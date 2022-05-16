استئناف الرحلات التجارية بمطار صنعاء بعد 6 سنوات من التوقف، وعاصفة ترابية تؤدي إلى تعليق العمل في مؤسسات حكومية عراقية

الحرب في اليمن: أول رحلة جوية تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ 6 سنوات
أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، في أول رحلة
تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضمن إطار
هدنة في هذا البلد.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في
مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالى مئة راكب يمني
معظمهم مرضى أو مسنون.
وكانت أطراف الصراع في اليمن قد اتفقت في بداية الشهر الماضي على هدنة لمدة
شهرين تشمل تسيير الرحلات الجوية التجارية من
وإلى مطار العاصمة إلى كل من القاهرة وعمّان.
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العاصفة الترابية في العراق: تعليق الدوام الرسمي في مؤسسات حكومية بست محافظات
قررت ست محافظات عراقية هي بغداد والديوانية
وواسط وبابل وديالى وكركوك تعطيل الدوام الرسمي اليوم في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية،
باستثناء وزارتي الصحة والكهرباء، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب عدداً من مناطق
العراق حيث باتت الرؤية شبه منعدمة.
كما قررت إدارات مطارات بغداد والنجف
والسليمانية تعليق الرحلات الجوية.
وتقول الأرصاد الجوية إن العاصفة الترابية لم تصل ذروتها حتى اللحظة،
ومن المتوقع انعدام كلي للرؤية خلال الساعات المقبلة.
وتتوقع هيئة الأرصاد زوال العاصفة ابتداء من مساء اليوم الاثنين.
ويشهد العراق منذ نحو شهرين
عواصف ترابية بمعدل مرتين أسبوعياً، بسبب الجفاف والتصحر وقلة الامطار، فضلا عن التغير
المناخي.
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الحرب في اليمن: أول رحلة جوية تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ 6 سنوات
أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضمن إطار هدنة في هذا البلد.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالى مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.
وكانت أطراف الصراع في اليمن قد اتفقت في بداية الشهر الماضي على هدنة لمدة شهرين تشمل تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار العاصمة إلى كل من القاهرة وعمّان.
العاصفة الترابية في العراق: تعليق الدوام الرسمي في مؤسسات حكومية بست محافظات
قررت ست محافظات عراقية هي بغداد والديوانية وواسط وبابل وديالى وكركوك تعطيل الدوام الرسمي اليوم في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارتي الصحة والكهرباء، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب عدداً من مناطق العراق حيث باتت الرؤية شبه منعدمة.
كما قررت إدارات مطارات بغداد والنجف والسليمانية تعليق الرحلات الجوية.
وتقول الأرصاد الجوية إن العاصفة الترابية لم تصل ذروتها حتى اللحظة، ومن المتوقع انعدام كلي للرؤية خلال الساعات المقبلة.
وتتوقع هيئة الأرصاد زوال العاصفة ابتداء من مساء اليوم الاثنين.
ويشهد العراق منذ نحو شهرين عواصف ترابية بمعدل مرتين أسبوعياً، بسبب الجفاف والتصحر وقلة الامطار، فضلا عن التغير المناخي.