دعوات دولية إلى تحقيق شفاف في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والجثمان ينقل اليوم من رام الله إلى القدس

الناتو: فنلندا والسويد تؤيدان الانضمام إلى الحلف لضمان أمنهما
قال قادة فنلندا إن عليهم وبأسرع وقت ممكن التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، مما يقرب البلاد خطوة نحو التخلي عن الحياد التقليدي في البلاد.
وجاء في بيان مشترك للرئيس سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين إن عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا.
ومن المقرر أن تعلن فنلندا رسميا قرارها يوم الأحد، بعد اطلاع النواب على القرار للموافقة عليه، ويتوقع أن يحظى بموافقة مجلس النواب.
كما قالت السويد الدولة المجاورة لفنلندا إنها ستعلن أيضا يوم الأحد قرارها بشأن عضوية الناتو.
وتضاعف التأييد لمثل هذه الخطوة وبشكل كبير عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
وحذرت موسكو من مغبة تخلي هلسنكي وستوكهولم عن سياسة الحياد التي انتهجتها منذ مدة طويلة.
رفع حظر تجوال مؤقت في سريلانكا وسط احتداد الأزمة السياسية في البلاد
رفعت السلطات في سريلانكا قيود حظر التجول، الذي فرضته على
مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب أعمال شغب وعنف التي تزامنت مع احتجاجات شعبية اندلعت في كولومبو بسبب تعامل
الحكومة مع الأزمة الاقتصادية.
وسُمح للمواطنين بالخروج
لشراء الوقود والطعام، حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.
وتجاهل الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، الدعوات التي تطالبه
بالاستقالة، قائلاً إنه بحاجة إلى البقاء لحماية سريلانكا من الانزلاق إلى الفوضى.
من جانبه، كرر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد رفضه
الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية ما لم يعلن الرئيس استقالته.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
دعوات دولية إلى تحقيق شفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يشعر بالفزع من مقتل صحفية الجزيرة المخضرمة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت الأربعاء بالرصاص الحي قبيل تغطيتها عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وانضم غوتيريش إلى الدعوات الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاتها، إذ ندد البيت الأبيض بمقتل شيرين ودعت كارين جان - بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق مستفيض، كما طالب الاتحاد الأوروبي بدوره بتحقيق مستقل، ودعت فرنسا إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث المأساوي.
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتحقيق شفاف ومعاقبة الضالعين في قتلها. كما قالت المديرة العامة في اليونسكو أودري أزولاي، إن قتل الصحفيين انتهاك للقانون الدولي، ولابد من التحقيق في الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها.
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بتشكيل لجنة دولية للتقصي تشارك فيها الأمم المتحدة، رافضاً أن تكون إسرائيل جزءا منها لأن ذلك، بحسب وصفه، سيقوضمصداقيتها.
وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً خاصاً، بعد مطالبة السفير الأمريكي بفتح تحقيق شامل ومعمق.
واختلفت الرواية الإسرائيلية عدة مرات لكنها تدور حول تبرئة الجيش الإسرائيلي من قتلها، وتقول إن شيرين ربما قتلت بنيران فلسطينية.
لكن زميلها الصحفي علي السمودي الذي أصيب برصاصة في ظهره في الحادث نفسه، قال لبي بي سي إنه لم يكن هناك مسلحون فلسطينيون في الجوار.
وقال في لقاء مع قناة الجزيرة عندما التقته في المستشفى: إن من قتل شيرين استهدفها وقتلها بلا مبررفالمنطقة كانت مكشوفة وهادئة عند إطلاق الرصاص عليهما.
شيرين أبو عاقلة توارى الثرى في القدس غدا الجمعة
سينقل الجثمان اليوم من مقر الرئاسة الفلسطينية إلى مدينة القدس حيث تتم مراسم الدفن غدا في مقبرة جبل صهيون.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية رفضت طلب إسرائيل فتح تحقيق مشترك في مقتل شيرين، كما رفضت تسليمها الرصاصة التي قتلتها.
وأكد الشيخ في تغريدة له أن السلطة الفلسطينية ستستكمل التحقيق بشكل مستقل، وستبلغ عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية.
