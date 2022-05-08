إسرائيل تعلن القبض على شخصين يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد، وإنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

أعلنت قوة خفر السواحل اليونانية الأحد إنقاذ 106\nمهاجرين بينهم العديد من الأطفال من مركب شبه غارق في بحر إيجه. وجاء في بيان لخفر السواحل أنه عُثر على المهاجرين\nالسبت قرب جزيرة كوس (شمال شرق) على بعد مسافة قصيرة عن السواحل التركية. ولم يُكشف\nعن جنسيات المهاجرين ومن بينهم 14 امرأة و20 طفلا. ولم يعلن\nخفر السواحل فقدان أي شخص في الحادثة.
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الهجرة: خفر السواحل اليوناني ينقذ 106 مهاجرين من مركب شبه غارق في بحر إيجه
أعلنت قوة خفر السواحل اليونانية الأحد إنقاذ 106 مهاجرين بينهم العديد من الأطفال من مركب شبه غارق في بحر إيجه.
وجاء في بيان لخفر السواحل أنه عُثر على المهاجرين السبت قرب جزيرة كوس (شمال شرق) على بعد مسافة قصيرة عن السواحل التركية.
ولم يُكشف عن جنسيات المهاجرين ومن بينهم 14 امرأة و20 طفلا.
ولم يعلن خفر السواحل فقدان أي شخص في الحادثة.
هجوم إلعاد: إسرائيل تعلن القبض على فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما الهجوم
قال مسؤولون إسرائيليين إنه تم إلقاء القبض على فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما الهجوم الذي أودى بحياة 3 إسرائيليين يوم الخميس الماضي.
وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك إنه إلقاء القبض على "المخربيْن الإرهابييْن اللذيْن نفذا العملية الإرهابية في إلعاد".
وقع الهجوم في مدينة إلعاد التي تقطنها غالبية من اليهود الأرثوذوكس مساء الخميس، وأسفر أيضاً عن جرح سبعة أشخاص آخرين، اثنان منهم في حالة الخطر.
وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن الفلسطينيين اللذين نفذا هجوم إلعاد جاءا من منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.