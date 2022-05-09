تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم سيناء، وقيود كورونا تؤدي إلى تراجع نمو الصادرات الصينية

شهد النمو الخاص بالصادرات الصينية تراجعا في شهر\nأبريل/نيسان الماضي الذي شهد أقل نمو في معدلات للتصدير منذ نحو عامين. وتظهر البيانات الخاصة بالشهر الماضي أن معدل التصدير\nلشهر أبريل زاد بنسبة تقل عن 4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وكانت السلطات الصينية قد فرضت حالة الإغلاق على مدن في\nالبلاد لمواجهة تفش جديد لفيروس كورونا. وكانت العاصمة التجارية للبلاد، شنغهاي ، من بين المدن\nالتي فرضت فيها حالة الإغلاق.
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فيروس كورونا: تراجع نمو الصادرات الصينية بسبب قيود الإغلاق
شهد النمو الخاص بالصادرات الصينية تراجعا في شهر أبريل/نيسان الماضي الذي شهد أقل نمو في معدلات للتصدير منذ نحو عامين.
وتظهر البيانات الخاصة بالشهر الماضي أن معدل التصدير لشهر أبريل زاد بنسبة تقل عن 4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وكانت السلطات الصينية قد فرضت حالة الإغلاق على مدن في البلاد لمواجهة تفش جديد لفيروس كورونا.
وكانت العاصمة التجارية للبلاد، شنغهاي، من بين المدن التي فرضت فيها حالة الإغلاق.
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أوقع قتلى في صفوف الجيش المصري بسيناء
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في سيناء يوم السبت الماضي وأودى بحياة عدد من عناصر الجيش المصري.
وكان الجيش المصري قد أعلن يوم السبت عن مقتل 11 من عناصره إثر تصديهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيرية" على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.
إلا أن التنظيم أعلن مساء أمس عن تبنيه للهجوم الذي "أسقط 17 قتيلا" في صفوف الجيش المصري.
وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، خصوصا بعد إطاحة الجيش بحكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.