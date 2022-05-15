أرامكو تكشف زيادة في أرباحها بنسبة 82 في المئة، وكوريا الشمالية تعلن وفاة 15 شخصا بسبب "حمى"

الانتخابات اللبنانية: الناخبون يدلون بأصواتهم في ظل أزمة اقتصادية كبيرة
يصوت اللبنانيون اليوم الاحد في أول انتخابات منذ الانهيار
الاقتصادي لبلدهم، في اختبار حول ما إذا كان حزب الله وحلفاؤه المدعومون من إيران
يستطيعون الحفاظ على أغلبيتهم البرلمانية وسط الفقر المدقع والغضب الشديد للأحزاب
الحاكمة.
وبعد شهور من عدم اليقين بشأن الانتخابات فإنها ستمضي قدما، وفتحت
صناديق الاقتراع في 15 دائرة انتخابية.
ويصوت المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في مدن وقرى
أجدادهم، والتي تكون أحيانًا تكون بعيدة عن مكان معيشتهم.
لقد اهتز البلد بسبب الانهيار الاقتصادي، وألقى البنك الدولي
باللوم على الطبقة الحاكمة، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020. ويقول محللون إن الغضب
العام من السببين السابقين، قد يتسبب في ظهور بعض النواب ذوي العقلية الإصلاحية.
وذكرت الوكالة أنّ "كل المقاطعات والمدن والمحافظات في جميع أنحاء
البلاد فُرض فيها إغلاق كامل".
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أرامكو: شركة النفط السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 82 في المائة
أعلنت شركة "أرامكو"
السعودية الأحد أنها حققت زيادة بنسبة 82 بالمئة في أرباحها في
الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها
العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي جعلها أغلى شركة في العالم في القيمة
السوقية.
وقالت الشركة في بيان إنها حققت
"صافي دخل ربع سنوي بزيادة بنسبة 82 بالمئة، من 81,4
مليار ريال (21,7 مليار دولار) في الربع
الأول من عام 2021 إلى 148,0
مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الربع
الأول من العام الحالي".
وأشارت إلى أن "الارتفاع جاء مدفوعا في
المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال
التكرير والمعالجة والتسويق".
ويأتي الإعلان عن أرباح أرامكو الفصلية بعد
أربعة أيام من إطاحة الشركة النفطية السعودية مجموعة التكنولوجيا الأميركية
العملاقة "آبل" كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية إذ بلغت قيمة
أسهمها 2,42 تريليون دولار مقابل 2,37
تريلون دولار لآبل.
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الانتخابات اللبنانية: الناخبون يدلون بأصواتهم في ظل أزمة اقتصادية كبيرة
يصوت اللبنانيون اليوم الاحد في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي لبلدهم، في اختبار حول ما إذا كان حزب الله وحلفاؤه المدعومون من إيران يستطيعون الحفاظ على أغلبيتهم البرلمانية وسط الفقر المدقع والغضب الشديد للأحزاب الحاكمة.
وبعد شهور من عدم اليقين بشأن الانتخابات فإنها ستمضي قدما، وفتحت صناديق الاقتراع في 15 دائرة انتخابية.
ويصوت المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في مدن وقرى أجدادهم، والتي تكون أحيانًا تكون بعيدة عن مكان معيشتهم.
لقد اهتز البلد بسبب الانهيار الاقتصادي، وألقى البنك الدولي باللوم على الطبقة الحاكمة، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020. ويقول محللون إن الغضب العام من السببين السابقين، قد يتسبب في ظهور بعض النواب ذوي العقلية الإصلاحية.
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انتخابات لبنان: اللبنانيون يتوجهون لمراكز الاقتراع في ظل انهيار اقتصادي كبير
كوريا الشمالية تعلن وفاة 15 شخصا بسبب الإصابة بـ"حمى"
أعلنت كوريا الشمالية وفاة 15 شخصا بسبب الإصابة بـ"حمى" وذلك بعد أيام من الإعلان الرسمي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا وما تلاه من تسجيل وفيات.
وأفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة بأنّه تمّ تسجيل ما مجموعه 42 وفاة و820,620 إصابة في البلاد، مشيرةً إلى أنّ ما لا يقلّ عن 324,550 شخصًا يتلقّون عناية طبّية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إنّ تفشّي المرض يُسبّب "اضطرابًا كبيرًا" في البلاد.
وذكرت الوكالة أنّ "كل المقاطعات والمدن والمحافظات في جميع أنحاء البلاد فُرض فيها إغلاق كامل".
أرامكو: شركة النفط السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 82 في المائة
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية الأحد أنها حققت زيادة بنسبة 82 بالمئة في أرباحها في الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي جعلها أغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.
وقالت الشركة في بيان إنها حققت "صافي دخل ربع سنوي بزيادة بنسبة 82 بالمئة، من 81,4 مليار ريال (21,7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021 إلى 148,0 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي".
وأشارت إلى أن "الارتفاع جاء مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".
ويأتي الإعلان عن أرباح أرامكو الفصلية بعد أربعة أيام من إطاحة الشركة النفطية السعودية مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل" كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية إذ بلغت قيمة أسهمها 2,42 تريليون دولار مقابل 2,37 تريلون دولار لآبل.