استئناف الرحلات التجارية بمطار صنعاء بعد 6 سنوات من التوقف، وعاصفة ترابية تؤدي إلى تعليق العمل في مؤسسات حكومية عراقية

أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضمن إطار هدنة في هذا البلد.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالى مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.

وكانت أطراف الصراع في اليمن قد اتفقت في بداية الشهر الماضي على هدنة لمدة شهرين تشمل تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار العاصمة إلى كل من القاهرة وعمّان.