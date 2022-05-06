روسيا و أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من المحاصرين في ماريوبول ومصنع أزوفستال
أُجلي نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المدمرة ومصنع أزوفستال للحديد والصلب المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، بحسب ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، اليوم الجمعة.
وقال يرماك على تلغرام "تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني".
وتابع أن كييف
"ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين" العالقين في المدينة
المنكوبة، مضيفا أن عمليات الإجلاء ستستمر.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إنه من المقرر إجراء عملية ثالثة
لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول اليوم الجمعة، وسط أنباء عن ارتفاع وتيرة القتال
من أجل السيطرة على مصنع الصلب.
وقالت نائبة
رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن عمليات الإجلاء من ماريوبول، التي تجري اليوم، ستركز على أولئك الذين ما زالوا عالقين داخل مصنع الصلب في أزوفستال.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فيريشوك القول: "اليوم سنركز بدقة على آزوفستال، العملية
بدأت ونصلي من أجل نجاحها".
وكانت فيريشوك
قد قالت، أمس الخميس، إن عملية الإجلاء ستتم من ماريوبول إلى مدينة زاباروجيا الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا على ضفاف نهر الدنيبر.
مبادرة حقوقية تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر
وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين
في مصر.
ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على
حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.
وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن "معيارعدم ارتكاب
جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين"، محذرة من ألا
يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا
مثل "الانضمام لجماعة محظورة" أو "مساعدة جماعة محظورة في
تحقيق أهدافها" من دون دليل.
وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.
واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل
السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة
من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.
وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص
ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.
وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات
العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر
بحقهم أي أحكام قضائية.
لبنانيو الدول العربية وإيران يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم
بدأ اللبنانيون في الدول
العربية وإيران الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في
الخارج؛ لاختيار برلمان جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة.
وتجري الانتخابات بإشراف
وزارتي الخارجية والداخلية، على أن يُدلي اللبنانيون في باقي دول العالم
والإمارات العربية المتحدة بأصواتهم يوم الأحد المقبل، قبل أسبوع بالتمام من موعد إجراء الانتخابات في الداخل.
وتعد هذه الانتخابات الأولى
التي تجري منذ انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وبعد موجة الاحتجاجات
الشعبية التي شهدها لبنان عام 2019.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يرفع الحصانة السيادية عن شركات النفط التابعة لدول "أوبيك"
أقرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "نوبيك"
الذي يتيح رفع دعاوى أمام المحاكم الأمريكية ضد منتجي النفط في منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبيك).
وفي حال إقرار القانون، سيلغي الحصانة السيادية التي تحمي شركات
النفط الوطنية التابعة لدول أوبيك.
ويحتاج مشروع القانون إلى الإقرار من مجلسيْ النواب والشيوخ، ثم إلى توقيع
الرئيس ليصبح قانونا.
ولم يحدد البيت الأبيض موقفه من القانون بعد.
مقتل ثلاثة مدنيين في هجوم بوسط إسرائيل والمشتبه بهما شابان فلسطينيان
نشرت الشرطة الإسرائيلية
هوية المشتبه بهما في تنفيذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة
آخرين، في بلدة إلعاد قرب تل أبيب.
وأشارت الشرطة إلى أن
المشتبه بهما الرئيسييْن، اللذيْن فرّا من المكان هما:
أسعد الرفاعي البالغ من العمر 19 عامًا، وصبحي أبو شقير البالغ من العمر 20 عامًا،
والاثنان من سكان قرية رمانة في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الشرطة إنها
تتعاون مع جهاز الأمن العام ووحدات خاصة أخرى منذ الليلة الماضية، لتمشيط منطقة
إلعاد، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة لها، من أجل القبض على المشتبه بهما.
وفي سياق متصل، أدان
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الخميس، مقتل المدنيين الإسرائيليين،
مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور
الأوضاع في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.
وحذّر الرئيس عباس من
استغلال الحادث للقيام باعتداءات وردات فعل على الفلسطينيين من قبل المستوطنين
وغيرهم، مجددا إدانته لما وصفه ب"الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين
ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية التي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار".
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روسيا و أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من المحاصرين في ماريوبول ومصنع أزوفستال
أُجلي نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المدمرة ومصنع أزوفستال للحديد والصلب المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، بحسب ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، اليوم الجمعة.
وقال يرماك على تلغرام "تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني".
وتابع أن كييف "ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين" العالقين في المدينة المنكوبة، مضيفا أن عمليات الإجلاء ستستمر.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إنه من المقرر إجراء عملية ثالثة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول اليوم الجمعة، وسط أنباء عن ارتفاع وتيرة القتال من أجل السيطرة على مصنع الصلب.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن عمليات الإجلاء من ماريوبول، التي تجري اليوم، ستركز على أولئك الذين ما زالوا عالقين داخل مصنع الصلب في أزوفستال.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فيريشوك القول: "اليوم سنركز بدقة على آزوفستال، العملية بدأت ونصلي من أجل نجاحها".
وكانت فيريشوك قد قالت، أمس الخميس، إن عملية الإجلاء ستتم من ماريوبول إلى مدينة زاباروجيا الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا على ضفاف نهر الدنيبر.
مبادرة حقوقية تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر
وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.
ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.
وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن "معيارعدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين"، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل "الانضمام لجماعة محظورة" أو "مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها" من دون دليل.
وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.
واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.
وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.
وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.
لبنانيو الدول العربية وإيران يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم
بدأ اللبنانيون في الدول العربية وإيران الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في الخارج؛ لاختيار برلمان جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة.
وتجري الانتخابات بإشراف وزارتي الخارجية والداخلية، على أن يُدلي اللبنانيون في باقي دول العالم والإمارات العربية المتحدة بأصواتهم يوم الأحد المقبل، قبل أسبوع بالتمام من موعد إجراء الانتخابات في الداخل.
وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تجري منذ انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وبعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدها لبنان عام 2019.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يرفع الحصانة السيادية عن شركات النفط التابعة لدول "أوبيك"
أقرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "نوبيك" الذي يتيح رفع دعاوى أمام المحاكم الأمريكية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك).
وفي حال إقرار القانون، سيلغي الحصانة السيادية التي تحمي شركات النفط الوطنية التابعة لدول أوبيك.
ويحتاج مشروع القانون إلى الإقرار من مجلسيْ النواب والشيوخ، ثم إلى توقيع الرئيس ليصبح قانونا.
ولم يحدد البيت الأبيض موقفه من القانون بعد.
مقتل ثلاثة مدنيين في هجوم بوسط إسرائيل والمشتبه بهما شابان فلسطينيان
نشرت الشرطة الإسرائيلية هوية المشتبه بهما في تنفيذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين، في بلدة إلعاد قرب تل أبيب.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهما الرئيسييْن، اللذيْن فرّا من المكان هما: أسعد الرفاعي البالغ من العمر 19 عامًا، وصبحي أبو شقير البالغ من العمر 20 عامًا، والاثنان من سكان قرية رمانة في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الشرطة إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام ووحدات خاصة أخرى منذ الليلة الماضية، لتمشيط منطقة إلعاد، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة لها، من أجل القبض على المشتبه بهما.
وفي سياق متصل، أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الخميس، مقتل المدنيين الإسرائيليين، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.
وحذّر الرئيس عباس من استغلال الحادث للقيام باعتداءات وردات فعل على الفلسطينيين من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا إدانته لما وصفه ب"الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية التي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار".