أُجلي نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المدمرة ومصنع أزوفستال للحديد والصلب المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، بحسب ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، اليوم الجمعة.

وقال يرماك على تلغرام "تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني".

وتابع أن كييف "ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين" العالقين في المدينة المنكوبة، مضيفا أن عمليات الإجلاء ستستمر.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت إنه من المقرر إجراء عملية ثالثة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول اليوم الجمعة، وسط أنباء عن ارتفاع وتيرة القتال من أجل السيطرة على مصنع الصلب.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن عمليات الإجلاء من ماريوبول، التي تجري اليوم، ستركز على أولئك الذين ما زالوا عالقين داخل مصنع الصلب في أزوفستال.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فيريشوك القول: "اليوم سنركز بدقة على آزوفستال، العملية بدأت ونصلي من أجل نجاحها".

وكانت فيريشوك قد قالت، أمس الخميس، إن عملية الإجلاء ستتم من ماريوبول إلى مدينة زاباروجيا الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا على ضفاف نهر الدنيبر.