عاجلانتخاب حاكم أبوظبي محمد بن زايد رئيسًا للإمارات
انتخب المجلس الاتحادي في الإمارات، الذي يضم حكام الإمارات السبع، حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا جديدًا.
وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.
وبموجب الدستور، يشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي في غضون 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد. لكن المجلس اجتمع وانتخب محمد بن زايد السبت.
وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما الجمعة، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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عاجلانتخاب حاكم أبوظبي محمد بن زايد رئيسًا للإمارات
انتخب المجلس الاتحادي في الإمارات، الذي يضم حكام الإمارات السبع، حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا جديدًا.
وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.
وبموجب الدستور، يشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي في غضون 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد. لكن المجلس اجتمع وانتخب محمد بن زايد السبت.
وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما الجمعة، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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روسيا وأوكرانيا: مركز بحثي أمريكي يقول إن أوكرانيا انتصرت في معركة خاركيف
يقول مركز بحثي مقره الولايات المتحدة إن أوكرانيا يبدو أنها انتصرت في معركة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدنها.
زيقول معهد دراسات الحرب إنه بعد 11 أسبوعًا من فشل روسيا في تطويق المدينة، يبدو أن موسكو تركز الآن على سحب قواتها في المنطقة بأمان عبر الحدود.
وتعرض وسط خاركيف لقصف مكثف خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، وقتل المئات من المدنيين.
وحذر عمدة مدينة خاركيف الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من العودة إلى المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها، حتى يتم إزالة الألغام منها وإعلان تطهيرها بالكامل.
وقال أوليغ سينيجوبوف إن القوات الروسية المنسحبة زرعت ألغام في كل شيء من المنازل إلى جوانب الطرق والغابات.
روسيا وأوكرانيا: موسكو تحذر من "عسكرة" البلطيق في حال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
أكدت روسيا أنها لا تحمل أي نوايا عدائية تجاه فنلندا والسويد، لكنها حذرت من أن انضمامهما إلى الناتو سيؤدي إلى عسكرة منطقة البلطيق.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو إن موسكو سترد على أي نشر لأسلحة نووية بالقرب من حدودها، من قبل الناتو.
وجاءت تصريحات جروشكو قبل ساعات من اجتماع سيعقده حلف شمال الأطلسي (الناتو) في برلين، بحضور وزيري خارجية السويد وفنلندا.
ومن المتوقع أن يتقدم كلا البلدين بطلب للانضمام لعضوية التحالف العسكري في الأسابيع المقبلة، وهي الخطوة التي جاءت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده، وهي العضو في الناتو، لا تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد وفنلندا في الحلف، متهما البلدين بإيواء "الإرهابيين"، في إشارة إلى المهاجرين الأكراد.
الهند تحظر صادرات القمح بأثر فوري لحماية أمنها الغذائي
أعلنت السلطات الهندية حظر صادرات القمح إلى العالم بأثر فوري. وذكر إشعار حكومي أن القرار اتُخذ لحماية الأمن الغذائي للبلاد وسط ارتفاع الأسعار.
وتأثرت الإمدادات العالمية من القمح بشدة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى قطع الصادرات من منطقة البحر الأسود.
وكان وزير التجارة في دلهي قد قال الشهر الماضي إن الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، تأمل في "إطعام العالم".
لكن يُعتقد أن موجة الحر التي اجتاحت شمال الهند، والتي أدت إلى اندلاع حرائق في حقول للقمح، تسببت في انخفاض المحاصيل بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة في بعض مناطق البلاد