إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج، وفتحي باشاغا المكلف من البرلمان الليبي يبدأ أعمال حكومته من سرت اليوم بعد فشل دخوله العاصمة طرابلس

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إيران احتجزت سفينة أجنبية كانت تحاول تهريب وقود عبر مياه الخليج. وقالت الوكالة إن السفينة كانت تحمل أكثر من 550 لترا من الوقود. واقتادها خفر السواحل إلى ميناء في مقاطعة هرمزجان الجنوبية لإجراء مزيد من التحقيقات وألقي القبض على الطاقم المكون من سبعة أفراد. وتسعى إيران إلى السيطرة على عمليات تهريب الوقود المتزايدة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج وتعتقل طاقمها
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إيران احتجزت سفينة أجنبية كانت تحاول تهريب وقود عبر مياه الخليج.
وقالت الوكالة إن السفينة كانت تحمل أكثر من 550 لترا من الوقود.
واقتادها خفر السواحل إلى ميناء في مقاطعة هرمزجان الجنوبية لإجراء مزيد من التحقيقات وألقي القبض على الطاقم المكون من سبعة أفراد.
وتسعى إيران إلى السيطرة على عمليات تهريب الوقود المتزايدة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية.
فتحي باشاغا المكلف من البرلمان الليبي يمارس مع فريقه ابتداء من اليوم أعمال الحكومة من سرت
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إن فريقه الحكومي سيبدأ عمله، اليوم الأربعاء، من مدينة سرت، في شرق البلاد.
جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها صفحة حكومته مساء أمس، بعد ساعات من خروجه من العاصمة طرابلس التي وصلها خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
واندلعت، فجر أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، اشتباكات بين داعمين لباشاغا ومناهضين له، حين دخل وبعض وزراء المدينة.
وانسحب مع فريقه حقنا للدماء، على حد تعبير باشاغا.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
وهاجم باشاغا، بحسب وسائل إعلام محلية، حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها استخدمت خطاب الكراهية والتخوين والسب، واستخدام الأجهزة الأمنية في إرهاب الناس وتهديدهم والقبض عليهم.