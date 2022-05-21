القوات الإسرائيلية تقتل صباح اليوم فتى فلسطينيا وتصيب آخر عند اقتحام جنين، وسوريا تعلن مقتل ثلاثة أشخاص في غارة بالصواريخ على دمشق

ضرب إعصار شديد غرب ألمانيا مما أدى إلى إصابة نحو 40 شخصا بجروح، وصفت حالة عشرة منهم بالخطرة.
وقال مسؤول فرق الإنقاذ في المدينة إن 38 مصابا نقلوا إلى المستشفى. وخلف الإعصار أيضا أضرارا مادية جسيمة في المنطقة بعد ارتفاع شديد وغير مألوف في درجات الحرارة. فقد انهارت سقوف منازل وسقطت الأشجار وتطايرت السيارات، واضطربت حركة القطارات، وطلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.
وقتل شخص بعد إصابته بصعق كهربائي.
ورجح متحدث باسم فرق الطوارئ أن تكون مدن أخرى قد شملها الإعصار دون تسجيل ضحايا حتى الآن.
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مظفر النواب الشاعر العراقي الكبير يشيع في جنازة رسمية في بغداد
يودع العراق صباح اليوم في بغداد الشاعر العراقي مظفر النواب، الذي توفي أمس بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى الشارقة التعليمي في الإمارات.
نقل جثمان الشاعر الكبير إلى أرض الوطن على طائرة رئاسية، وحضر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مراسم استقبال الجثمان في مطار بغداد.
ومن المقرر أن تشيع جنازة النواب من مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين وسط العاصمة، لتنقل بعدها الى مدينة النجف في جنوب العراق حيث سيوارى جثمانه الثرى.
ولعل أهم ما سنظل نذكره في حياة الشاعر هو بدايات اكتشاف موهبته إذ ارتجل نصف بيت من الشعر وتفاصيل القصة التي ذكرها الشاعر نفسه هي :
"كنت في طفولتي انطوائيا أعشق الوحدة، وكان أصعب ما علي أن أواجه الناس خاصة أن أقف أمام الصف في المدرسة، ويوما فاجأني مدرس اللغة العربية عندما كنت في الصف الثاني الابتدائي، استدعاني أمام الصف وطلب مني طلبا غريبا، قال سأعطيك نصف بيت من الشعر إن أكملته فسأعيدك إلى مكانك، وقال:
قضينا ليلة في حفل عرس
فأكمل النواب متعجلا حتى يعود إلى مكانه: كأنا جالسون بقصر شمس
وتخلص النواب حينها بسرعة من الموقف الصعب، لكنه لم يدرك أن الشعر سيضعه في مواقف أصعب وسيجعله مطاردا في مشارق الأرض ومغاربها.
فوداعا مظفر النواب
مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة: إسرائيل تقتل شابا وتصيب آخر خلال اقتحام المنطقة
قتلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية صبيا فلسطينيا يدعى أمجد الفايد يبلغ من العمر 17 عاما، وأصابت آخر - 18 عاما - بعيار ناري في البطن، وحالته حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ووفقاً لمصادر فلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية جنين مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين مسلحين فلسطينيين.
سيشيع الفتى أمجد في وقت لاحق اليوم من مستشفى جنين الحكومي إلى مقبرة الشهداء في مخيم جنين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عائلة أمجد فقدت برصاص الجيش الإسرائيلي اثنين من أبنائها خلال اجتياح مخيم جنين في عام 2002.
مقتل ثلاثة في "هجوم إسرائيلي" على جنوب دمشق
قالت وكالة الأنباء السورية إن ثلاثة أشخاص قتلوا ليلة أمس عقب عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في جنوب دمشق.
وبحسب المصدر العسكري فقد نفذت إسرائيل في حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس هجمات برشقات من صواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في جنوب دمشق وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.
