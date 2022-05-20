لقاء محتمل بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن، ومؤشرات مقلقة على تزايد انتشار جدري القرود في العالم

وتسعى الولايات المتحدة، من خلال تلك الزيارة، إلى إرسال رسالة إلى
الصين، مفادها أن الحرب في أوكرانيا لم تنسِها حلفاءها في آسيا.
ومن المقرر أن تكون اليابان محطة بايدن الثانية خلال زيارته إلى
آسيا؛ حيث يُنتظر أن يلتقي الرئيس الياباني، الأحد المقبل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جدري القرود يظهر في أستراليا ومخاوف من انتشاره بين المثليين
قالت السلطات الأسترالية إنها اكتشفت إصابة محتملة لمرض جدري القرود لدى مسافر عاد مؤخرا من أوروبا، إذ أصيب رجل في الأربعينيات بأعراض خفيفة بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني.
كما أكدت الهيئات الصحية في كندا ظهور أول حالتين بجدري القرود، وتفحص 17 حالة أخرى مشتبه بها.
وهناك العشرات من الحالات المشتبه بها أو المؤكدة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ بداية هذا الشهر.
فلماذا تنتشر حالات جدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة؟
يثير تفشي المرض القلق لأن المرض فيروسي، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق.
تم اكتشافه لأول مرة في القرود، ويظهر غالبا في غرب ووسط إفريقيا، ولا ينتشر في أمكنة أخرى إلا في ظروف معينة.
فما الذي يعرفه العلماء حتى الآن؟
جدري القرود مرض غير عادي، وهو فيروس من أعراضه الحمى والطفح الجلدي، يأتي عادة خفيفا وليس بالضرورة مميتا
يوجد منه سلالتان رئيسيتان: سلالة الكونغو، وهي أكثر شدة - مع نسبة وفيات تصل إلى 10 في المئة - وسلالة غرب إفريقيا، حيث تقل النسبة إلى 1 في المئة. وترجع الإصابات التي ظهرت في بريطانيا إلى سلالة غرب إفريقيا.
وكان انتشار المرض تاريخيا، محدودا، بحسب جيمي ويتوورث، أستاذ الصحة العامة في كلية الطب الاستوائي في لندن الذي قال إن انتشار المرض غير معتاد أبدا.
فقد سجلت البرتغال خمس حالات مؤكدة، وفي إسبانيا 23 حالة محتملة، والولايات المتحدة سجلت حالة مؤكدة، وليس للمرض تاريخ ظهور في تلك البلدان.
وما يقلق العلماء هو أن الحالات التي ظهرت في بريطانيا لا يعرف مصدرها.
وازدادت المخاوف بعد ارتباط بعض الحالات ببعض المثليين من الرجال. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن العلماء يبحثون في التسلسل الجيني لمعرفة إن كانت الفيروسات فعلا لها صلة بهذا.
لكن لماذا انتشر المرض الآن ؟
أحد السيناريوهات المحتملة وراء الارتفاع في عدد الحالات هو زيادة السفر خاصة بعد رفع قيود كوفيد
وأعلن علماء الفيروسات حالة تأهب لأن مرض جدري القرود ينتمي إلى عائلة الجدري، على الرغم من أنه أقل خطورة.
تم القضاء على الجدري عن طريق التطعيم في عام 1980، ومنذ ذلك الحين تم التخلص التدريجي من اللقاح. لكن اللقاح يحمي أيضا من جدري القرود.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جو بايدن و محمد بن سلمان قد يلتقيان قريبا وفق تقارير إعلامية
ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية مساء الخميس نقلاً عن عدة مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت في الشهر المقبل.
وأضافت المصدر أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل خلال وجود بايدن خارج البلاد في الشهر المقبل.
ولم يؤكد البيت الأبيض تلك المعلومات لكنه لم ينفها.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب قرارات بايدن في العام الماضي بتقليص الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ونشر معلومات استخباراتية أمريكية تفيد بضلوع ولي العهد وهو الحاكم الفعلي للمملكة، في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا في عام 2018.
وقالت الشبكة الأمريكية إن موضوع المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري قد يكون على أجندة مباحثات الوفدين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
جو بايدن يزور كوريا الجنوبية اليوم وسط مخاوف بشأن تجارب كوريا الشمالية النووية
من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى كوريا الجنوبية، في مستهل زيارته الأولى لآسيا منذ توليه الحكم.
