باشاغا يغادر طرابلس بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات في العاصمة الليبية، ووفد أمريكي يلتقي الفرقاء السودانيين في الخرطوم

"مستريح أسوان": النيابة المصرية تقرر حبس 16 شخصا لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام
أصدرت النيابة
العامة المصرية قراراً بحبس 16 متهما لمدة خمسة عشر يوما، على ذمة التحقيقات؛ لاشتراكهم في تجمهر يهدد
السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام، احتجاجاً
على تعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص بمحافظة أسوان في صعيد مصر.
وقام عشرات الأشخاص
بالتجمع في الطريق العام والاعتداء على وحدة صحية وسيارة إسعاف ونهب محتوياتها،
فضلا عن إضرام النار في مسكنين وأحد المحال التجارية انتقاما من أحد الأشخاص ويدعي
"مصطفى البدري" المعروف باسم "مصطفى البنك".
وكان البنك قد قام بالاستيلاء على مبالغ مالية
كبيرة منهم بطريق الاحتيال؛ بغرض استثمارها في تجارة المواشي نظير عوائد مالية
كبيرة عجز عن سدادها للمستحقين.
وكانت النيابة
العامة قد أصدرت، في وقت سابق، قرارا بحبس مصطفى البنك ومتهمين آخرين احتياطياً
على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة النصب والاحتيال على المواطنين التي
عرفت محليا بقضية "مستريح أسوان"، وقررت التحفظ على ممتلكات المتهمين
لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل
الاجتماعي.
وتعيد
قضية "مستريح أسوان" إلى الواجهة ظاهرة قضايا الاحتيال على المواطنين في
قضايا مشابهة، يحصل فيها متهمون على أموال من البسطاء بطريقة عشوائية، بدعوى
توظيفها في مشاريع مختلفة بأرباح خيالية تفوق فوائد البنوك.
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مظاهرات السودان: وفد أمريكي يلتقي الفرقاء السودانيين في الخرطوم
يبدأ وفد امريكي رفيع المستوى اليوم لقاءات مع
الفرقاء السودانيين من أجل ضمان نجاح الحوار السياسي الذي تقوده الوساطة الدولية
المشتركة.
وينتظر أن يلتقي الوفد برئيس مجلس
السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وممثلين عن قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة
وغيرها من التيارات السياسية في البلاد.
وتقوم بالوساطة الآلية الثلاثية
المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة ايغاد.
وبدأت جولة من المفاوضات غير المباشرة بعد تعثر قيام جلسات الحوار المباشر.
وتعهدت واشنطن باستئناف الدعم المالي
الدولي الممنوح للخرطوم اذا تم تشكيل حكومة مدنية بتوافق جميع الاطراف السياسية.
في هذه الاثناء التقى مبعوث الرئيس
الفرنسي لشؤون الساحل والصحراء برونو فوشي بالبرهان بالخرطوم.
وقال البرهان إنه حريص على التوصل الى
حل للازمة السياسية عبر الحوار الشامل الذي لا يستثني أحدا.
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التطورات في ليبيا: فتحي باشاغا يغادر طرابلس بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة عقب وصوله
شهدت العاصمة
الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة عقب وصول رئيس
الوزراء المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إلى المدينة في مسعى لانتزاع
السيطرة على مؤسسات الدولة من قبضة حكومة منافسة ترفض التخلي عن السلطة.
وبحسب
التقارير الواردة من طرابلس فإن الاشتباكات امتدت إلى وسط المدينة ومنطقة الميناء
قبل أن يسود الهدوء الحذر العاصمة بعد مغادرة باشاغا للمدينة.
وكانت حكومة
عبد الحميد الدبيبة قد رفضت الاعتراف بقرار البرلمان تعيين باشاغا رئيسا للحكومة
في فبراير شباط الماضي ما أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتوتر بين حكومتين متنافستين تدعي كل منهما الشرعية وتدعمهما
فصائل مسلحة في طرابلس وغرب ليبيا.
وشهدت ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011
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"مستريح أسوان": النيابة المصرية تقرر حبس 16 شخصا لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام
أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس 16 متهما لمدة خمسة عشر يوما، على ذمة التحقيقات؛ لاشتراكهم في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام، احتجاجاً على تعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص بمحافظة أسوان في صعيد مصر.
وقام عشرات الأشخاص بالتجمع في الطريق العام والاعتداء على وحدة صحية وسيارة إسعاف ونهب محتوياتها، فضلا عن إضرام النار في مسكنين وأحد المحال التجارية انتقاما من أحد الأشخاص ويدعي "مصطفى البدري" المعروف باسم "مصطفى البنك".
وكان البنك قد قام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بطريق الاحتيال؛ بغرض استثمارها في تجارة المواشي نظير عوائد مالية كبيرة عجز عن سدادها للمستحقين.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت، في وقت سابق، قرارا بحبس مصطفى البنك ومتهمين آخرين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة النصب والاحتيال على المواطنين التي عرفت محليا بقضية "مستريح أسوان"، وقررت التحفظ على ممتلكات المتهمين لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعيد قضية "مستريح أسوان" إلى الواجهة ظاهرة قضايا الاحتيال على المواطنين في قضايا مشابهة، يحصل فيها متهمون على أموال من البسطاء بطريقة عشوائية، بدعوى توظيفها في مشاريع مختلفة بأرباح خيالية تفوق فوائد البنوك.
مظاهرات السودان: وفد أمريكي يلتقي الفرقاء السودانيين في الخرطوم
يبدأ وفد امريكي رفيع المستوى اليوم لقاءات مع الفرقاء السودانيين من أجل ضمان نجاح الحوار السياسي الذي تقوده الوساطة الدولية المشتركة.
وينتظر أن يلتقي الوفد برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وممثلين عن قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغيرها من التيارات السياسية في البلاد.
وتقوم بالوساطة الآلية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة ايغاد. وبدأت جولة من المفاوضات غير المباشرة بعد تعثر قيام جلسات الحوار المباشر.
وتعهدت واشنطن باستئناف الدعم المالي الدولي الممنوح للخرطوم اذا تم تشكيل حكومة مدنية بتوافق جميع الاطراف السياسية.
في هذه الاثناء التقى مبعوث الرئيس الفرنسي لشؤون الساحل والصحراء برونو فوشي بالبرهان بالخرطوم.
وقال البرهان إنه حريص على التوصل الى حل للازمة السياسية عبر الحوار الشامل الذي لا يستثني أحدا.
التطورات في ليبيا: فتحي باشاغا يغادر طرابلس بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة عقب وصوله
شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة عقب وصول رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إلى المدينة في مسعى لانتزاع السيطرة على مؤسسات الدولة من قبضة حكومة منافسة ترفض التخلي عن السلطة.
وبحسب التقارير الواردة من طرابلس فإن الاشتباكات امتدت إلى وسط المدينة ومنطقة الميناء قبل أن يسود الهدوء الحذر العاصمة بعد مغادرة باشاغا للمدينة.
وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد رفضت الاعتراف بقرار البرلمان تعيين باشاغا رئيسا للحكومة في فبراير شباط الماضي ما أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتوتر بين حكومتين متنافستين تدعي كل منهما الشرعية وتدعمهما فصائل مسلحة في طرابلس وغرب ليبيا.
وشهدت ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011