وقال موقع هيئة البث الإسرائيلي إن "مواقع عسكرية ومستودعات لميليشيات إيرانية تتعرض لغارات جوية في محيط العاصمة السورية - تخلف 3 قتلى و4 جرحى"
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إعصار شديد في ألمانيا يقتل شخصا ويصيب 40 بجروح
ضرب إعصار شديد غرب ألمانيا مما أدى إلى إصابة نحو 40 شخصا بجروح، وصفت حالة عشرة منهم بالخطرة.
وقال مسؤول فرق الإنقاذ في المدينة إن 38 مصابا نقلوا إلى المستشفى. وخلف الإعصار أيضا أضرارا مادية جسيمة في المنطقة بعد ارتفاع شديد وغير مألوف في درجات الحرارة. فقد انهارت سقوف منازل وسقطت الأشجار وتطايرت السيارات، واضطربت حركة القطارات، وطلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.
وقتل شخص بعد إصابته بصعق كهربائي. ورجح متحدث باسم فرق الطوارئ أن تكون مدن أخرى قد شملها الإعصار دون تسجيل ضحايا حتى الآن.
مظفر النواب الشاعر العراقي الكبير يشيع في جنازة رسمية في بغداد
يودع العراق صباح اليوم في بغداد الشاعر العراقي مظفر النواب، الذي توفي أمس بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى الشارقة التعليمي في الإمارات.
نقل جثمان الشاعر الكبير إلى أرض الوطن على طائرة رئاسية، وحضر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مراسم استقبال الجثمان في مطار بغداد.
ومن المقرر أن تشيع جنازة النواب من مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين وسط العاصمة، لتنقل بعدها الى مدينة النجف في جنوب العراق حيث سيوارى جثمانه الثرى.
ولعل أهم ما سنظل نذكره في حياة الشاعر هو بدايات اكتشاف موهبته إذ ارتجل نصف بيت من الشعر وتفاصيل القصة التي ذكرها الشاعر نفسه هي :
"كنت في طفولتي انطوائيا أعشق الوحدة، وكان أصعب ما علي أن أواجه الناس خاصة أن أقف أمام الصف في المدرسة، ويوما فاجأني مدرس اللغة العربية عندما كنت في الصف الثاني الابتدائي، استدعاني أمام الصف وطلب مني طلبا غريبا، قال سأعطيك نصف بيت من الشعر إن أكملته فسأعيدك إلى مكانك، وقال:
قضينا ليلة في حفل عرس
فأكمل النواب متعجلا حتى يعود إلى مكانه: كأنا جالسون بقصر شمس
وتخلص النواب حينها بسرعة من الموقف الصعب، لكنه لم يدرك أن الشعر سيضعه في مواقف أصعب وسيجعله مطاردا في مشارق الأرض ومغاربها.
فوداعا مظفر النواب
مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة: إسرائيل تقتل شابا وتصيب آخر خلال اقتحام المنطقة
قتلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية صبيا فلسطينيا يدعى أمجد الفايد يبلغ من العمر 17 عاما، وأصابت آخر - 18 عاما - بعيار ناري في البطن، وحالته حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ووفقاً لمصادر فلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية جنين مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين مسلحين فلسطينيين.
سيشيع الفتى أمجد في وقت لاحق اليوم من مستشفى جنين الحكومي إلى مقبرة الشهداء في مخيم جنين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عائلة أمجد فقدت برصاص الجيش الإسرائيلي اثنين من أبنائها خلال اجتياح مخيم جنين في عام 2002.
مقتل ثلاثة في "هجوم إسرائيلي" على جنوب دمشق
قالت وكالة الأنباء السورية إن ثلاثة أشخاص قتلوا ليلة أمس عقب عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في جنوب دمشق.
وبحسب المصدر العسكري فقد نفذت إسرائيل في حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس هجمات برشقات من صواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في جنوب دمشق وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.
وقال موقع هيئة البث الإسرائيلي إن "مواقع عسكرية ومستودعات لميليشيات إيرانية تتعرض لغارات جوية في محيط العاصمة السورية - تخلف 3 قتلى و4 جرحى"