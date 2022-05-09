تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم سيناء، وقيود كورونا تؤدي إلى تراجع نمو الصادرات الصينية

شهد النمو الخاص بالصادرات الصينية تراجعا في شهر أبريل/نيسان الماضي الذي شهد أقل نمو في معدلات للتصدير منذ نحو عامين.

وتظهر البيانات الخاصة بالشهر الماضي أن معدل التصدير لشهر أبريل زاد بنسبة تقل عن 4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وكانت السلطات الصينية قد فرضت حالة الإغلاق على مدن في البلاد لمواجهة تفش جديد لفيروس كورونا.

وكانت العاصمة التجارية للبلاد، شنغهاي، من بين المدن التي فرضت فيها حالة الإغلاق.