وأشارالشيخ إلى أن كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها بأيدي وحدات إسرائيلية خاصة.
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الناتو: فنلندا والسويد تؤيدان الانضمام إلى الحلف لضمان أمنهما
قال قادة فنلندا إن عليهم وبأسرع وقت ممكن التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، مما يقرب البلاد خطوة نحو التخلي عن الحياد التقليدي في البلاد.
وجاء في بيان مشترك للرئيس سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين إن عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا.
ومن المقرر أن تعلن فنلندا رسميا قرارها يوم الأحد، بعد اطلاع النواب على القرار للموافقة عليه، ويتوقع أن يحظى بموافقة مجلس النواب.
كما قالت السويد الدولة المجاورة لفنلندا إنها ستعلن أيضا يوم الأحد قرارها بشأن عضوية الناتو.
وتضاعف التأييد لمثل هذه الخطوة وبشكل كبير عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
وحذرت موسكو من مغبة تخلي هلسنكي وستوكهولم عن سياسة الحياد التي انتهجتها منذ مدة طويلة.
رفع حظر تجوال مؤقت في سريلانكا وسط احتداد الأزمة السياسية في البلاد
رفعت السلطات في سريلانكا قيود حظر التجول، الذي فرضته على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب أعمال شغب وعنف التي تزامنت مع احتجاجات شعبية اندلعت في كولومبو بسبب تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية.
وسُمح للمواطنين بالخروج لشراء الوقود والطعام، حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.
وتجاهل الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، قائلاً إنه بحاجة إلى البقاء لحماية سريلانكا من الانزلاق إلى الفوضى.
من جانبه، كرر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد رفضه الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية ما لم يعلن الرئيس استقالته.
دعوات دولية إلى تحقيق شفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يشعر بالفزع من مقتل صحفية الجزيرة المخضرمة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت الأربعاء بالرصاص الحي قبيل تغطيتها عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وانضم غوتيريش إلى الدعوات الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاتها، إذ ندد البيت الأبيض بمقتل شيرين ودعت كارين جان - بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق مستفيض، كما طالب الاتحاد الأوروبي بدوره بتحقيق مستقل، ودعت فرنسا إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث المأساوي.
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتحقيق شفاف ومعاقبة الضالعين في قتلها. كما قالت المديرة العامة في اليونسكو أودري أزولاي، إن قتل الصحفيين انتهاك للقانون الدولي، ولابد من التحقيق في الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها.
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بتشكيل لجنة دولية للتقصي تشارك فيها الأمم المتحدة، رافضاً أن تكون إسرائيل جزءا منها لأن ذلك، بحسب وصفه، سيقوضمصداقيتها.
وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً خاصاً، بعد مطالبة السفير الأمريكي بفتح تحقيق شامل ومعمق.
واختلفت الرواية الإسرائيلية عدة مرات لكنها تدور حول تبرئة الجيش الإسرائيلي من قتلها، وتقول إن شيرين ربما قتلت بنيران فلسطينية.
لكن زميلها الصحفي علي السمودي الذي أصيب برصاصة في ظهره في الحادث نفسه، قال لبي بي سي إنه لم يكن هناك مسلحون فلسطينيون في الجوار.
وقال في لقاء مع قناة الجزيرة عندما التقته في المستشفى: إن من قتل شيرين استهدفها وقتلها بلا مبررفالمنطقة كانت مكشوفة وهادئة عند إطلاق الرصاص عليهما.
شيرين أبو عاقلة توارى الثرى في القدس غدا الجمعة
سينقل الجثمان اليوم من مقر الرئاسة الفلسطينية إلى مدينة القدس حيث تتم مراسم الدفن غدا في مقبرة جبل صهيون.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية رفضت طلب إسرائيل فتح تحقيق مشترك في مقتل شيرين، كما رفضت تسليمها الرصاصة التي قتلتها.
وأكد الشيخ في تغريدة له أن السلطة الفلسطينية ستستكمل التحقيق بشكل مستقل، وستبلغ عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية.
وأشارالشيخ إلى أن كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها بأيدي وحدات إسرائيلية خاصة.