ظهور أول إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة، ومطالب لدفع تعويضات للعمال الوافدين المتضررين في قطر خلال التحضير لكأس العالم 2022

بايدن يلجأ إلى قانون خاص لمواجهة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة
لجأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى قانون يعرف بقانون" الإنتاج الدفاعي" لمواجهة
النقص في حليب الأطفال المجفف في الولايات المتحدة.
وشح المنتج في الولايات
المتحدة منذ أن أوقفت أكبر شركة مصنعة في البلاد (مختبرات أبوت) الإنتاج في فبراير/شباط الماضي، عقب تقارير بشأن إصابة العديد من الأطفال بعدوى بكتيرية خطيرة، بعد تناوله.
وقال البيت الأبيض إن بايدن استخدم قانون الإنتاج الدفاعي؛ لضمان إعطاء الشركات المصنعة الأولوية في الحصول على المكونات اللازمة لزيادة إنتاج حليب الأطفال المجفف
الآمن، كما وجه الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التي تديرها وزارة
الدفاع لإحضارها من الخارج.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هبوط حاد لسوق الأسهم في آسيا وسط مخاوف من أزمة ركود اقتصادي
تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في آسيا بشدة في التعاملات
المبكرة، بعد أكبر انخفاض شهدته أسعار
الأسهم في الولايات المتحدة، خلال يوم واحد، منذ ما يقرب من عامين.
وانخفض كل من مؤشر نيكاي في طوكيو وهانغ سنغ في هونغ كونغ
بأكثر من 2.5 في المئة.
وتؤجج زيادة التضخم مخاوف المستثمرين من أن ترتفع أسعار
الفائدة، مما يؤثر على النمو وينذر بأزمة ركود اقتصادي.
وفي بريطانيا، حذر وزير المالية، ريشي سوناك، من الأوقات
العصيبة المقبلة بعد الكشف عن أن الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أربعين عاما.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تحالف من جماعات حقوق إنسان يدعو الفيفا إلى دفع تعويضات للعمال الوافدين المتضررين في قطر
دعت جماعات حقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، إلى تعويض آلاف العمال الذين تعرضوا لانتهاكات مزعومة في قطر أثناء بناء المنشآت الأساسية والخدمية لكأس العالم 2022.
وتقول منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن العديد ممن عملوا في قطر تعرضوا لظروف قاسية وعانوا من سرقة أجورهم.
وطالبت المنظمات من الفيفا إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 440 مليون دولار - نفس المبلغ الذي يسلمه الاتحاد كجوائز مالية للحدث.
وتقول الفيفا إنها تدرس الاقتراح. وتقول الحكومة القطرية إنها عملت بجد لمعالجة مخاوف المنظمات غير الحكومية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن مئات آلاف العمال الوافدين في قطر لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء إنشاء وصيانة البنية التحتية لـ "كأس العالم فيفا" لكرة القدم التي تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وفي 19 مايو/أيار، قالت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" و"فير سكوير" وتحالف عالمي يضم مجموعات حقوق المهاجرين، والنقابات العمالية، ومشجعي كرة القدم الدوليين، وضحايا الانتهاكات، ومجموعات الأعمال والحقوق، إن على "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا) وحكومة قطر تعويض العمال الوافدون عن الانتهاكات الجسيمة التي عانوا منها منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 في العام 2010. وتشمل هذه الانتهاكات آلاف الوفيات والإصابات غير المفسّرة، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة.
ReutersCopyright: Reuters
جدري القرود: ظهور أول إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة
سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بمرض "جدري القرود" وظهرت الحالة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مما يجعلها أول حالة مؤكدة للفيروس في الولايات المتحدة.
وقالت هيئة الصحة في ولاية ماساتشوستس إن المريض رجل بالغ، وكان قد عاد من رحلة إلى كندا، حيث وردت تقارير تفيد بوجود عشرات الحالات غير المؤكدة.
ورصدت أوروبا وإسبانيا والبرتغال قرابة 30 حالة إصابة بالفيروس بعد أيام قليلة من اكتشاف بريطانيا حالات إصابة أغلبها في لندن. إذ رصدت حتى الآن تسع حالات.
ونادرا ما يعثر على جدري القرود خارج غرب ووسط إفريقيا.
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نيجيريا تعلن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في عملية خطفت عشرات الطلاب والتلاميذ
ألقت الشرطة النيجيرية القبض على اثنين من المشتبه بهم على صلة باختطاف أكثر من 133 طالبا وطالبة.
وشنت قوات الأمن حملة على مستوى البلاد ضد العصابات الإجرامية بعد خطف طلاب من جامعة خاصة ومدرسة ثانوية في ولاية كادونا في العام الماضي.
