالة الأنباء السورية اليوم على استهداف محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أنه حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم نفذت إسرائيل هجوما بالصواريخ على الأطراف الغربية للقنيطرة.
وكانت سوريا قد تصدت لهجمات مشابهة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.
الضفة الغربية تودع الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت صباح اليوم
شيعت الضفة الغربية اليوم ومخيم جنين تحديدا، جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة، ومن المتوقع أن تدفن في القدس بعد الصلاة عليها في كنيسة دير اللاتين في جنين .
وشاركت جماهير كبيرة في موكب تشييع الإعلامية الفلسطينية، وجاب موكب التشييع أحياء جنين، إذ قتلت شيرين على أبوابها برصاص القوات الإسرائيلية بحسب شهود عيان.
واتهمت الجزيرة إسرائيل بقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قناص أثناء تغطية اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
كما أصيب الصحفي على السمودي برصاصة بالكتف.
وقال شهود عيان إن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.
وأطلق الرصاص على الصحفية شيرين التي كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزها عن غيرها أثناء التغطية.
شيرين أبو عاقلة: من هي الصحفية التي قتلت اليوم "برصاص الاحتلال الإسرائيلي"؟
التحقت شيرين أبوعاقلة بقناة الجزيرة في عام 1997، أي بعد عام من انطلاق المحطة. وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبوعاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.
وطيلة ربع قرن تابعت أبوعاقلة كل الأحداث الخطيرة التي شهدتها وتشهدها الأراضي الفلسطينينة المحتلة.
ولدت شيرين أبوعاقلة في عام 1971 في مدينة القدس. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.
عادت بعد التخرج إلى الأراضي الفلسطينية وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو.
درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة.
وفي حديث سابق للجزيرة تقول أبوعاقلة إن إسرائيل اتهمتها دائما بتصوير مناطق أمنية، وتوضح أنها كانت دائما تشعر بأنها مستهدفة وأنها بحسب قولها في مواجهة مع "جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين".
وتروي أبوعاقلة أن "من أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة سجن عسقلان والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين بعضهم قضى أكثر من 20 عاما خلف القضبان"، حيث نقلت عبر الجزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.
وتعود أصول الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، إلي مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وعاشت في القدس، وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا
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الضفة الغربية: مقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين
شككت إسرائيل في ضلوع قواتها في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وجاء في بيان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول تعليق على اتهامات رئيس السلطة الفلسطينية بأنها "اتهامات لإسرائيل دون أساس صلب".
ودعت إسرائيل الفلسطينيين إلى القيام بعملية تشريح مشتركة وبتحقيق مشترك من أجل التوصل إلى الحقيقة.
شيرين أبو عاقلة: الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "جريمة القتل البشعة"
أدانت الرئاسة الفلسطينية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين صباح اليوم، واتهمت القوات الإسرائيلية بقتلها.
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ"الجريمة البشعة"، مؤكدة أنها "جزء من سياسة يومية تنتهجها الحكومة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وشددت على أن مقتل مراسلة قناة الجزيرة أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي "جزء من السياسة الإسرائيلية باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت."
إسرائيل "تقصف" بالصواريخ القنيطرة في جنوب سوريا
أقدمت إسرائيل بحسب وكالة الأنباء السورية اليوم على استهداف محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أنه حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم نفذت إسرائيل هجوما بالصواريخ على الأطراف الغربية للقنيطرة.
وكانت سوريا قد تصدت لهجمات مشابهة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.
الضفة الغربية تودع الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت صباح اليوم
شيعت الضفة الغربية اليوم ومخيم جنين تحديدا، جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة، ومن المتوقع أن تدفن في القدس بعد الصلاة عليها في كنيسة دير اللاتين في جنين .
وشاركت جماهير كبيرة في موكب تشييع الإعلامية الفلسطينية، وجاب موكب التشييع أحياء جنين، إذ قتلت شيرين على أبوابها برصاص القوات الإسرائيلية بحسب شهود عيان.
واتهمت الجزيرة إسرائيل بقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قناص أثناء تغطية اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
كما أصيب الصحفي على السمودي برصاصة بالكتف.
وقال شهود عيان إن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية. وأطلق الرصاص على الصحفية شيرين التي كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزها عن غيرها أثناء التغطية.
شيرين أبو عاقلة: من هي الصحفية التي قتلت اليوم "برصاص الاحتلال الإسرائيلي"؟
التحقت شيرين أبوعاقلة بقناة الجزيرة في عام 1997، أي بعد عام من انطلاق المحطة. وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبوعاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.
وطيلة ربع قرن تابعت أبوعاقلة كل الأحداث الخطيرة التي شهدتها وتشهدها الأراضي الفلسطينينة المحتلة.
ولدت شيرين أبوعاقلة في عام 1971 في مدينة القدس. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.
عادت بعد التخرج إلى الأراضي الفلسطينية وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو.
درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة. وفي حديث سابق للجزيرة تقول أبوعاقلة إن إسرائيل اتهمتها دائما بتصوير مناطق أمنية، وتوضح أنها كانت دائما تشعر بأنها مستهدفة وأنها بحسب قولها في مواجهة مع "جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين".
وتروي أبوعاقلة أن "من أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة سجن عسقلان والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين بعضهم قضى أكثر من 20 عاما خلف القضبان"، حيث نقلت عبر الجزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.
وتعود أصول الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، إلي مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وعاشت في القدس، وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا