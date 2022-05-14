انتخب المجلس الاتحادي في الإمارات، الذي يضم حكام الإمارات السبع، حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا جديدًا.

وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.

وبموجب الدستور، يشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي في غضون 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد. لكن المجلس اجتمع وانتخب محمد بن زايد السبت.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما الجمعة، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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