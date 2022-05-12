دعوات دولية إلى تحقيق شفاف في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والجثمان ينقل اليوم من رام الله إلى القدس

قال قادة فنلندا إن عليهم وبأسرع وقت ممكن التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، مما يقرب البلاد خطوة نحو التخلي عن الحياد التقليدي في البلاد.

وجاء في بيان مشترك للرئيس سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين إن عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا.

ومن المقرر أن تعلن فنلندا رسميا قرارها يوم الأحد، بعد اطلاع النواب على القرار للموافقة عليه، ويتوقع أن يحظى بموافقة مجلس النواب.

كما قالت السويد الدولة المجاورة لفنلندا إنها ستعلن أيضا يوم الأحد قرارها بشأن عضوية الناتو.

وتضاعف التأييد لمثل هذه الخطوة وبشكل كبير عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وحذرت موسكو من مغبة تخلي هلسنكي وستوكهولم عن سياسة الحياد التي انتهجتها منذ مدة طويلة.