وأُطلق سراح جميع الطلاب الرهائن بعد دفع الفدية، باستثناء خمسة قتلوا بالرصاص أثناء وجودهم في الأسر.
واختطفت العصابات الإجرامية 1500 طالب تقريبا للحصول على فدية، بعد مهاجمة المدارس والكليات والجامعات في مناطق متفرقة من شمال نيجيريا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ونادرا ما كانت تتمكن السلطات من القبض على الجناة.
وتعرضت السلطات في نيجيريا لانتقادات لإخفاقها في معالجة انعدام الأمن على نطاق واسع في البلاد خاصة عمليات الخطف المستمرة.
بايدن يلجأ إلى قانون خاص لمواجهة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة
لجأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى قانون يعرف بقانون" الإنتاج الدفاعي" لمواجهة النقص في حليب الأطفال المجفف في الولايات المتحدة.
وشح المنتج في الولايات المتحدة منذ أن أوقفت أكبر شركة مصنعة في البلاد (مختبرات أبوت) الإنتاج في فبراير/شباط الماضي، عقب تقارير بشأن إصابة العديد من الأطفال بعدوى بكتيرية خطيرة، بعد تناوله.
وقال البيت الأبيض إن بايدن استخدم قانون الإنتاج الدفاعي؛ لضمان إعطاء الشركات المصنعة الأولوية في الحصول على المكونات اللازمة لزيادة إنتاج حليب الأطفال المجفف الآمن، كما وجه الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التي تديرها وزارة الدفاع لإحضارها من الخارج.
هبوط حاد لسوق الأسهم في آسيا وسط مخاوف من أزمة ركود اقتصادي
تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في آسيا بشدة في التعاملات المبكرة، بعد أكبر انخفاض شهدته أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، خلال يوم واحد، منذ ما يقرب من عامين.
وانخفض كل من مؤشر نيكاي في طوكيو وهانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 2.5 في المئة.
وتؤجج زيادة التضخم مخاوف المستثمرين من أن ترتفع أسعار الفائدة، مما يؤثر على النمو وينذر بأزمة ركود اقتصادي.
وفي بريطانيا، حذر وزير المالية، ريشي سوناك، من الأوقات العصيبة المقبلة بعد الكشف عن أن الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أربعين عاما.
تحالف من جماعات حقوق إنسان يدعو الفيفا إلى دفع تعويضات للعمال الوافدين المتضررين في قطر
دعت جماعات حقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، إلى تعويض آلاف العمال الذين تعرضوا لانتهاكات مزعومة في قطر أثناء بناء المنشآت الأساسية والخدمية لكأس العالم 2022.
وتقول منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن العديد ممن عملوا في قطر تعرضوا لظروف قاسية وعانوا من سرقة أجورهم.
وطالبت المنظمات من الفيفا إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 440 مليون دولار - نفس المبلغ الذي يسلمه الاتحاد كجوائز مالية للحدث.
وتقول الفيفا إنها تدرس الاقتراح. وتقول الحكومة القطرية إنها عملت بجد لمعالجة مخاوف المنظمات غير الحكومية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن مئات آلاف العمال الوافدين في قطر لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء إنشاء وصيانة البنية التحتية لـ "كأس العالم فيفا" لكرة القدم التي تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وفي 19 مايو/أيار، قالت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" و"فير سكوير" وتحالف عالمي يضم مجموعات حقوق المهاجرين، والنقابات العمالية، ومشجعي كرة القدم الدوليين، وضحايا الانتهاكات، ومجموعات الأعمال والحقوق، إن على "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا) وحكومة قطر تعويض العمال الوافدون عن الانتهاكات الجسيمة التي عانوا منها منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 في العام 2010. وتشمل هذه الانتهاكات آلاف الوفيات والإصابات غير المفسّرة، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة.
جدري القرود: ظهور أول إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة
سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بمرض "جدري القرود" وظهرت الحالة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مما يجعلها أول حالة مؤكدة للفيروس في الولايات المتحدة.
وقالت هيئة الصحة في ولاية ماساتشوستس إن المريض رجل بالغ، وكان قد عاد من رحلة إلى كندا، حيث وردت تقارير تفيد بوجود عشرات الحالات غير المؤكدة.
ورصدت أوروبا وإسبانيا والبرتغال قرابة 30 حالة إصابة بالفيروس بعد أيام قليلة من اكتشاف بريطانيا حالات إصابة أغلبها في لندن. إذ رصدت حتى الآن تسع حالات.
ونادرا ما يعثر على جدري القرود خارج غرب ووسط إفريقيا.
لكن ما هي الأعراض وكيف ينتقل المرض؟ يمكنكم متابعة الموضوع التالي هنا للإجابة على تلك التساؤلات: