ظهور أول إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة، ومطالب لدفع تعويضات للعمال الوافدين المتضررين في قطر خلال التحضير لكأس العالم 2022

ألقت الشرطة النيجيرية القبض على اثنين من المشتبه بهم على صلة باختطاف أكثر من 133 طالبا وطالبة.

وشنت قوات الأمن حملة على مستوى البلاد ضد العصابات الإجرامية بعد خطف طلاب من جامعة خاصة ومدرسة ثانوية في ولاية كادونا في العام الماضي.

وأُطلق سراح جميع الطلاب الرهائن بعد دفع الفدية، باستثناء خمسة قتلوا بالرصاص أثناء وجودهم في الأسر.

واختطفت العصابات الإجرامية 1500 طالب تقريبا للحصول على فدية، بعد مهاجمة المدارس والكليات والجامعات في مناطق متفرقة من شمال نيجيريا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ونادرا ما كانت تتمكن السلطات من القبض على الجناة.

وتعرضت السلطات في نيجيريا لانتقادات لإخفاقها في معالجة انعدام الأمن على نطاق واسع في البلاد خاصة عمليات الخطف المستمرة.