وتتصدر جدول أعمال الزيارة المخاوف من طموحات كوريا الشمالية النووية.
سيلتقي بايدن بالرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، الذي يتبنى موقفا أكثر صرامة من سلفه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخلت فيه بيونغ يانغ عن تجميد تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ووسط مخاوف من أنها قد تجري تجربة نووية خلال رحلة بايدن.
وتسعى الولايات المتحدة، من خلال تلك الزيارة، إلى إرسال رسالة إلى الصين، مفادها أن الحرب في أوكرانيا لم تنسِها حلفاءها في آسيا.
ومن المقرر أن تكون اليابان محطة بايدن الثانية خلال زيارته إلى آسيا؛ حيث يُنتظر أن يلتقي الرئيس الياباني، الأحد المقبل.
جدري القرود يظهر في أستراليا ومخاوف من انتشاره بين المثليين
قالت السلطات الأسترالية إنها اكتشفت إصابة محتملة لمرض جدري القرود لدى مسافر عاد مؤخرا من أوروبا، إذ أصيب رجل في الأربعينيات بأعراض خفيفة بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني.
كما أكدت الهيئات الصحية في كندا ظهور أول حالتين بجدري القرود، وتفحص 17 حالة أخرى مشتبه بها.
وهناك العشرات من الحالات المشتبه بها أو المؤكدة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ بداية هذا الشهر.
فلماذا تنتشر حالات جدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة؟
يثير تفشي المرض القلق لأن المرض فيروسي، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق. تم اكتشافه لأول مرة في القرود، ويظهر غالبا في غرب ووسط إفريقيا، ولا ينتشر في أمكنة أخرى إلا في ظروف معينة. فما الذي يعرفه العلماء حتى الآن؟
جدري القرود مرض غير عادي، وهو فيروس من أعراضه الحمى والطفح الجلدي، يأتي عادة خفيفا وليس بالضرورة مميتا يوجد منه سلالتان رئيسيتان: سلالة الكونغو، وهي أكثر شدة - مع نسبة وفيات تصل إلى 10 في المئة - وسلالة غرب إفريقيا، حيث تقل النسبة إلى 1 في المئة. وترجع الإصابات التي ظهرت في بريطانيا إلى سلالة غرب إفريقيا.
وكان انتشار المرض تاريخيا، محدودا، بحسب جيمي ويتوورث، أستاذ الصحة العامة في كلية الطب الاستوائي في لندن الذي قال إن انتشار المرض غير معتاد أبدا.
فقد سجلت البرتغال خمس حالات مؤكدة، وفي إسبانيا 23 حالة محتملة، والولايات المتحدة سجلت حالة مؤكدة، وليس للمرض تاريخ ظهور في تلك البلدان.
وما يقلق العلماء هو أن الحالات التي ظهرت في بريطانيا لا يعرف مصدرها.
وازدادت المخاوف بعد ارتباط بعض الحالات ببعض المثليين من الرجال. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن العلماء يبحثون في التسلسل الجيني لمعرفة إن كانت الفيروسات فعلا لها صلة بهذا.
لكن لماذا انتشر المرض الآن ؟
أحد السيناريوهات المحتملة وراء الارتفاع في عدد الحالات هو زيادة السفر خاصة بعد رفع قيود كوفيد وأعلن علماء الفيروسات حالة تأهب لأن مرض جدري القرود ينتمي إلى عائلة الجدري، على الرغم من أنه أقل خطورة.
تم القضاء على الجدري عن طريق التطعيم في عام 1980، ومنذ ذلك الحين تم التخلص التدريجي من اللقاح. لكن اللقاح يحمي أيضا من جدري القرود.
جو بايدن و محمد بن سلمان قد يلتقيان قريبا وفق تقارير إعلامية
ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية مساء الخميس نقلاً عن عدة مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت في الشهر المقبل.
وأضافت المصدر أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل خلال وجود بايدن خارج البلاد في الشهر المقبل.
ولم يؤكد البيت الأبيض تلك المعلومات لكنه لم ينفها.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب قرارات بايدن في العام الماضي بتقليص الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ونشر معلومات استخباراتية أمريكية تفيد بضلوع ولي العهد وهو الحاكم الفعلي للمملكة، في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا في عام 2018.
وقالت الشبكة الأمريكية إن موضوع المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري قد يكون على أجندة مباحثات الوفدين.