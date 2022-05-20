لقاء محتمل بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن، ومؤشرات مقلقة على تزايد انتشار جدري القرود في العالم

قالت السلطات الأسترالية إنها اكتشفت إصابة محتملة لمرض جدري القرود لدى مسافر عاد مؤخرا من أوروبا، إذ أصيب رجل في الأربعينيات بأعراض خفيفة بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني.

كما أكدت الهيئات الصحية في كندا ظهور أول حالتين بجدري القرود، وتفحص 17 حالة أخرى مشتبه بها.

وهناك العشرات من الحالات المشتبه بها أو المؤكدة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ بداية هذا الشهر.

فلماذا تنتشر حالات جدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة؟

يثير تفشي المرض القلق لأن المرض فيروسي، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق. تم اكتشافه لأول مرة في القرود، ويظهر غالبا في غرب ووسط إفريقيا، ولا ينتشر في أمكنة أخرى إلا في ظروف معينة. فما الذي يعرفه العلماء حتى الآن؟

جدري القرود مرض غير عادي، وهو فيروس من أعراضه الحمى والطفح الجلدي، يأتي عادة خفيفا وليس بالضرورة مميتا يوجد منه سلالتان رئيسيتان: سلالة الكونغو، وهي أكثر شدة - مع نسبة وفيات تصل إلى 10 في المئة - وسلالة غرب إفريقيا، حيث تقل النسبة إلى 1 في المئة. وترجع الإصابات التي ظهرت في بريطانيا إلى سلالة غرب إفريقيا.

وكان انتشار المرض تاريخيا، محدودا، بحسب جيمي ويتوورث، أستاذ الصحة العامة في كلية الطب الاستوائي في لندن الذي قال إن انتشار المرض غير معتاد أبدا.

فقد سجلت البرتغال خمس حالات مؤكدة، وفي إسبانيا 23 حالة محتملة، والولايات المتحدة سجلت حالة مؤكدة، وليس للمرض تاريخ ظهور في تلك البلدان.

وما يقلق العلماء هو أن الحالات التي ظهرت في بريطانيا لا يعرف مصدرها.

وازدادت المخاوف بعد ارتباط بعض الحالات ببعض المثليين من الرجال. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن العلماء يبحثون في التسلسل الجيني لمعرفة إن كانت الفيروسات فعلا لها صلة بهذا.

لكن لماذا انتشر المرض الآن ؟

أحد السيناريوهات المحتملة وراء الارتفاع في عدد الحالات هو زيادة السفر خاصة بعد رفع قيود كوفيد وأعلن علماء الفيروسات حالة تأهب لأن مرض جدري القرود ينتمي إلى عائلة الجدري، على الرغم من أنه أقل خطورة.

تم القضاء على الجدري عن طريق التطعيم في عام 1980، ومنذ ذلك الحين تم التخلص التدريجي من اللقاح. لكن اللقاح يحمي أيضا من جدري القرود.