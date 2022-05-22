"تصاعد خطير" في الإصابات بالحمى النزفية بالعراق، والمذيعات الأفغانيات يغطين وجوههن مع انتهاء مهلة طالبان

أفغانستان تحت حكم طالبان: مذيعات التلفزيون يغطين وجوههن امتثالا لقرار الحركة الإسلامية
ظهرت مذيعات القنوات الرئيسية في
أفغانستان وهن يرتدن البرقع ويغطين وجهوهن امتثالا للقرار الذي اتخذته حركة طالبان
التي تسيطر على البلاد منذ العام الماضي.
وكانت الحركة الإسلامية المتشددة قد
أعلنت أن اليوم الأحد هو أخر مهلة للمذيعات لكي يغطين وجوههن امتثالا "للأحكام
الإسلامية الخاصة بملابس النساء" كما تراها طالبان.
وقد ظهرت مذيعات النشرات الصباحية وهم
يرتدن النقاب بعد أن كن يرتدن الحجاب.
وكانت المذيعات قد ظهرن على الشاشة
يوم أمس وهن يرتدن الحجاب، إلا أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن
القرار "غير قابل للتفاوض".
كذلك حذر قادة الحركة من أن الموظفات
الحكوميات اللاتي لن يلتزمن بالقواعد الجديد للثياب سيتم فصلهن.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحمى النزفية: مسؤول عراقي يتحدث عن "تصاعد خطير" في الإصابات بالبلد
قال المتحدث
باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن
"هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد
الإصابات إلى 90 حالة".
وأضاف البدر
أن الوزارة "سجلت 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم
البلاد، وأن من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات
مشتبه بها".
وفي ذات
السياق، أكد مصدر في وزارة الصحة أن مستشفى اليرموك غربي بغداد، استقبل اليوم
السبت حالة وفاة واحدة بالحمى النزفية، وسبع إصابات، من مناطق اللطيفية واليوسفية والراشدية
في أطراف بغداد، وهي جميعها مناطق زراعية.
وبحسب منظمة
الصحة العالمية فإن أعراض الإصابة بالحمى النزفية تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل،
وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم. أما في
الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.
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أفغانستان تحت حكم طالبان: مذيعات التلفزيون يغطين وجوههن امتثالا لقرار الحركة الإسلامية
ظهرت مذيعات القنوات الرئيسية في أفغانستان وهن يرتدن البرقع ويغطين وجهوهن امتثالا للقرار الذي اتخذته حركة طالبان التي تسيطر على البلاد منذ العام الماضي.
وكانت الحركة الإسلامية المتشددة قد أعلنت أن اليوم الأحد هو أخر مهلة للمذيعات لكي يغطين وجوههن امتثالا "للأحكام الإسلامية الخاصة بملابس النساء" كما تراها طالبان.
وقد ظهرت مذيعات النشرات الصباحية وهم يرتدن النقاب بعد أن كن يرتدن الحجاب.
وكانت المذيعات قد ظهرن على الشاشة يوم أمس وهن يرتدن الحجاب، إلا أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن القرار "غير قابل للتفاوض".
كذلك حذر قادة الحركة من أن الموظفات الحكوميات اللاتي لن يلتزمن بالقواعد الجديد للثياب سيتم فصلهن.
الحمى النزفية: مسؤول عراقي يتحدث عن "تصاعد خطير" في الإصابات بالبلد
قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".
وأضاف البدر أن الوزارة "سجلت 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد، وأن من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".
وفي ذات السياق، أكد مصدر في وزارة الصحة أن مستشفى اليرموك غربي بغداد، استقبل اليوم السبت حالة وفاة واحدة بالحمى النزفية، وسبع إصابات، من مناطق اللطيفية واليوسفية والراشدية في أطراف بغداد، وهي جميعها مناطق زراعية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أعراض الإصابة بالحمى النزفية تتميز بظهور مفاجئ، وألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم. أما في الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.