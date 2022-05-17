باشاغا يغادر طرابلس بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات في العاصمة الليبية، ووفد أمريكي يلتقي الفرقاء السودانيين في الخرطوم

أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس 16 متهما لمدة خمسة عشر يوما، على ذمة التحقيقات؛ لاشتراكهم في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام، احتجاجاً على تعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص بمحافظة أسوان في صعيد مصر.

وقام عشرات الأشخاص بالتجمع في الطريق العام والاعتداء على وحدة صحية وسيارة إسعاف ونهب محتوياتها، فضلا عن إضرام النار في مسكنين وأحد المحال التجارية انتقاما من أحد الأشخاص ويدعي "مصطفى البدري" المعروف باسم "مصطفى البنك".

وكان البنك قد قام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بطريق الاحتيال؛ بغرض استثمارها في تجارة المواشي نظير عوائد مالية كبيرة عجز عن سدادها للمستحقين.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت، في وقت سابق، قرارا بحبس مصطفى البنك ومتهمين آخرين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة النصب والاحتيال على المواطنين التي عرفت محليا بقضية "مستريح أسوان"، وقررت التحفظ على ممتلكات المتهمين لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعيد قضية "مستريح أسوان" إلى الواجهة ظاهرة قضايا الاحتيال على المواطنين في قضايا مشابهة، يحصل فيها متهمون على أموال من البسطاء بطريقة عشوائية، بدعوى توظيفها في مشاريع مختلفة بأرباح خيالية تفوق فوائد البنوك.