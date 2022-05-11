شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة تنقل إلى القدس قبل أن توارى الثرى، وإسرائيل "تقصف" بالصواريخ القنيطرة السورية

شككت إسرائيل في ضلوع قواتها في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وجاء في بيان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول تعليق على اتهامات رئيس السلطة الفلسطينية بأنها "اتهامات لإسرائيل دون أساس صلب".

ودعت إسرائيل الفلسطينيين إلى القيام بعملية تشريح مشتركة وبتحقيق مشترك من أجل التوصل إلى الحقيقة.